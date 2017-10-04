"Исходя из бизнес-лексики": как бизнесмен решил, что Белых хочет взятку

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Бизнесмен Альберт Ларинский, который, по версии следствия, передал взятку экс-губернатору Кировской области Никите Белых, рассказал в суде, почему решил, что тому нужны от него деньги. По словам свидетеля, который и сам осужден за мошенничество с кредитами, он исходил из своего понимания "бизнес-лексики".

Бывшего главу региона обвиняют в получении взяток в общей сложности на 600 тысяч евро. За эти деньги, по версии обвинения, Белых способствовал включению инвестпроектов компаний НЛК и УК "Лесхоз" в список приоритетных - в результате компании получили в аренду лесные участки на льготных условиях.

Сам Белых обвинения категорически отвергает.

"Оранжевый пакетик"

"Номинал 500 евро, четыре пачки по 100 купюр... В оранжевом пакетике", - так описал предназначавшиеся для взятки деньги бывший глава НЛК Ларицкий, который стал в деле Белых одним из ключевых свидетелей. Именно от него, по версии следствия, бывший губернатор получил первую взятку из тех, что ему вменяют.

Обвинение считает, что в 2012 году бывший губернатор через посредника потребовал вознаграждение за уже прошедшее согласование инвестпроектов предприятия и в целях конспирации привлёк к передаче денег своего заместителя Сергея Щерчкова.

На заседании Пресненского суда в среду экс-владелец НЛК рассказал, что "то ли в 2010, то ли в 2011 году" руководство предприятия обратился к Щерчкову, который курировал лесную промышленность в Кировской области, в надежде подучить в аренду участки для лесозаготовки.

Чиновник, по словам Ларицкого, обещал помочь. "На одном из совещаний в конце 2011 года, Щерчков, когда мы выходили из кабинета, сказал: "Не забудьте нас поблагодарить", - рассказал Ларицкий.

Дословно пожелание заместителя Белых предприниматель вспомнить не смог. "То ли нас, то ли губернатора, что-то такое. Исходя из бизнес-лексики, как я её воспринимал, это было именно требование передать денег", - пояснил он.

"Достаточно для благодарности"

По словам Ларицкого, после того, как договоры аренды лесных участков были оформлены, он за границей получил звонок от Щерчкова, который спросил, когда он намерен приехать в Киров.

"Я воспринял [этот звонок как сигнал], что пора [везти деньги]. Мы со Щерчковым не были друзьями, собутыльниками, он не часто мне звонил - обычно по рабочим вопросам, и коль уж он позвонил и спросил, когда я приеду, я решил что это побуждение к действию", - объяснил Ларицкий.

На вопрос о том, почему он посчитал необходимым передать именно 200 тысяч евро, бизнесмен ответил: "Сложно обьяснить. Достаточно для благодарности. Средняя сумма".

Предприниматель утверждает, что в Кирове он почувствовал себя плохо и вместо себя отправил на встречу с Щерчковым директора НЛК Владимира Сысолятина. Дошли ли 200 тысяч евро до губернатора, он не уточнял.

"Всяко проводилось"

Заявление против Белых о даче взятки Ларицкий, по его собственным словам, написал уже после задержания экс-главы Кировской области в тот момент, когда сам находился в СИЗО (в конце 2016 года Ларицкий был приговорён к трем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере с кредитами Сбербанка).

"У Никиты Юрьевича была версия, что вы его оговариваете из-за проводимого против вас судебного преследования", - напомнила свидетелю гособвинитель. "Против меня всяко проводилось, но в каком месте я его оговорил?" - удивился Ларицкий. "В передаче денег", - пояснила представитель прокуратуры.

"Я их не Белых передавал, а Щерчкову. Щерчков был доверенным лицом его!" - объяснил свидетель, и, повернувшись к Белых, уточнил: "Был вашим доверенным лицом?" "Был, мерзавец", - подтвердил тот.

Предположение о том, что заместитель Белых мог оставить деньги себе, Ларицкий прокомментировать не смог. "Я со Щерчковым, к счастью, так близко не сожительствовал, у меня нет средств наблюдений, я не центральный аппарат ФСБ", - заверил бизнесмен.

В конце допроса судья поблагодарила Ларицкого за согласие прийти в суд и дать показания. "Меня не спрашивали", - ответил он, показав судье наручники на запястьях.

"Покровительство и попустительство"

Бывший губернатор Кировской области был задержан 24 июня 2016 года. По данным следствия, он лично и через посредника получил в общей сложности 600 тысяч евро за покровительство предприятиям НЛК и "Кировлес" (позже преобразованный в УК "Лесхоз"), которые попали в список приоритетных инвестпроектов и получали участки леса на льготных условиях.

Экс-губернатор категорически отвергает обвинения в получении взятки. Во время слушаний дела по существу в Пресненском суде он рассказал, что призывал работавших в регионе предпринимателей участвовать в финансировании проектов, связанных со спортом, культурой и благоустройством, но делал это открыто.

Комментируя обвинения в покровительстве и содействии предприятиям НЛК и "Кировлес", Белых заявил, что не мог отдавать распоряжения о включении их заявок в список приоритетных инвестпроектов, так как решение об этом принимается в министерстве промышленности и торговли.

Профильные департаменты региона лишь готовят заключения о целесообразности такой меры и направляют их в федеральное ведомство, и только после одобрения минпромторгом региональные власти обязаны заключить договоры аренды по заранее согласованным участкам леса.

Защита бывшего губернатора настаивает на том, что ее клиент находится в критическом состоянии на фоне диабета и высокого артериального давления и должен быть освобожден из следственного изолятора. Обвинение же считает, что необходимости в изменении меры пресечения нет.