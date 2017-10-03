Право на оружие - право обороняться или сеять смерть?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Права на владение оружием как права на управление автомобилем". Но разве мало на дорогах аварий?

Стрельба в Лас Вегасе в очередной раз вынесла "в топ" общественной повестки дебаты о свободном доступе к оружию.

Подобное происходит после каждого массового убийства в Америке, а они, к сожалению, случаются с удручающей регулярностью.

ФБР определяет "массовый расстрел" ("mass shooting") как инцидент с применением огнестрельного оружия с четырьмя или более пострадавшими.

За последний месяц (с 1 сентября по 1 октября 2017 года) в Соединенных Штатах произошло 29 таких инцидентов. В 15 из них погибли люди, всего 86 человек, 59 из них - во время нападения в Лас Вегасе. Всего же с начала года в США случилось 273 подобных случая - то есть примерно по одному в день.

Граждане, к оружию!

Американцы любят свое оружие. Согласно исследованию Гарвардской школы здравоохранения, 42% зарегистрированных в частном пользовании единиц оружия в мире находятся в США.

На миллион граждан в Соединенных Штатах приходится почти 30 убийств с применением огнестрельного оружия. В Австралии, для сравнения - менее полутора. Даже в вооруженной до зубов Швейцарии этот показатель - меньше восьми.

Популярная традиция приписывает увлечение американцев огнестрельным оружием мощи оружейного лобби, представленного в общественном сознании Национальной стрелковой ассоциацией, жадностью оружейников и уважительным отношением граждан к конституции, которая еще с конца XVIII века разрешает американцам владеть оружием.

В действительности знаменитая Вторая поправка к тексту конституции США, ратифицированная 15 декабря 1791 года, звучит так: "Поскольку хорошо организованное народное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Право граждан США владеть оружием закреплено в конституции

Согласно исследованиям профессора Университета Техаса Захария Элкинса, лишь 15 конституций стран мира когда-либо содержали положение о праве граждан на ношение оружия. Большей частью это были страны Латинской Америки, а на сегодняшний день их осталось всего три - Гватемала, Мексика и США, - причем только в американской конституции не содержится прямых ограничений на это право.

Проводившиеся на протяжении ряда лет опросы исследовательского центра Pew показали ряд интересных закономерностей.

Например, за последние два десятилетия поддержка права граждан вооружаться заметно выросла - с 29% в 2000 году до 51% в 2017-м, несмотря на то, что случаи массовых убийств, например, в школах Колумбайн и Санди Хук, подробно освещались в СМИ. Оказалось также, что такие эпизоды вообще мало влияют на мнение граждан: сторонники свободного владения оружием и его противники стоят на своем.

Аргументы сторонников оружейной свободы вкратце сводятся к вытекающему из Второй поправки праву граждан на самооборону.

Собственно, и принималась она для того, чтобы граждане могли оказать сопротивление правительству, если оно соберется вместо молодой демократии установить более привычную тиранию. Правда, спустя 200 лет возможность вооруженного восстания в США всерьез рассматривают только в апокалиптической продукции Голливуда. А вот право защищать себя и свое жилище у граждан никто не отнимал.

В случае встречи с грабителем или насильником шансы обезоружить его добрым словом невелики, утверждают сторонники права на ношение оружия. Статистика свидетельствует: за первые девять месяцев этого года в рамках самообороны американцы стреляли на поражение (и попадали) более полутора тысяч раз - и это только случаи, которые удалось проверить по полицейским сводкам и сообщениям в СМИ.

По оценкам исследовательского центра Gallup, именно возможность самообороны движет значительным большинством американцев (60%), когда они покупают огнестрельное оружие. Лишь около трети в качестве главной причины покупки назвали охоту и спорт.

США и право на ношение оружия 42% всех зарегистрированных частных стволов в мире находится в США 29,7 убийств с применением ствола на 1 млн жителей

51% поддерживает право на оружие

12979 убийств из огнестрельного оружия (2015 г.) Getty

Мнение оппонентов, что чем труднее купить ствол, тем меньше шансов, что из него расстреляют десяток-другой невинных прохожих, сторонники оружейных свобод решительно отвергают: "Лучшая защита от плохого человека с ружьем - хороший человек с ружьем!"

Меньше стволов - меньше жертв?

Аргументы сторонников более жесткого контроля над огнестрельным оружием более разнообразны. На помощь им приходит и статистика: например, в тех штатах, где законы об оружии более жесткие, происходит меньше преступлений с его применением. Эта же закономерность распространяется не только на США, но и многие другие развитые страны.

Программа разоружения населения Австралии, начатая в 1996 году после убийства 35 человек в Порт-Артуре на острове Тасмания, привела к ужесточению правил владения огнестрельным оружием, а правительство страны начало выкупать автоматы и винтовки, ставшие незаконными по новому законодательству.

Таким образом число стволов в стране сократилось примерно на 20%. Австралийские исследователи выяснили, что изъятие из обращения трех с половиной тысяч стволов на 100 тысяч человек соответствовало падению числа убийств из огнестрельного оружия наполовину, а самоубийств - на три четверти.

Правда, здесь необходимо отметить, что более ранние исследования корреляции между уровнем убийств и программами разоружения населения не обнаружили, а более поздние - не подтвердили выводы австралийских ученых. Однако связь между количеством находящихся в обращении стволов и числом самоубийств с их применением доказана надежно. И, кстати, из 33 с лишним тысяч смертей от огнестрельных ранений в Америке в 2014 году около двух третей - это самоубийства.

В свою очередь противники ограничений права на оружие указывают, что на общей статистике смертей и насильственных преступлений подобные ограничения сказываются мало: преступник всегда раздобудет какое-нибудь оружие - не пистолет, так нож, да и желающий свести счеты с жизнью без труда подыщет какой-нибудь другой способ.

Сторонники более тщательного регулирования оружейного рынка указывают, что в ряде штатов Америки получить доступ к смертоносному оружию не сложнее, чем приобрести велосипед. Кстати, в их число входит и Невада.

Отслеживать находящиеся на руках у американцев 300 миллионов стволов невозможно в принципе. Практически любой желающий воспользоваться пистолетом для неблаговидных целей может с легкостью не только заполучить его, но и научиться им пользоваться, причем вполне законно.

Почти все стволы, из которых совершались массовые убийства последних десятилетий в США, приобретены законным способом. Сторонники контроля над оружием утверждают, что механизмы проверок при покупке несовершенны и нуждаются в пересмотре.

В то же время их оппоненты кивают в сторону европейских стран с их жестким контролем или полным запретом на владение оружием, который никак не помешал исполнителям недавних громких терактов, однако лишил их жертв шанса защитить себя.

Все под контролем?

Кстати, пресловутое "оружейное лобби", да и большинство владельцев огнестрельного оружия и сторонников права граждан им владеть в принципе не против контроля над оружием как такового.

Мало кто сомневается в необходимости более тщательных проверок потенциальных покупателей, более плотного надзора за торговлей с рук и на всевозможных ярмарках, многие поддерживают полный запрет на продажу автоматического оружия и вместительных обойм.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для самообороны пулемет 50-го калибра, видимо, не очень полезен

По целому ряду мер, касающихся контроля над оружием, позиции сторонников двух крупнейших политических партий США очень близки, хотя республиканцы традиционно тяготеют к более свободным правилам владения оружием, а демократы выступают за более строгий контроль.

Так, и те и другие подавляющим большинством поддерживают запрет на продажу любого оружия находящимся в разнообразных "черных списках", например, авиакомпаний, и под наблюдением правоохранительных органов. Не вызывают разногласий и меры, призванные не допустить попадания огнестрельного оружия в руки душевнобольных.

Однако далее разногласия по политическому признаку становятся более заметными. Например, по опросам Pew 2017 года, создание федеральной базы данных, регистрирующей все проданные стволы, поддерживают 84% демократов и 56% республиканцев. Дать возможность вооружиться учителям в школах готовы 26% и 69% соответственно.

Есть в США и те, кто считает нынешнее положение вещей излишне строгим, а то и неконституционным.

И это отнюдь не Национальная стрелковая ассоциация, к которой, кстати, до недавнего времени с симпатией относилось больше половины американцев. Основанная в 1871 году ассоциация - старейшая непрерывно действующая организация по защите гражданских прав в Соединенных Штатах.

А вот представители организации "Владельцы огнестрельного оружия Америки" (Gun Owners of America) обвиняют Национальную стрелковую ассоциацию в излишней мягкотелости и соглашательстве с правительством по вопросам оружейного контроля. Столь же подозрительно к НСА относятся и "Евреи за право владеть оружием", и Национальная ассоциация за право владения оружием. Хотя принципиальную необходимость контроля над продажей оружия признают и они.

После стрельбы в Лас Вегасе, ставшей самой смертоносной в истории Америки, дебаты о необходимости более строго контроля над вооружением граждан, несомненно, продолжатся с новой силой. Предыдущий опыт, однако, позволяет предположить, что никаких радикальных изменений в этой сфере американского законодательства в ближайшее время не произойдет.