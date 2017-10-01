Горький опыт: "Мы боимся своего приемного сына"

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Что делать, если ваш собственный ребенок вас пугает? Что если он не испытывает эмпатии, а наказание ему безразлично? Дети, обладающие тем, что психиатры называют "бездушно-неэмоциональными чертами", чаще оказываются в тюрьме, и могут, в экстремальных случаях, во взрослом возрасте превратиться в психопатов. Джейн и Пол на себе испытали, что в подобных случаях необходима помощь специалистов, но ее нет.

Джейн: Когда у нас появился Макс, вся жизнь изменилась, полетела вверх тормашками. Для нас эти огромные перемены оказались проверкой на прочность, и мы не представляли себе, что из этого всего выйдет.

Пол: Макс - усыновленный ребенок, а в таких случаях всегда есть некая доля неопределенности. Мы довольно рано поняли, что оказались лицом к лицу с рядом проблем, но ведь всегда надеешься, что с посторонней помощью тебе удастся преодолеть эти сложности .

Джейн: Еще до того, как Макс у нас поселился, мы знали, что усыновление связано с определенным риском, но мы были настроены следующим образом: "Мы обеспечим ему благополучный дом, семью, сделаем так, чтобы он почувствовал себя спокойно, дадим ему все, что у него не было, и со временем..."

Всегда это: "Со временем, со временем, со временем".

Когда мы его усыновляли, мы ознакомились с его прошлой жизнью, так что мы знали, что у него уже было много проблем в школе. Когда мы отдали его в начальную школу уже здесь, то учителя в школе еле справлялись с ним. Очень часто они вообще не могли с Максом совладать.

Он нападал и на детей. Был случай, когда он сорвал очки с одноклассника. Но это не просто драка на школьной площадке - он почему-то никогда не дрался со своими сверстниками или равными себе, а всегда ссорился только затем, чтобы выместить свое плохое настроение, отыграться на ком-то.

Был еще случай, когда у него появился нож; то был маленький нож, взятый из кухни, и он начал им угрожать другому ребенку. Так что не прошло и нескольких месяцев, как Макса исключили из школы.

Мы поняли, что такого мы никак не ожидали, что нам придется иметь дело с подобным ребенком.

В первый раз, когда я обратилась в CAMHS [Служба психического здоровья детей и подростков] , мне там сказали: "Он пока приживается".

Я не часто плачу, но тогда я была вся в слезах, потому что подумала: "Нам нужна реальная помощь, мы представления не имеем, что с ним делать".

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Пол: Дома у нас постоянно возникали проблемы. Пока он еще был маленький, то его можно было запросто поднять, встряхнуть, но теперь, когда он значительно вырос и может тебе противостоять, то, чтобы сдержать его, надо уже применять значительную силу.

У него еще есть младшая сестра, так что нам приходится физически постоянно быть между ними, чтобы он ее не обидел. То есть их нельзя оставлять вместе. Это все равно, как постоянно присматривать одновременно за годовалым ребенком и за новорожденным.

Когда они ложатся спать, то я остаюсь с ними, покуда сестренка Макса не уснет, потому что ему нельзя доверять. Надо постоянно его проверять, следить за ним - с момента, когда он просыпается, до тех пор, пока он идет спать.

Джейн: Я помню, как мы в первый раз вызвали полицию. Я заметила, что у Макса что-то в кармане и спросила: "Это что?" Он не хотел мне отвечать. Я сказала: "Макс, отдай мне то, что у тебя в кармане, потому что я знаю, что этого у тебя не должно быть ".

Он взбесился и оттолкнул меня. Я пошла за ним на второй этаж и он сбил меня с ног - я упала на лестнице. Потом он уселся на диван, Пол сел с ним рядом и сказал: "Успокойся, нам надо понять, что у тебя там такое и где ты это взял".

Тогда Макс начал вопить и орать, и бить Пола. Нам говорили, чтобы мы вызывали полицию, если с ним нельзя будет совладать, но нам очень этого не хотелось делать. В конце концов выяснилось, что это была краденая вещь.

Пол: Я считаю, что нам он угрожает физическим насилием; это уже насильственные отношения - если бы он был взрослым, именно так это бы и называлось.

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Джейн: Позавчера Макс, можно сказать, три раза нападал на меня, потому что я не разрешала ему делать то, что он хотел. В первый раз - он меня просто сильно оттолкнул.

Второй раз - это когда он начал со мной ругаться, но я сумела прекратить ссору. И последний - когда он потребовал карманные деньги, но у меня не было мелочи. Я не хотела давать ему двадцатку, потому что с него назад ничего не получишь. А он все время повторял: "Нет, я хочу! Я хочу!"

Там у нас на столе лежали какие-то вещи, и он все это смёл на пол, и кинулся на меня. Он был дико раздражен. Не то, чтобы он убить хотел, но совершенно ясно, что он хотел ударить и причинить боль.

Пол: Он может быть очень страшным. Он кидается на тебя очень агрессивно; кричит, ругается, угрожает.

Джейн: Мы включены в программу защиты ребенка, а на самом деле должна быть программа защиты взрослого, потому что Макс постоянно меня бьет, впрочем, как и свою сестру. Но мы включены в такую программу, как если бы мы его обижали, и нам это очень трудно принять, но они говорят, что это единственное, что можно сделать, чтобы они [детские психологи из социальной службы] могли за ним хоть как-то наблюдать.

Пол: У него совершенно нет чувства самоконтроля, он подолгу злится, копит обиды, чтобы потом попытаться расквитаться за это. Но и хорошие черты у него тоже есть.

Джейн: В нем есть своеобразное обаяние. Мне кажется, он может нравиться людям, поскольку иногда с ним бывает очень весело. Я думаю, что если бы ему удалось контролировать свое поведение и пойти работать в торговлю, то у него бы это хорошо получалось - ему очень хорошо удается убалтывать людей и заставлять их делать то, что хочет он.

У него очень интересный характер, хотя он был более ласковым, когда был маленьким. Не знаю, может быть, он ощущает, что мы ему нужны меньше, но теперь все реже и реже он проявляет нежность. Иногда он может сказать какие-нибудь ужасные вещи, но понятно, что он не имеет этого в виду.

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Как распознать тех, кто обладает бездушно-неэмоциональными чертами характера

Они не могут выражать открыто свои чувства и прячут их от других

Они не могут провести границу между хорошим и плохим

Они кажутся очень холодными и отчужденными

Они пытаются ущемить чувства других людей и им все равно, кому они делают больно - главное, что они получают то, чего хотят

Они не извиняются перед теми, кого обидели

Они не выказывают раскаяния, совершив дурной поступок

Наказание их не страшит

Они с трудом признают, что были неправы

Их не беспокоит [заданное в школе] домашнее задание, и им все равно, хорошо они учатся или плохо

Пунктуальность им безразлична

Источник: детский и подростковый психиатр, профессор Стивен Скотт из лондонского King's College

Джейн: Однажды мне надо было лечь в больницу. Накануне Макс так плохо вел себя - швырял повсюду вещи, лупил сестру - и я подумала: "Господи, по крайней мере я отдохну там, мне даже хочется завтра лечь в больницу и целый день провести под наркозом - во всяком случае, какое-то отдохновение".

С Максом было так трудно! Он в то время ходил к психологу, но результата от этого не было никакого, потому что Макс ничем никак не делился, не рассказывал ничего о своем поведении. Складывалось такое впечатление, что нам никто помочь не может: они выдавали нам поощрительные карточки, но никто не дал нам никаких практических советов по тому, как с ним справляться.

У Макса был психиатр, который сказал: "Я для него ничего не могу сделать. Приходя сюда, вы просто даром теряете время, потому что я не могу достучаться до Макса. Все, что я могу вам сказать, так это - не сдавайтесь".

В конце концов, мы смогли отдать Макса в другую начальную школу со специальным отделением. Им тоже пришлось с ним нелегко, но они очень старались, и он продержался там два года.

Пол: Конечно, я люблю его, потому что невозможно вкладывать столько усилий в отношения и не ценить их, но это жизнь под постоянным давлением. У нас не бывает дня, чтобы что-то не произошло. Очень часто мы начинаем думать, что мы уже дошли до предела и больше у нас нет ни капельки сил.

Теперь план таков: отдать Макса в школу-интернат. Мы думаем, что таким образом ситуация несколько разрядится, потому что он не будет постоянно вертеться дома, но пока мы ничего такого подходящего не нашли.

Джейн: Так дальше продолжать мы не можем. Мы уже нахлебались вдоволь. Если нам не удастся поместить его в интернат, то тогда мы прибегнем к статье 20, что означает, что мы вернем Макса социальным службам. На самом деле, мы это уже чуть не сделали несколько недель назад.

Мы его полностью усыновили, он - наш сын, поэтому это будет означать, что мы не можем больше заботиться об этом ребенке и снова отдаем его социальным службам. Все это ужасно и для него, и для его сестры, и для нас. Но это, вероятно, единственная возможность для нас пережить всё это.

Все имена в статье изменены. Джейн и Пол рассказали о своем горьком родительском опыте в программе "Today" BBC Radio 4.