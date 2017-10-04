СМИ России: рядовые граждане помогут штрафовать нарушителей ПДД

В обзоре российских газет:

"Ведомости", РБК: внеклановое назначение

Руководителем Дагестана неожиданно назначен бывший генерал МВД и депутат Госдумы Владимир Васильев. "Ведомости" пишут, что ранее эту должность занимали только местные уроженцы.

Политолог Дмитрий Бадовский считает, что назначение Васильева - личное решение президента: "Назначен человек, которого Путин хорошо знает и которому доверяет. Васильев - внешний человек по отношению к республике, но способен обеспечить баланс интересов и представительства различных групп сложного дагестанского общества".

Он отмечает, что у Васильева есть опыт работы в силовых структурах, а кроме того, он "опытный публичный политик и дипломат - все эти качества имеют значение для особенностей организации политического процесса в республике".

Главой Дагестана ранее поочередно назначали даргинцев и аварцев - представителей двух самых больших по численности национальностей в республике, говорит главный редактор "Кавказского узла" Григорий Шведов. Значительное влияние долгие годы имели тяжеловесы, связанные с крупным бизнесом и управлявшие разными районами республики, однако в последние годы их влияние уменьшилось, продолжает он.

"Когда назначали Абдулатипова, попытались не ставить представителя какого-то клана. Этой же логике отвечает и назначение Васильева, который завязан на федеральный центр, а не на кланы. Хотя надо еще посмотреть, не начнет ли тот или иной миллиардер из Дагестана, давно покинувший республику, активно в нее вкладываться", - считает эксперт.

Газета РБК, комментируя назначение, пишет, что Васильева характеризуют как "генерал-губернатора", подходящего для решения таких проблем республики, как коррупция, межнациональные и клановые конфликты.

В отношении Дагестана Кремль намерен проводить политику равноудаленности элит, предположил в беседе с РБК источник в аппарате МВД. Васильева он назвал "человеком из обоймы президента", который пригодится республике в период "напряженных отношений между МВД и Росгвардией", а также межэтнических и межклановых противоречий.

А вот эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников сомневается, что Васильеву удастся навести порядок в республике. С одной стороны, говорит он, новый глава не вовлечен в конфликты внутри Дагестана, но в то же время не отмечен никакими серьезными достижениями на управленческом поприще и "едва ли всерьез разбирается, как устроена республика".

Главный редактор республиканской газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов считает это назначение промежуточным. Он согласен с Колесниковым, что Васильеву будет тяжело отвечать на вызовы в республике, к которым относятся, например, межнациональные конфликты.

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"Независимая газета": коммунисты борются за Орловскую область

Волна отставок приблизилась к регионам, которыми руководят представители парламентской оппозиции. "Независимая газета" пишет, что следующим кандидатом на вылет называют главу Орловской области Вадима Потомского (КПРФ). По информации издания, Геннадий Зюганов уже ведет консультации с Кремлем по кандидатурам нового губернатора.

В их числе называют и зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, и главу фракции коммунистов в Мосгордуме Андрея Клычкова, и даже бывшего губернатора Егора Строева. Эксперты не исключили, что если не будет найден компромисс, то губернатором может стать и представитель партии власти.

В КПРФ предполагают, что Потомским недоволен Кремль, поэтому в партии сами активно предлагают альтернативы - чтобы оставить "своего" человека, рассказал изданию неназванный источник в Компартии. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что достоверной информации у него нет, но подтвердил, что возможное смещение Потомского в партии обсуждают.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что Потомский "не выстроил отношений с федеральным центром, но дистанцировался от КПРФ, у него уязвимая позиция, слабая команда, и неудивительно, что он стал одним из кандидатов на вылет".

Эксперт отметил: "Потомский пытался усидеть на двух стульях: являясь представителем Компартии, действовал в интересах ЕР на выборах в Госдуму. В итоге он стал чужим для КПРФ, но и не стал своим для Кремля".

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что "Потомский уязвим со всех сторон: в области он весьма непопулярен, причем не только среди населения, но и местной элиты, у него непростые отношения и с силовыми структурами, и с коммунистами".

При этом Калачев не исключил, что у коммунистов могут и забрать эту область: "Логично предположить, что накануне президентских выборов крымский консенсус отойдет на второй план и Кремль не захочет оставлять регион за конкурентом президента, будет стремиться поставить везде, где можно, представителей партии власти".

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"Коммерсант": Верховный суд предлагает реформу

Верховный суд РФ (ВС) предложил масштабную процессуальную реформу. "Коммерсант" пишет, что в ней идет речь о снижении нагрузки на судей, упрощении решений по спорам гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Решения по многим делам суды смогут не мотивировать, отводы по экономическим спорам будут рассматривать сами отводимые судьи, апелляция станет единоличной, а граждане должны будут сами узнавать о заседаниях со своим участием.

Кроме того, предполагается расшифровать в Уголовно-процессуальном кодексе понятие предпринимателей, которые не подлежат арестам по экономическим преступлениям, а также усилить требования к судьям и следователям при продлении мер пресечения.

Юристы, поддерживая задачу разгрузить суды, негативно воспринимают предложения об отказе от мотивировочной части решений.

"Без мотивировки, по сути, нет правосудия. Это допустимо в некоторых случаях для мелких исков, но превращение этого в общее правило подрывает основы процесса. Без полных судебных решений нельзя говорить о складывающейся практике, неясно, как выявлять аналогичные дела и как устанавливать преюдициальные факты", - комментирует управляющий партнер АБ "Бартолиус" Юлий Тай.

"В российской судебной практике мотивировка всегда была сложным вопросом. У нас не мотивируют акты так, как это делают английские суды или коммерческий арбитраж. К сожалению, у нас нет традиции такого глубокого толкования. В этой ситуации тем более нельзя отказываться от мотивировки решения и тем более еще и в апелляции", - считает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн.

Предполагается изменить и правила извещения граждан судами общей юрисдикции, упрощается регламент выдачи повестки, а за судьбой своего спора и обжалования решений в вышестоящих инстанциях физлица должны будут следить самостоятельно.

"Суды завалены делами супругов о разделе имущества, - заявил представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский. - И в этом случае нет уверенности, что вторая сторона захочет оповестить своего оппонента. Надо хотя бы установить административную ответственность на случай, если повестка не будет передана". Но судьи не стали менять предложенную поправку. "Мы живем в век интернета, - отметил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев. - И стороны могут узнавать о начале процесса и из объявления на сайте суда".

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"Ведомости": граждане помогут штрафовать нарушителей

Нарушителей дорожных правил можно будет штрафовать на основе присланных гражданами через приложение видеозаписей: в четверг правительство рассмотрит соответствующий законопроект, пишут "Ведомости".

"Мы будем рассматривать, наверное, один из важных и интересных проектов законов, направленный на внедрение инструментов и механизмов народного инспектора", - прокомментировал документ министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

Законопроект будет принят, но он будет служить лишь правовым основанием для создания программного обеспечения, которого еще нет - его должны разработать минкомсвязи с МВД, но денег на это пока не выделено, говорит член комитета по госстроительству, единоросс Вячеслав Лысаков.

Законопроект полезный и мог бы реализовать принцип неотвратимости наказания: человек может без заявления отправить свидетельство о нарушении через сайт госуслуг, файл является основанием для штрафа - экономятся время и государственные деньги, объясняет он.

Риски, по его словам, возможны в случае ручной фиксации парковки - тогда вероятны "искусственные автоподставы". Но если нарушение фиксируется видеорегистратором со специальным программным обеспечением, то это исключено, считает Лысаков.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си.