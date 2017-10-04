Американцы и оружие: семь наглядных графиков

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Самое масштабное массовое убийство в истории США снова подняло вопросы в отношении прав на владение огнестрельным оружием и введения более жестких ограничений на его продажу.

По данным исследования 2017 года, около 40% американцев говорят, что они владеют оружием или живут в семье, где имеется оружие; число убийств с применением огнестрельного оружия в США является самым высоким в развитых странах мира.

Сколько американцев гибнет от пуль по сравнению с другими странами

Более 11 тысяч американцев были убиты в США в 2016 году из огнестрельного оружия. Это составляет около двух третей всех случаев насильственной смерти, в число которых входят умышленные убийства, а также убийства по неосторожности.

Где в мире больше всего владельцев оружия

Хотя точные данные об этом получить трудно, США по этому параметру твердо занимают первое место в мире, так как американцы имеют на руках примерно 270 млн единиц оружия.

В Европе по числу единиц оружия на душу населения лидируют Швейцария и Финляндия. В обеих странах сохраняется служба в армии по призыву для всех мужчин старше 18 лет.

Какова статистика массовых убийств в США

С 1982 года в США отмечено более 90 случаев массовых убийств с применением огнестрельного оружия - в эту статистику попадают случаи, когда в результате беспорядочной стрельбы по людям были убиты четыре человека и более.

Однако общее число погибших в этой категории преступлений составляет лишь крохотную долю от общего числа смертей, причиненных посредством огнестрельного оружия.

В 2015 году число самоубийств при помощи огнестрела почти вдвое превысило число убийств с применением огнестрельного оружия, а за последние годы число таких самоубийств растёт.

Самоубийства с применением огнестрельного оружия составляют почти половину всех самоубийств в США, по данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний и Американского фонда предотвращения самоубийств.

Исследование 2016 года, опубликованное в издании American Journal of Public Health, обнаружило явную связь между количеством оружия, которым владеют граждане в разных штатах, и числом самоубийств с применением этого оружия.

Оружие какого типа убивает американцев

В большинстве массовых убийств последнего времени, например, при бойне в ночном клубе в Орландо и в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте, использовались полуавтоматические винтовки. Целый арсенал таких винтовок был обнаружен в номере отеля в Лас-Вегасе, откуда вел стрельбу по людям Стивен Паддок.

Ряд американских штатов ввели полный запрет на штурмовые автоматические винтовки, а из открытой продажи они были изъяты в течение десятилетия до 2004 года.

В то же время большинство убийств с применением огнестрельного оружия совершается, по данным ФБР, при помощи пистолетов.

Сколько стоит оружие

Гражданам стран, где оружие запрещено к продаже, бывает трудно понять, насколько дешево обходится покупка оружия в США.

Пистолеты, которые входили в арсенал Паддока, обнаруженный в его гостиничном номере, стоят порядка 200 долларов за штуку - столько стоит дешевый ноутбук. Такие пистолеты можно приобрести в специальных оружейных магазинах.

Полуавтоматические винтовки, также найденные в номере Паддока, стоят дороже - около 1500 долларов. Учитывая, что Пэддок имел при себе в гостинице 23 единицы оружия, а еще 19 единиц были найдены у него дома, он мог потратить более 70 тысяч долларов на снаряжение, включая оружие, боеприпасы, треноги, магазины и прицелы.

Кроме того, Паддоку пришлось, по всей видимости, модифицировать полуавтоматические винтовки таким образом, чтобы они могли вести огонь очередями.

Кто поддерживает запрет на продажу оружия

За последние 60 лет американцы резко меняли свое мнение по поводу запрета на приобретение пистолетов.

Данные об этом неполные, но они свидетельствуют, что поддержка такого запрета слабела со временем и теперь значительное большинство не поддерживает его.

Однако некоторые ограничительные меры пользуются поддержкой граждан с различными политическими взглядами, например, ограничение продаж психически больным людям или людям, которые находятся под наблюдением полиции.

В своих недавних высказываниях по поводу массовых убийств президент Трамп говорил, что обратится со временем к теме законов о продаже оружия. Белый дом заявил, что сейчас не время для дебатов о таких законах.

Президенту Обаме не удалось добиться принятия новых, более жестких законов о торговле оружием из-за сопротивления со стороны республиканцев в конгрессе.

Кто возражает против запретов на продажу оружия

Национальная стрелковая ассоциация США (НСА) ведет агитацию против всех форм контроля за продажей оружия в США и утверждает, что чем больше оружия на руках у населения, тем выше безопасность граждан.

НСА считается одной из самых влиятельных лоббистских групп в США. Она обладает крупным бюджетом, что позволяет ей влиять на конгресс.

В целом один из каждых пяти владельцев оружия в Америке состоит в НСА. Особенно широкой поддержкой ассоциация пользуется среди американцев, традиционно голосующих за Республиканскую партию.

По официальным данным, НАС тратит на лоббистскую деятельность около 3 млн долларов в год.

Эта таблица дает представление только о зарегистрированных выплатах законодателям, по данным Сенатского офиса публичных актов. НСА тратит еще многие миллионы долларов на поддержку избирательных кампаний тех кандидатов, которые выступают против мер по ограничению продажи огнестрельного оружия.