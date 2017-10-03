Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Массовое убийство в Лас-Вегасе стало самым кровопролитным в истории США

Появились сведения о некоторых погибших в результате массовой бойни, устроенной Стивеном Паддоком на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе.

Жертвами трагедии стали, по последним данным, 59 человек, еще 400 получили ранения.

Каково это, когда в тебя стреляют?

В числе погибших - 28-летний Крис Ройбэл - ветеран военно-морского флота из южной Калифорнии, который недавно вернулся со службы в Афганистане.

В своем последнем публичном посте в "Фейсбуке", написанном в июле, военный попытался ответить на вопрос: "На что похоже, когда в тебя стреляют"?

"Люди задают этот вопрос, потому что 99% американцев никогда не узнают, что это такое", - пояснил Крис.

"Мой ответ остается неизменным, и он не связан с гордыней или эгоизмом, а скорее полон горькой правды вперемешку с неподдельными страхом и яростью", - написал военный, добавив при этом, что со временем возбуждение проходит, и остается только чувство гнева.

Узнав о случившемся, друг и сослуживец погибшего Мэтью Аустин написал в "Фейсбуке": "Меня страшно огорчает и выводит из себя тот факт, что ветеран войны возвращается со службы целым и невредимым, и тут с ним происходит такое".

На концерт Крис пришел вместе с матерью, однако они были разделены толпой. Когда началась стрельба, женщина кинулась на крики, чтобы найти сына, но было уже поздно.

"Он участвовал в боевых действиях и вернулся без единой царапины, а потом пришел на концерт и погиб", - рассказала женщина в интервью Эн-би-си.

"Лучшие люди уходят от нас первыми"

Чарльстон Хартфилд - 34-летний внештатный сотрудник полиции Лас-Вегаса, который был на концерте в свободное от службы время.

Полицейский был тренером детской футбольной команды и недавно написал мемуары о службе в вооруженных силах, рассказал в интервью местным СМИ друг погибшего Трой Ретт.

"Я полагаю, что он пытался оказать помощь другим, - рассказал Трой. - Я не знаю лучшего человека, чем Чарльз. Говорят, что лучшие люди уходят от нас первыми. Это можно сказать о Чарльзе. Наши сердца скорбят с тех пор, как мы узнали о трагедии".

Сонни Мелтон - 29 летний медбрат, который погиб, пытаясь спасти жену.

"Он спас мне жизнь", - рассказала супруга погибшего Хизер Мелтон в интервью Tennessean. - Он обхватил меня сзади и побежал, в этот момент я почувствовала, что ему выстрелили в спину".

Сэнди Кэйси - педагог-дефектолог из города Манхэттен Бич в Калифорнии, по сообщениям была убита выстрелом в спину.

На концерт она приехала вместе со своим женихом. Коллеги вспоминают Сэнди как горячо любимую учениками и всем педагогическим коллективом.

"Она оказала огромное влияние на жизнь наших студентов и их родителей", - рассказал директор школы Майк Мэтьюс в интервью телеканалу ABC7.

Томас Дэй - строитель из Калифорнии, приехал на фестиваль с четырьмя детьми, которым удалось спастись.

"Он был лучшим папой. Именно поэтому дети были с ним", - цитирует LA Times отца погибшего.

Правообладатель иллюстрации Facebook Chris Roybal Image caption "Он участвовал в боевых действиях и вернулся без единой царапины, а потом пришел на концерт и погиб", - рассказала мать Криса Ройбэла, который был убит на фестивале

Анна Алерс - 35-летняя спортсменка по прыжкам с парашютом и мать троих детей.

"Она была одной из самых прекрасных женщин, которую я знал, с таким же прекрасным сердцем", - сказал друг погибшей.

Анджи Гомез - 20 лет - танцовщица группы поддержки из Калифорнии.

"Анджи была верным другом, любящим свою семью, нам будет не хватать ее", - сказала в интервью LA Times бывший тренер погибшей.

Дана Гарднер - 52-летний сотрудник администрации города Сан-Бернардино. Женщина приехала на фестиваль вместе с дочкой, которая не пострадала.

Дана была преданным государственным служащим и человеком, умевшим брать на себя ответственность, рассказал о погибшей начальник канцелярии округа Боб Даттон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Адриан Мерфитт приехал на фестиваль в Лас-Вегасе с Аляски

Джон Фиппен - житель города Санта-Кларита в Калифорнии, был убит выстрелом в спину, сообщает The Signal reports. Сын погибшего Тревис получил огнестрельное ранение руки и сейчас находится в больнице.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В США приспустили флаги в память о жертвах стрельбы

Среди погибших также: