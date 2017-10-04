Освоение космоса: романтика, престиж или бизнес?
60 лет назад в космическом пространстве появился первый искусственный объект - ПС-1. Человечество знает его как "спутник".
С тех пор на земной орбите и на Луне побывало множество людей, космические аппараты исследовали поверхность планет и границы Солнечной системы. А околоземное пространство заполнили тысячи других спутников, с помощью которых мы определяем свое положение во времени и пространстве, звоним друзьям и смотрим телевизор.
Отдельный разговор про военный космос: тут и "звездные войны", и невозможность укрыть от спутников военные объекты, иначе как под землей или под водой.
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Но вместе с этим космонавтика, похоже, постепенно лишилась романтического ореола, которым обладала во времена Циолковского и Королева.
А в последние годы к освоению космоса подключились частные компании, которые престиж государства интересует куда меньше, чем солидная прибыль. Правда, пока космонавтика остается исключительно затратным делом, но акулы бизнеса не теряют аппетита и надежды.
О трансформации космонавтики в обычную профессию, роли государства и элитном "космическом клубе" обозреватель Русской службы Би-би-си Михаил Смотряевбеседовал с заведующим лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александром Родиным, специалистом по связям с общественностью частной космической компании "Даурия Аэроспейс" Виталием Егоровыми руководителем Института космической политики Иваном Моисеевым.
Александр Родин: Безусловно, очень яркий период советского, "пионерского", скажем так, освоения космоса закончен. Это, безусловно, великая эпоха, человечество признает этот огромный, без всяких скидок, вклад в мировую культуру, но эта эпоха завершена. И России нужно с этим опытом что-то делать.
Наши успехи сейчас уже не столь яркие на фоне обостряющейся международной конкуренции, многие наши коллеги ушли далеко вперед, появились новые игроки - Индия, Китай.
Я думаю, понятие романтики здесь не вполне применимо. Скажем, в Соединенных Штатах есть огромный общественный интерес к космической теме, который поддерживает целый ряд частных компаний, в первую очередь, детище Илона Маска.
Похожий интерес есть и в России, я хорошо вижу это по нашим студентам. То есть, если говорить о нематериальной мотивации, о культурном значении космонавтики, то они, безусловно, никуда не делись, они просто трансформировались.
Виталий Егоров: Можно согласиться, что сейчас восторг от космоса уже не тот, что в 60-е годы, хотя определенное вдохновляющее влияние он сохраняет. Но сейчас "космическая экономика", те деньги, которые зарабатываются в космосе и благодаря ему в несколько раз превышают все государственные расходы по всему миру на собственно космическую деятельность в государственных интересах. Это уже просто сфера экономической деятельности человека.
Иван Моисеев: Романтика и коммерция существуют параллельно. Если вы хотите что-то сделать "в железе" и куда-то лететь, вам нужно решать вопрос с финансами.
Неважно, какие там побудительные мотивы - получение знаний или дополнительных выгод, прибыли, - но все проекты делаются из сугубо прагматических соображений. А интерес многих людей к космическим исследованиям - это отражение фундаментальных качеств человека, любопытства, например.
Поэтому внимание к космонавтике в несколько раз сильнее, чем должно было бы быть, особенно по праздникам.
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Би-би-си: Лет 30 назад никакое исследование космоса не было возможно без участия государства - ни у кого больше не было, во-первых, необходимого бюджета, а во-вторых, терпения - ведь космические программы занимают десятилетия. Изменилась ли роль государства сегодня?
Александр Родин: Я абсолютно уверен, что роль государства не исчезнет и не уменьшится.
По опыту Штатов, которые во многих областях сейчас являются лидером, частные компании работают в очень тесном партнерстве с государственными структурами, и финансирование все равно идет через государственные агентства.
Другое дело, что организационное наполнение космической деятельности - это и промышленность, и публичная сфера, и во многом научная сфера, - государство снимает со своих плеч и передает частным и академическим структурам.
При этом я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь: космос, наверное, никогда не будет коммерчески выгоден, если мы отвлечемся от такой важнейшей сферы человеческой деятельности как безопасность.
Даже дистанционное зондирование, связь, а в будущем, возможно, и навигация будут так или иначе дублироваться или дополняться сегментами космического базирования. Но возникший элемент безопасности - недоступность для несанкционированного доступа, которой обладает космический объект, - на мой взгляд, на ближайшие десятилетия определит ключевое участие государств в космической деятельности, просто потому что сфера безопасности во всем мире в той или иной степени монополизирована государством.
Виталий Егоров: Роль государства в освоении космоса по-прежнему огромна. Если мы говорим даже только о прикладных направлениях, которые сейчас существуют и составляют космический рынок - навигация, связь, - даже если не запуск этих спутников, то все технологии, позволяющие отработать и коммерциализировать эти направления, были оплачены за государственный счет.
Сначала все это попробовало государство, военные, а потом уже на это освоенное поле с подтвержденной прибыльностью пришла частная космонавтика и частные деньги.
Сейчас порог для производства сложной техники, конечно, снижается, и группа энтузиастов может спроектировать ракету или спутник и может найти инвесторов, чтобы ее запустить. Инвесторам интересно вкладывать туда, где уже известны показатели роста, прибыли и все остальное.
А если говорить про неосвоенные направления, которыми может интересоваться частный бизнес, например, ресурсами на астероидах, то сегодня по-прежнему стоимость такого проекта намного превышает средства, которые все частные компании могут на это потратить. Даже ракетные пуски осуществляются с государственных космодромов.
И специалисты, работающие на частные компании, обучены на том опыте и теми преподавателями, которые шли из государственных программ. Участие государства очень важно, в том числе и для развития частной космонавтики.
Иван Моисеев: Космос в США всегда делался частными компаниями, в СССР и в России - государственными. Существенно то, что финансировалось это все из государственного бюджета. А частный бизнес имеет дело с последствиями развития космонавтики, с использованием полученных результатов.
Частный бизнес давно и прекрасно чувствует себя в таких отраслях, как космическая связь, в некоторой степени - дистанционное зондирование Земли, в навигации. Не в запуске навигационных спутников - их запускает государство, - а в использовании того навигационного поля, которое эти спутники создают.
Здесь такое разделение труда: то, что требует денег, не окупается, делает государство (если хочет, конечно), а бизнес занимается доведением результатов до тех, кому это нужно, и получает свои деньги.
Би-би-си: То есть освоение космоса - это по-прежнему удел нескольких богатых и предприимчивых, элитный клуб?
Иван Моисеев: Эта ситуация вряд ли изменится. Десяток стран может делать все - ракеты, спутники, космодромы, а остальным это экономически нецелесообразно.
Им гораздо выгоднее использовать достижения других стран, попросту говоря, покупать. Можно купить спутник, можно купить каналы связи - и так и делается.
Поэтому для других стран самостоятельный выход в космос не имеет экономических оснований. Мотивация престижа тоже очень слабая, потому что одно дело - выйти в космос первым или вторым, а другое дело - десятым или пятнадцатым.
Поэтому, по всей видимости, нынешняя ситуация, когда есть десяток стран, способных летать в космос, и сотня стран, имеющих свои спутники, сохранится.
Би-би-си: А вам не кажется, что чем больше и точнее мы представляем себе окружающую нас Вселенную, чем большие успехи делает физика частиц и астрофизика, тем больше мы понимаем, что практическая ценность наших исследований, в общем, ограничивается околоземным пространством и никакой романтики уже не предполагает?
Виталий Егоров: Если говорить об ожиданиях, то это по большей части зависит не от нас и не от космонавтики, а от того космоса, что нам достался.
Циолковский и даже Королев еще могли надеяться найти марсиан, но сейчас мы знаем, что Земля - единственный островок жизни во всей известной нам Вселенной.
Многие романтические ожидания не подтвердились потому, что космос оказался совсем другим. И законы физики не позволяют нам многое из того, чего мы хотели бы. Естественно, ожидания, существовавшие полвека назад, наши возможности и реальный космос не совпадают.
Александр Родин: Этот феномен очень старый, люди с древнейших времен наблюдали небесные тела и искали ответы на значимые вопросы.
Конечно, космическая эпоха внесла свои коррективы, и в основном это было разочарование. Во-первых, мы не нашли в Солнечной системе не только развитых цивилизаций, но и вообще каких-либо форм жизни, даже простейших.
Более того, чем более мы понимаем историю, физику, химию Солнечной системы, тем более мы понимаем, что созданные на Земле условия абсолютно уникальны.
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Сейчас появился новый простор для фантазии в связи с открытием внесолнечных планет, это бурно развивающаяся область науки на стыке биофизики и астрофизики. В связи с тем, что этих планет действительно во Вселенной очень много, возможно, где-то есть условия для существования живой материи. Но современные технологии не позволяют нам всерьез задумываться о каких-то межзвездных путешествиях.
Но есть и очень важный современный феномен, который появился, наверное, только в последнее десятилетие и связан с массовым внедрением в повседневную жизнь робототехники и искусственного интеллекта.
Именно исследования Солнечной системы показали, что человечество в целом, нация, народ, государство могут владеть каким-то пространством, физически там не присутствуя. Это блестяще демонстрирует НАСА, посылая аппараты по всей Солнечной системе и заявляя о своем лидерстве в освоении окружающего космического пространства.
Такой переворот в сознании - действительно очень важный культурный феномен современности.
Я думаю, что в том или ином виде в этом столетии человечество будет развиваться в ключе "виртуализации": нам действительно не обязательно физически присутствовать там, где мы осваиваем новые для нас территории. И здесь появляется огромное пространство для прогресса, сотрудничества, конкуренции, возможно, каких-то будущих конфликтов, которые уже будут вестись роботами.