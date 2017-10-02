Мадрид и Барселона: два взгляда на каталонский референдум

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Жительница Барселоны не скрывает ликования; мужчина в Мадриде призывает к единству

Трудно найти два города с более противоположными взглядами на состоявшийся в Каталонии в воскресенье референдум о независимости от Испании, чем Мадрид и Барселона.

Жители Барселоны пришли на избирательные участки проголосовать на референдуме, признанном незаконным конституционным судом Испании и запрещенном Мадридом.

Корреспонденты Би-би-си в воскресенье наблюдали за ходом референдума из двух городов.

Взгляд из Барселоны - Пирс Скофилд

Когда премьер-министр Испании Мариано Рахой выступал с обращением к нации в воскресенье вечером, можно было простить каталонцев, воспринимавших его как человека из другого мира, не говоря уже о потенциально другой стране. "Мы стали примером для мира", - сказал испанский премьер.

Какого рода примером, вопрос спорный.

"Они сумасшедшие, просто сумасшедшие", - говорит 21-летняя Мерикселл Рос, показывая нам синяки и раны на спине ее отца после стычек с испанской полицией особого назначения в пригороде Барселоны.

Национальная полиция прибыла на избирательный участок, чтобы попытаться конфисковать урны с бюллетенями для голосования.

Сотни людей продемонстрировали власть народа, не отступив под градом резиновых пуль и дубинок и заставив полицию отступить. Это было незабываемое зрелище в день, наполненный неожиданным насилием.

А начиналось все мирно. Перед рассветом, под проливным дождем сотни каталонцев собрались под своими зонтиками у школы в районе Грасия в самом сердце Барселоны, чтобы защитить избирательный участок от возможных действий полиции.

Даниэль Санчес сказал нам, что приехал к часу ночи. "Дедушка гордился бы", - говорит он и проводит параллели между сегодняшним испанским государством и эрой Франко. Он не единственный, кто говорил об этом.

В эту школу двое мossos - каталонских полицейских (Mossos d'Esquadra - полиция Каталонии) прибыли с рассветом. Увидев огромную молчаливую толпу, преградившую вход, полицейские уехали под аплодисменты и крики: "Votarem!" - "Мы будем голосовать!".

Но вскоре в социальные сети хлынул поток фотографий, на которых Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil), следуя приказам из Мадрида, прорвалась на избирательные участки, силой выволакивая оттуда людей.

На видео из Жироны видно, как женщин за волосы тащат по земле. На избирательном участке в Барселоне полицейские в темной униформе швыряют на лестницу мужчин и женщин.

И зловещие кадры столкновений национальной полиции с их каталонскими коллегами; местные пожарные, которых бьют дубинками; каталонская полиция, оттесненная Гражданской гвардией, прорвавшейся в школу; каталонский полицейский в слезах.

Правообладатель иллюстрации Boris Llona via Twitter

Бывший региональный лидер Артур Мас после голосования сказал то, о чем многие здесь думали: "Везде есть мирные люди, которые пытаются отдать свой голос, - и есть жестокое испанское государство, не дающее людям проголосовать".

Многие каталонцы не хотели этого референдума, спорный он или нет. Но гнев и возмущение воскресными событиями только усилят поддержку реальной заявки на независимость.

Взгляд из Мадрида - Джеймс Бэдкок

То, что в Каталонии видится как угнетение, в Мадриде многими воспринимается как верховенство закона и защита национального единства.

Когда полиция Испании силой вытаскивала людей с избирательных участков и конфисковывала урны с бюллетенями для голосования, сотни людей на площади Пласа-Майор в Мадриде размахивали испанскими флагами и пели "¡Viva España!" в поддержку сил безопасности страны.

"Мы должны защищать Испанию, потому что это великая нация", - говорит Роза Мария Гонсалес, размахивая гигантским флагом Испании в толпе из примерно 10 тысяч человек, собравшихся в эти выходные у городской ратуши Мадрида на демонстрацию протеста против референдума.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Мадриде в воскресенье утром прошла антисепаратистская демонстрация

Роза Мария Гонсалес не только не обеспокоена жесткими действиями полиции, но считает, что испанское правительство сделало слишком мало, чтобы положить конец неповиновению каталонских лидеров. "Сейчас не время для половинчатых мер. Нам надо вернуть все полномочия по вопросам здравоохранения, образования, других услуг - все это нам надо вернуть в Мадрид и оставить Каталонию без копейки. Это будет им хорошим уроком".

Однако 32-летний банкир Хорхе Капильяс говорит, что переговоры между Испанией и Каталонией теперь неизбежны - но не о независимости.

"Мы не радикалы. Мы нормальные испанцы, которые хотят, чтобы наша страна оставалась единой. Мы любим Каталонию; моя жена и мать каталонцы, но Каталония не похожа на Шотландию, страну, которая присоединилась к союзу. Каталония всегда была Испанией".

Кстати, об испанском правительстве, которое никогда не было готово обсуждать вопрос о самоопределении с каталонскими лидерами - вице-премьер правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария назвала голосование фарсом. Спустя несколько часов премьер-министр Мариано Рахой сказал, что референдума не было вообще.

Однако последнее слово в Мадриде в связи с прошедшим голосованием в итоге может остаться не за ними.

Педро Санчес, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), второй по величине в Испании, написал в "Твиттере", что воскресенье было "печальным днем для испанской демократии", призвав к "спокойствию и диалогу". Санчес предлагает реформировать конституцию Испании в поисках федерального решения националистических требований в Каталонии и Стране Басков.

Левая испанская партия "Подемос" ("Мы можем"), поддержка которой необходима ИСРП, если она хочет иметь хоть какие-то шансы заполучить в будущем большинство в парламенте Испании, выступает за обладающий юридической силой, законный референдум в Каталонии.