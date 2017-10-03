Занять до зарплаты: кто берет кредиты под 600%

Правообладатель иллюстрации Svetlana Holyavchuk/TASS

В России все больше людей, которые берут кредит "до зарплаты" у микрофинансовых организаций в среднем под 600 процентов годовых. На фоне продолжающегося падения реальных доходов населения такие кредиторы надеются на рост рынка не менее чем на 10% и увеличение прибыли.

Экономисты РАНХиГС в начале сентября заметили новый тренд: россияне, уставшие от кризиса и экономии, вновь начали тратить деньги, а для этого брать кредиты.

Центробанк в свою очередь опасается, что кредиты в основном сейчас берут люди с доходами ниже среднего. У них уже есть долги, их доходы нестабильны, а риск потерять работу высок. Банки с такими заемщиками очень осторожны: они предлагают им кредиты под более высокие проценты.

Именно такой тип заемщиков типичен для микрофинансовых организаций (МФО). В среднем они занимают у МФО 10 тысяч рублей на несколько недель по высоким ставкам.

"Это люди с низким уровнем дохода, возможно, вообще без дохода. Они имеют помимо материальных другие социальные проблемы, - описал типичного заемщика управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. - Это маргинальный тип заемщика, который не может обратиться в банк, но постоянно обращается к услугам МФО".

По состоянию на 1 июля 2017 года россияне взяли в долг "до зарплаты" в общей сложности более 142 млрд рублей микрокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эта сумма по итогам второго квартала (год к году) выросла почти на 10 процентов.

Банкам такие темпы роста и не снились. Для сравнения: за второй квартал объемы выданных физлицам кредитов выросли менее чем на 3%, следует из статистики ЦБ.

Количество действующих заемщиков у МФО оценивается в 6 миллионов человек. По расчетам Самиева, их число с начала года выросло почти на 15%.

Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в первом квартале этого года выросла почти на 47% в годовом выражении, до 3,3 млрд рублей, говорится в его презентации, сделанной по итогам анализа данных центрального банка.

Несмотря на такие показатели, представители МФО не очень довольны нынешней ситуацией: с одной стороны, ЦБ за последний год ужесточил регулирование, с другой - за займами идут не самые надежные заемщики.

В НБКИ пишут: чем беднее регион, тем более охотно в нем берут микрокредиты. "Микрозаймы не зря называются "займами до зарплаты", - объясняет заместитель директора НБКИ Владимир Шикин. Тем не менее по сравнению с банковским кредитованием проникновение микрокредитования по России в целом невысоко, добавляет он.

Image caption Микрокредиты больше берут в регионах, где ниже доходы населения

МФО начали отказывать заемщикам

Уровень просроченной задолженности по микрокредитамм за последний год снизился, но все равно остается высоким, полагает Шикин.

Генеральный директор группы компаний "Деньги сразу" Леонид Корнилов объясняет, что многие МФО стали ужесточать требования к клиентам. Теперь, по его словам, организации смотрят на свободный доход у клиента, который у него остается после выплаты по долгам, а также на общий объем кредитов. Если у человека несколько займов и есть просрочка, ему могут отказать, объясняет он.

"У клиентов растет количество открытых долгов. Чтобы просто выжить, клиент обращается в одну кредитную организацию, в другую, в третью обращается. Работы больше не становится, а он идет занимает. Мы на это смотрим и отказываем", - рассказал Русской службе Би-би-си Леонид Корнилов.

Почему МФО стало сложнее заработать?

Во вторник, 3 октября, на форуме микрофинансовых организаций в Москве их представители жаловались на ужесточение регулирования со стороны ЦБ. В их числе, например, повышение требований к резервам по микрокредитам, что требует от компаний серьезных затрат.

Раньше ставка была высокой, но понятной, а теперь организации вводят комиссии, страховые соглашения, дополнительные договоры и прочее. ЦБ за этим также будет следить, сказал на форуме глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Растет регуляторная нагрузка. Авантюрные микрофинансовые организации с рынка уходят", - сказал на форуме генеральный директор группы компаний АЭК Эрик Абуталиев.

Однако и Абуталиев, и Корнилов признают, что власти пока ничего не могут сделать с серыми кредиторами - организациями, чаще всего работающими без лицензии. По словам Корнилова, ЦБ может отозвать лицензию у организации, а она продолжит работать, не соблюдая требований регулятора и законодательство о взыскании долгов.

Представители МФО жалуются и на плохой имидж. Клиенты не доверяют таким компаниям, опасаются, что их обманут или их ждут "ужасы взыскания долгов".

По словам Абуталиева, его компания не работает с коллекторами, а взыскивает долги сама. "Мы опасаемся неприятных кейсов", - объясняет он.

За восемь месяцев этого года общее количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал Мамута. В основном клиенты жалуются на высокую процентную ставку, слишком высокий уровень долга и некорректное взыскание долгов. По словам Мамуты, сейчас число жалоб на МФО растет медленнее, чем по финансовому сектору в целом.