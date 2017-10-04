"100 женщин": недостаток уверенности в себе тормозит карьеру

Image caption Кэтти Кэй написала книгу "Принципы уверенности" (The Confidence Code) вместе с журналисткой Клэр Шипман

В рамках спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы обратились к группе влиятельных, вдохновляющих своим примером женщин с просьбой помочь найти решение четырех важных проблем, с которыми сталкиваются женщины по всему миру. Одна из них - ограничение карьерного роста.

Ведущая американского выпуска теленовостей Би-би-си Кэтти Кэй объясняет, почему у женщин есть все основания чувствовать себя уверенными в себе, несмотря на то, что, по сравнению с мужчинами, им это удается реже.

Колумбийская школа бизнеса в Нью-Йорке называет это "искренней сверхуверенностью": тенденция такова, что мужчины считают себя более способными, чем они есть на самом деле.

Но в реальности, по данным исследователей института, мужчины переоценивают свои таланты примерно на 30%. При этом они не пытаются никого обмануть - они действительно так в себе уверены.

Мы же, женщины, наоборот, регулярно недооцениваем собственные способности. Наше восприятие своих талантов и умений намного ниже их истинной ценности.

Этот недостаток уверенности в себе за годы карьеры может привести к медленному продвижению по службе, ограничению возможностей и низкой зарплате.

Спецпроект "100 женщин"

В рамках ежегодного спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы рассказываем о жизни влиятельных и вдохновляющих женщин из разных стран в XXI веке.

В 2017 году мы просим женщин помочь найти решения четырех наиболее актуальных женских проблем - ограничений карьерного роста, женской неграмотности, уличных домогательств и сексизма в спорте.

С вашей помощью участницы проекта помогут найти практические решения проблем. Но мы хотим услышать и ваши идеи.

Примите участие в проекте через наши социальные сети, используя хэштег #100Women.

Проект Би-би-си "100 женщин" - это часть более широкого движения, направленного на сокращение разницы в уверенности в себе у женщин и мужчин. Разницы, у которой нет реальных оснований, потому что нет свидетельств того, что мы, женщины, менее компетентны, чем наши коллеги-мужчины.

В действительности, женщины лучше мужчин успевают в учебе, но чего нам не хватает, так это уверенности в своих силах.

Если провести тест на научную логику, женщины почти всегда оценят свои результаты ниже реальных, а мужчины - выше реальных. На самом же деле их результаты будут примерно одинаковыми.

Как часто вы слышали от женщины, что достигнуть тех или иных успехов ей помогла удача? Или что она просто "оказалась в нужном месте в нужное время"?

Или взять мой случай. Я часто говорю людям и верю в это сама, что единственная причина, по которой мне удалось чего-то добиться в Штатах - это мой британский акцент.

Разве может это быть потому, что я хорошо делаю свою работу или работаю очень много? Конечно, нет, что за абсурд.

Я не хочу сказать, что женская уверенность в себе приведет к выравниванию ситуации на игровом поле для мужчин и женщин.

Существуют вещи, которые одной уверенностью не изменить. За равную работу до сих пор не платят равные зарплаты.

Недостаток ролевых моделей-женщин, достигших вершин, означает, что женщинам не так легко, как мужчинам, поднять глаза и увидеть себя на том же уровне. И дискриминация по-прежнему не исчезла.

Вы сталкивались с ней в своей профессии, я сталкивалась с ней в своей.

Когда мужчина комментирует твой внешний вид, эффект часто такой, что твои профессиональные навыки уходят на второй план.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бен Карсон сейчас министр жилищного строительства и городского развития в кабинете Дональда Трампа

Когда мужчина говорит, что твой микрофон нужно выключить, потому что ты задаешь непростой вопрос (как поступил со мной представитель предвыборной кампании Дональда Трампа Бен Карсон во время одного утреннего телешоу), для меня это звучит, как вариация на тему "заткните эту глупую девочку".

И вряд ли доктор Карсон, сейчас министр жилищного строительства и городского развития, осознал иронию того, что упомянутая дискуссия на телешоу была посвящена притеснению женщин.

Эта реальность не изменится за один день, просто потому что мы вдруг станем более уверенными в себе. Чтобы произошли сдвиги, нужен политический курс.

Но исследования в области уверенности в себе привлекательны для меня именно тем, что женщины могут сами осознать, что происходит, и тут же что-то по этому поводу предпринять.

Для книги под названием "Принципы уверенности" (The Confidence Code), которую я написала вместе с американской журналисткой Клэр Шипман, мы взяли интервью у десятков психологов, крупных предпринимателей, спортсменов, высокопоставленных военных и нейробиологов.

Мы разговаривали с учеными, изучающими уверенность в себе у крыс. Да, оказалось, что бывают уверенные и не уверенные в себе крысы.

Мы выяснили, что существует шаблон, который легко разорвать. Недостаток уверенности в себе существует из-за губительной смеси перфекционизма, стремления избегать рисков, боязни неудач и чрезмерного зацикливания на проблемах.

Вот пример из моего опыта того, как это возникает и как это превозмочь.

Несколько лет назад меня пригласили в Белый дом на обсуждение ближневосточной политики. Я вошла в комнату, где находились 14 мужчин и одна женщина, и поняла, что все они - эксперты по региону.

Я была единственным журналистом общего профиля (и одна из всего лишь двух женщин). Я сразу же почувствовала себя самозванкой, как будто я не заслуживала того, чтобы там находиться.

Когда пришло время вопросов и ответов, в моей голове разыгрался спор. Мне представлялось, что если я задам вопрос, они тут же заметят, что я не настолько осведомлена в предмете, как они.

Я, скорее всего, покраснею, начну заикаться, покроюсь потом, и все будут на меня смотреть. В конце концов, я заставила себя поднять руку и задала вопрос.

И случилось непредвиденное: земля не разверзлась под моими ногами и не проглотила меня целиком, а небеса не упали мне на голову.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На встрече по Ближнему Востоку в Белом доме было 14 мужчин и только две женщины

Но задав тот вопрос, я упростила себе будущее. В следующий раз, когда я оказалась на встрече высокого уровня, я уже чувствовала, что у меня есть немного уверенности в запасе.

Сократить разницу в уверенности в себе - значит быть честной с самой собой по поводу своих способностей, перестать их недооценивать.

Это значит признать, что иногда неудачи случаются со всеми людьми.

И это значит не пытаться быть идеальной. Роботы идеальны, люди - нет.

Каждый раз, когда вы беретесь за испытание, подобное поставленному Би-би-си в проекте "100 женщин", вы выходите за пределы зоны комфорта, берете на себя риск и сокращаете разницу в уверенности в себе. Спасибо за это. Нам нужны такие, как вы.