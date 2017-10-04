Пресса Британии: обожествление искусственного интеллекта

В обзоре британских газет:

Пришло время ограничить продажу оружия

Guardian публикует статью своего аналитика Ричарда Вульфа под заголовком: "Если мы не можем требовать контроля над продажей оружия после Лас-Вегаса, то когда мы сможем это сделать?"

После бойни в Лас-Вегасе, пишет автор, нам всем говорят, что сейчас не время говорить о политике. Сейчас время для скорби, мы должны выражать свое уважение жертвам, мы должны молиться и думать о том, что такое истинное зло, но мы ни в коем случае не должны обсуждать, что делать дальше.

Потому что дальше мы будем вновь скорбеть об очередных жертвах массового убийства где-нибудь в Соединенных Штатах.

Фанатично настроенные сторонники Второй поправки к Конституции США, разрешающей ношение оружия, очень странно относятся к преступлениям с применением огнестрельного оружия в случаях, когда подобные преступления совершают белые.

Массовые убийства, совершаемые мусульманами или выходцами из населенных преимущественно мусульманами стран, не сопровождаются лишь призывами к скорби и уважению памяти погибших. Войны между гангстерами в Чикаго не требуют подобных эмоций.

Насилие с применением огнестрельного оружия - национальная болезнь в США, и она должна лечиться на национальном же уровне Ричард Вульф , Guardian

Но после Лас-Вегаса мы лишь слышим призывы к национальному единению.

Насилие с применением огнестрельного оружия - национальная болезнь в США, пишет автор, и она должна лечиться на национальном же уровне. Молитвы здесь не помогут.

Это кризис системы народного здравоохранения.

От огнестрельного оружия погибает больше американцев, чем от вируса ВИЧ, болезни Паркинсона или гипертонии.

Однако, несмотря на все призывы специалистов в области здравоохранения провести детальное исследование этого феномена, этого не произойдет, так как вот уже два десятилетия конгресс блокирует финансирование подобных исследований федеральным Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Сейчас не время молчать, пишет Ричард Вульф. Мы же не замалчиваем вопросы о безопасности воздухоплавания после крушения самолетов. Мы же не сидим молча после очередного теракта ИГ.

Насилие с применением огнестрельного оружия - это не естественное явление, это не природный катаклизм наподобие землетрясения или урагана.

И тем не менее многие в США хотят предотвратить обсуждения возможности контроля над продажей оружия, резюмирует Ричард Вульф.

Sun публикует статью своего обозревателя Джейн Мур, которая пишет, что многие уверены: даже полный запрет на продажу огнестрельного оружия не остановит психопатов вроде Стивена Паддока, и скорее всего эти люди правы.

Более жесткий контроль над продажей оружия в Америке не спасет ни в чем неповинных людей от какого-либо психопата Джейн Мур , Sun

Но даже если бы он нашел себе какое-то оружие при подобном запрете, он не смог бы убить и ранить столь огромное число людей.

Несомненно, скоординированные усилия по ужесточению контроля над продажей оружия, уменьшат число тех, кто погибает от случайных выстрелов, совершает самоубийство или же становится жертвой вооруженного пьяного.

Более жесткий контроль над продажей оружия в Америке не спасет ни в чем неповинных людей от какого-либо психопата, решившего убить побольше людей.

Но если подобный контроль сократит в будущем число жертв вдвое, то это будет достойным наследием трагедии в Лас-Вегасе, пишет Джейн Мур в Sun.

Трамп и Тегеран

Times публикует статью своего обозревателя Роджера Бойеса, в которой тот говорит, что президент Трамп прав, занимая жесткую позицию по отношению к Ирану.

"Акробатические сальто Великого Дональдо вызывают изумление у зрителей американского дипломатического цирка", - пишет Бойес.

Политика президента регулярно меняется на 180 градусов, иногда по два раза в неделю, к недоумению международного сообщества.

Но по одному вопросу позиция Дональда Трампа остается неизменной: Иран, с его точки зрения, по-прежнему представляет собой угрозу, а Барак Обама заключил наихудшую возможную сделку с Тегераном в рамках соглашения об ограничении ядерной программы Ирана.

В течение ближайшей недели президент Трамп должен вновь официально подтвердить, что Иран исполняет взятые на себя обязательства в рамках этого соглашения.

Подобная сертификация происходит каждые три месяца. Президент Трамп неохотно сделал это уже дважды после своей инаугурации, но в сентябре он громогласно заявил перед Генеральной Ассамблеей ООН, что подумывает о том, что договор с Ираном следует расторгнуть.

Но, пишет Роджер Бойес, следует внимательно прислушаться, чего добиваются от Тегерана Трамп и его команда.

Иран, например, не позволяет инспекторам МАГАТЭ посещать свои военные объекты. Администрация Трампа хочет этого добиться. Тегеран, со своей стороны, этому противится, надеясь, что его поддержат в этом случае европейские страны.

Режим в Тегеране не перестает смеяться над нашей наивностью Роджер Бойес , Times

В принципе из этого тупика есть выход: следует признать, что подозрения о неполном выполнении Ираном своих обязательств могут соответствовать действительности, но при этом оказывать на него давление в тех областях, которые не были затронуты ядерным соглашением.

Например, следует начать кампанию против деятельности корпуса Стражей Исламской революции и союзного ему движения "Хезболла".

Приоритет президента Трампа - не дать Ирану оказаться победителем на Ближнем Востоке, после того как будут разгромлены силы "Исламского государства".

Вашингтону может быть сложно вновь наложить санкции на Иран, но ему ничто не мешает применять разнообразные наказания к целому ряду официальных иранских лиц или союзников Тегерана, замешанных, например, в распространении терроризма.

Иран, напоминает автор статьи, остается одним из главных мировых спонсоров терроризма.

Кроме того, Тегеран, судя по всему, активно сотрудничает с Северной Кореей в военной сфере.

Заключенный в 2015 году договор с Тегераном по вопросу о его ядерной программе - договор, который его сторонники считают триумфом дипломатии XXI века, - убедил многих на Западе, что Иран может стать полезным партнером в разрешении региональных кризисов.

Но сам режим в Тегеране не перестает смеяться над нашей наивностью, пишет Роджер Бойес в Times.

Церковь будущего?

Times пишет, что молодежь часто обвиняют в поклонении новым технологиям. Как выяснилось, продолжает газета, вскоре это можно будет делать по-настоящему.

Миллионер из Силиконовой долины создал новую религию, в которой божеством считается искусственный интеллект.

Исходя из идеи, что интеллект компьютеров в будущем превзойдет человеческий, компьютерный инженер Энтони Левандовски, в прошлом помогавший Google создать беспилотный автомобиль, решил, что пришло время считать искусственный интеллект богом.

Согласно документам, обнаруженным журналом Wired, Левандовски подал в налоговую инспекцию уведомление о создании церкви "Путь будущего".

Документы датируются 2015 годом, и в них описывается цель новой религии: "развивать и распространять откровение, что божественная сущность основана на искусственном интеллекте и что полноценное понимание и поклонение этой божественной сущности приведет к усовершенствованию общества".

Идея, что со временем интеллект компьютеров обгонит человеческий интеллект, называется технологической сингулярностью.

Среди прочего, считается, что технический процесс, подстегиваем искусственным интеллектом станет столь быстрым и сложным, что окажется недоступным человеческому пониманию, а компьютеры смогут воспроизводить самих себя и сами же смогут эволюционировать.

Согласно этой теории, со временем произойдет интеграция людей и компьютеров. Эта теория объединяет в себе идеи науки и научной фантастики.

Однако многие ведущие ученые уже выражают тревогу по поводу дальнейшего развития искусственного интеллекта. В 2016 году Стивен Хокинг сказал, что искусственный интеллект будет "либо чем-то наилучшим, либо чем-то наихудшим для человечества".

Илон Маск предупредил, что в вопросах мира и стабильности человечества, искусственный интеллект "представляет собой гораздо больший риск, чем Северная Корея", пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com