Пресса США обсуждает причины трагедии в Лас-Вегасе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почему Паддок решил убить мнгожество людей до сих пор неясно

Американская пресса продолжает гадать о мотивах бывшего бухгалтера, пенсионера Стивена Паддока, расстрелявшего толпу любителей музыки кантри на концерте в Лас-Вегасе, который в США прозвали "городом греха".

Каналы 24-часового кабельного телевидения и соцсети предлагают американцам скудное пока меню объяснений поступка 64-летнего картежника-миллионера, который выбил два окна своего номера на 32-м этаже отеля-казино Mandalay Bay Resort и открыл из них огонь по толпе, находившейся в сотнях метров от него.

С такого большого расстояния массовых убийств в США не было несколько десятилетий.

Джозеф Ломбардо, шериф графства Кларк, включающего Лас-Вегас, сказал на пресс-конференции, что он не имеет понятия о мировоззрении стрелявшего, и лишь определил его стандартным термином "волк-одиночка".

Экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещенная в России и ряде других стран) поспешила записать Паддока в свою стаю и сообщила, что несколько месяцев назад тот перешел в ислам. Пока этой версии практически никто не поверил.

Развернулась широкая дискуссия по воду того, квалифицировать ли действия стрелявшего как теракт. Бывший федеральный прокурор Эндрю Маккарти, судивший слепого шейха Омара Абдель-Рахмана за взрыв в гараже Всемирного торгового центра в 1993 году, заметил в консервативном журнале National Review, что, согласно федеральному законодательству, действия Паддока под определение теракта не попадают.

Другое дело - закон штата Невада, который, видимо, квалифицирует его как террориста.

Безумец?

Как отметила New York Times, родственники Паддока свидетельствуют, что у того не было страстных политических убеждений. Как заявил его брат Эрик, "он не принадлежал к политическим организациям, религиозным организациям, он не сторонник идеи превосходства белой расы, никто. Насколько я знаю. А я знал его 57 лет".

Эрик также сказал, что стрелявший не проявлял особого интереса к оружию.

Хозяин оружейной лавки, где Паддок приобрел несколько месяцев назад дробовик, сообщил, что тот прошел необходимую проверку и не сказал ничего, что бы его насторожило.

Прозвучала версии, что стрелявший был психически нездоров. В том же духе высказался и президент Трамп. Но подтверждения этой теории пока не было, а обозреватель Washington Post Грег Сарджент предостерег, что такое предположение может обидеть душевнобольных, большинство из которых массовыми убийствами не занимается.

Судя по звуку стрельбы, огонь велся из автоматического оружия, которое давно практически недоступно большинству американцев и применяется в кино гораздо чаще, чем в жизни: с 1934 года оно фигурировало в США лишь в трех преступлениях.

"Да где он, черт подери, взял автоматическое оружие?!" - недоуменно воскликнул в интервью Эрик Паддок.

Самодельный автомат

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Паддок покупал оружие в этом магазине

Сообщают, что в номере стрелявшего, который покончил с собой перед появлением полиции, было обнаружено ни много ни мало 23 ствола и целых 12 приспособлений, которые предназначены для того, чтобы превратить имеющееся в продаже полуавтоматическое оружие в подобие практически запрещенного автоматического.

Так миллионы американцев впервые услышали термин "bump stock". Так называются приспособления, появившиеся несколько лет назад и позволяющие вести огонь практически очередями из полуавтоматического оружия, рассчитанного на стрельбу только одиночными патронами.

Судя по видеозаписям в интернете, такого же результата можно добиться и при помощи шнурка от ботинок.

Приспособления для ускорения стрельбы из полуавтоматических калашниковых прозвали в Америке "bumpski". Здесь принято считать, что окончание "ski" придает словам "русскость".

Законодатели-демократы, в частности калифорнийский сенатор Дайан Файнстайн, давно призывают к запрету таких ускорителей стрельбы. Но их призывам не вняли даже при Бараке Обаме, а при Дональде Трампе, который утверждает, что не верит в ограничение права на оружие, этого тем более не произойдет.

Прибыль на трагедии

Как всегда случается в США после побоищ, повысился спрос на стрелковое оружие, и как сообщает Chicago Tribune, подскочили в цене акции его производителей. Инвесторы ожидают, что снова послышатся призывы ограничить доступ к оружию, и люди бросятся его покупать, пока этого не произошло.

Обозреватель газеты Роберт Рид признает, что пытаться заработать на чужих несчастьях и смерти довольно бессердечно, и рекомендует наживаться другим способом, хоть и не говорит, каким именно.

Media playback is unsupported on your device Стрелок в Лас-Вегасе: какое оружие использовал Стивен Паддок?

Акции компании American Outdoor Brands (ранее известной как Smith&Wesson), подскочили в понедельник на 7%, а оружейной корпорации Sturm, Ruger & Co. - на 6%.

Фабриканты оружия, впрочем, особо не радуются. Они знают, что скачок будет временным, и предвидят продолжение так называемого "трамповского спада", то есть неуклонного сокращения спроса на их товар.

После избрания Трампа и при республиканском контроле над обеими палатами конгресса американцев больше не страшат новые ограничения на владение оружием, и они не осаждают оружейные магазины, как бывало прежде.

С 2004 по 2013 год объем продаж револьверов и пистолетов увеличился почти в пять раз, пишет Рид. Длинноствольного оружия - в три раза. С приходом Трампа к власти конъюнктура резко изменилась. В последний квартал American Outdoor Brands продала на 37% меньше оружия, чем в аналогичный период прошлого года, а Sturm, Ruger - на 22%.

Конституционный вопрос

Демократы, как обычно, потребовали новых ограничений, а Хиллари Клинтон призвала, наконец, обуздать оружейное лобби, то есть Национальную стрелковую ассоциацию (НСА), отстаивающую право на оружие.

"Мало горевать, - написала она в "Твиттере". - Мы можем и должны отбросить политику, выступить против НСА и вместе работать над тем, чтобы такое больше не повторялось!"

В последнее время прогрессивный лагерь изменил формулировки и стал заявлять, что борется за "gun safety", то есть "безопасность оружия". Например, сенатор Берни Сандерс написал в "Твиттере": "Конгрессу давно пора принять меры в области безопасности оружия и спасти невинные жизни!"

Его товарищ по партии сенатор Эд Марки потребовал, чтобы конгресс обуздал торговлю оружием на популярных в США оружейных ярмарках, но консервативный сайт The Daily Caller парировал, что, насколько известно, Паддок купил свои стволы не там.

Публицист Адам Гопник напечатал в либеральном журнале New Yorker гневную статью под заголовком "После расстрела в Лас-Вегасе примирения со Второй поправкой быть не может!" и призвал отменить эту законодательную норму, гарантирующую американцам право на оружие.

Если бы стрелявший имел связи с "Исламским государством" и был им радикализован, либо просто был мусульманином из мусульманской страны, пишет Гопник, то подобный массовый расстрел вызвал бы в США решительную реакцию, включающую запреты на въезд в страну и временную отмену прав.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп выразил свои соболезнования родственникам жертв стрельбы

Но если побоище учинил очередной американский "псих", продолжает автор, то "все, что мы можем сделать, - это пожать плечами и послать "самые теплые соболезнования и сочувствие".

Последнюю формулировку употребил Трамп. Гопник пишет, что президент США генетически неспособен сопереживать людям и "делает ошибки, которые мы обычно делаем, когда говорим на другом языке, ставя прилагательные в таких местах, в каких их не поставит его носитель. Ну кто посылает что-то "самое теплое" семьям жертв убийства?!"

Сайт либерального журнала The New Republic поместил пост, который впервые появился там еще в декабре 2015 года, после теракта в Сан-Бернардино, и гласил: "Пора запретить оружие. Да, любое!"

Споры вызвал и состав аудитории концерта в Лас-Вегасе, который был очевиден американцам с первого взгляда. Как заметил после речи Трампа о трагедии корреспондент Си-эн-эн в Белом доме Джефф Зелены, многие поклонники кантри-музыки - это "скорее всего сторонники Трампа".

Телекомпания Си-би-эс уволила своего вице-президента и юрисконсульта Хейли Гефтман-Голд, которая написала в понедельник в "Фейсбуке": "На самом деле я даже не сочувствую любителям музыки кантри, которые зачастую симпатизируют республиканцам и носятся с оружием". В другой фразе она назвала республиканцев "Repugs" от слова "repugnant" ("отталкивающий").

Телекомпания заявила, что взгляды Гефтман-Голд, "высказанные в соцсетях, нарушили стандарты нашей компании и глубоко неприемлемы для всех нас на Си-би-эс".

Бернард Керик, возглавлявший нью-йоркскую полицию 11 сентября 2001 года, отреагировал статьей на сайте телекомпании Fox News, в которой призвал "не политизировать эту американскую трагедию, пока земля еще не даже не высохла от крови".