Все как есть: Франция запрещает "фотошопить" моделей

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Несколько кликов на компьютере - и перед вами совсем другой человек

Всем известно, что фотографии моделей часто ретушируются, чтобы они выглядели либо более худыми, либо более округлыми в определенных частях тела. Им также удлиняют ноги до пропорций манекена, заглаживают морщинки или расширяют глаза.

Начиная с воскресенья, любая коммерческая фотография любой модели, подвергшаяся процессу цифрового монтажа, во Франции должна сопровождаться предупреждением, подобным тому, что написано на пачках сигарет.

"Photographie retouchée" - "Ретушированная фотография" должно быть теперь написано на подобных фото.

Нарушителям грозит штраф - либо 37 500 евро, либо 30% стоимости создания самой рекламы.

Власти Франции отныне считают фальсификации фотографий вопросом здоровья населения.

Новое правило направлено на предотвращение экстремальной худобы среди фотомоделей, а также проблем со здоровьем среди тех, кто хотел бы выглядеть как модели, несмотря на то, что это физически невозможно, так как их фотографии были модифицированы при помощи компьютера.

"Когда молодые люди постоянно видят якобы нормативные, но на самом деле нереалистичные изображения человеческого тела, это приводит к негативному восприятию самого себя и комплексу неполноценности, что, в свою очередь, может спровоцировать привычки, вредящие здоровью", - сказала министр здравоохранения Марисоль Турен.

Ненависть к жиру

Франция - не первая страна, применяющая подобные меры. Подобное уже было сделано, к примеру, в Израиле.

Но стремление к худобе чрезвычайно широко распространено во Франции.

Десятки тысяч в стране страдают от анорексии, а индекс массы тела, который указывает степень соответствия массы человека и его роста, среди французов самый низкий в Европе.

Французская писательница Габриэль Дейдье пишет, что во Франции люди поклоняются худощавости, а любые признаки жировых складок презираются.

По ее словам, она даже потеряла работу в школе после того, как кто-то из ее коллег пожаловался на ее избыточный вес. В другой раз, когда она пыталась устроиться на другую работу, она испытала шок, когда потенциальный работодатель сказал ей, что "всем известно", что у толстых людей низкий коэффициент интеллекта.

Правообладатель иллюстрации Sarah Brimley Image caption Сотрудница Би-би-си Тюлип Мазумдар попросила ретушировать свою фотографию: по ее словам, на оригинальном фото (слева) она выглядит "старой, усталой и полноватой"

Но станут ли французы по-другому относиться к своему телу лишь из-за изменения в законодательстве?

Том Куинн из британской благотворительной организации Beat, помогающей людям с расстройствами пищевого поведения, говорит, что это возможно.

"Говорить, что если вы будете смотреть фотографии, прошедшие фотошоп, то у вас появятся расстройства, слишком примитивно. Тем не менее, многие, кто постоянно смотрит на видоизменные изображения человеческого тела, страдают от низкой самооценки", - говорит он.

"Мы поддерживаем любые меры, направленные на более здоровое отношение общества к тому, как выглядит тело человека, и которые дадут всем понять, какие фотографии прошли фотошоп", - добавляет Куинн.

"Можно лишь приветствовать шаги в направлении создания общества, в котором ни на моделей, ни на людей в целом не будет оказываться давление с тем, чтобы они худели".

Реклама как модель идеального человека

Активистка и публицист Джин Килборн, автор книги под заголовком "Смертельное убеждение: почему женщины и девушки должны бороться против могущества рекламы", говорит, что "реклама продает не только товары".

"Реклама продает убеждения, продает самооценку, продает идеи о любви и сексе, успехе, и, наверное, самое главное - о том, что следует считать нормальным", - говорит она.

"Во многом реклама говорит нам, кто мы есть и кем мы должны быть".

Доктор Терри Аптер, автор книги "Уверенный в себе ребенок", сказала в интервью Би-би-си, что хотя она и думает, что "подобная культура" может измениться, с ее точки зрения, это происходит очень медленно.

"За последние 25 лет анорексии не стало меньше, несмотря на все усилия по борьбе с этим феноменом", - говорит она.

Хотя изменение во французском законодательстве, по ее словам, само по себе незначительно повлияет на французскую культуру, оно по крайней мере поможет фотомоделям.

Трюки "Инстаграма"

Правительство Франции принимает и другие меры в рамках борьбы с экстремальной худобой в индустрии высокой моды. С мая этого года модели должны предоставлять справку от врача о том, что они полностью здоровы, а многие компании запрещают нанимать слишком худых моделей.

Но стоит также помнить о том, что фотошоп - не единственный трюк, к которому прибегают фотографы. Если модель принимает определенную позу, если ее снимают под определенным ракурсом, при определенном освещении, или же если она просто втягивает на минуту живот, она будет выглядеть совсем по-другому.

Так можно предстать на фото с худой атлетической фигурой, плоским животом и крупными ягодицами.

Кроме того, французский закон не запрещает ретушировать прически или пятна на коже.

После того как Франция объявила о новом законе, агентство Getty запретило использование ретушированных фотографий. Это может быть сигналом, что фото более достижимых фигур становятся все более популярными.