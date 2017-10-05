10 фильмов Лондонского кинофестиваля: от Ван Гога до "Бармаглота"
242 полнометражных художественных фильма, 28 мировых премьер, девять международных и 34 европейские премьеры - такова статистика очередного, 61-го Лондонского кинофестиваля.
Посмотреть все картины вряд ли возможно, рискнем предложить десятку по нашему выбору.
"24 кадра" (24 Frames) (Аббас Киаростами, Иран-Франция)
Великий иранский режиссер скончался летом прошлого года. Его последняя работа - по сути дела завещание, и до конца ее доводил уже сын мастера.
В этой картине Киаростами соединил воедино живопись, фотографию и кино. Фильм состоит из 24 миниатюр, каждая по 4,5 минуты.
В основе каждой - картина, рисунок или фотография Киаростами, оживающие на экране с помощью анимации.
Темы характерны для его прежних фильмов: снег, деревья, птицы, вода, ветер, изредка - люди: туристы в Париже, где он жил последние годы и где умер.
"Фокстрот" (Foxtrot) (Самуэль Маоз, Германия-Израиль-Франция)
Международное признание израильскому режиссеру принес удостоенный Золотого Льва в Венеции фильм "Ливан" (2009) - основанная на его собственном опыте жесткая, замкнутая в клаустрофобном пространстве танка история четырех израильских солдат во время ливанской войны 1982 года.
"Фокстрот" продолжает ту же тему - Израиль и война. Войны, правда, мы не видим, да и сами солдаты - лишь короткий эпизод в почти двухчасовой картине.
Фокус видения режиссера смещается в "мирную" жизнь, в то, как война, со всей ее неизбежной жестокостью и несправедливостью, беспощадно бьет по тем, кто к этой войне, на первый взгляд, совершенно не причастен.
"Хэппи-Энд" (Happy End) (Михаэль Ханеке, Франция-Австрия-Германия)
Мэтр европейского арт-хауса изящным и изобретательным способом воплотил в новой картине темы чуть ли не всех своих предыдущих. Саркастичный, хоть и не без симпатии взгляд режиссера на разваливающиеся человеческие связи в типичной буржуазной семье.
Действие происходит в приморском Кале, и хотя лагеря беженцев "Джунгли" мы не видим, главная для Европы последних лет тема мигрантов незримо, но ощутимо присутствует в фильме. Созвездие французских актеров: Изабель Юппер, Мэтью Кассовиц и Жан-Луи Трентиньян.
"Бармаглот" (Jubberwocky) (Терри Гиллиам, Великобритания, 1977)
Восстановленный Британским киноинститутом из оригинального негатива и включенный в программу Лондонского кинофестиваля "сольный" режиссерский дебют Гиллиама - единственная неновая картина, которую мы включили в этот список.
Включили потому, что за культовой славой комедий "Монти Пайтон", за громогласным успехом "Двенадцати обезьян", "Короля-рыбака" и "Братьев Гримм" первая картина Гиллиама как самостоятельного режиссера оказалась прочно забытой. Совершенно напрасно!
Поразительно, как только несколькими годами ранее приехавший в Британию американец схватил (разумеется, не без помощи своих коллег по "Монти Пайтону") суть искрометного абсурдистского английского юмора, к тому же и погруженного в мифологический английский фольклор.
Уже в "Бармаглоте" проявилась и главная тема Гиллиама - маленький человек, терроризируемый бюрократией. Зернышко хрестоматийной "Бразилии" проросло именно из "Бармаглота". Для всех любителей "Монти Пайтона" и поклонников Гиллиама - зрелище обязательное.
"Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer) (Йоргос Лантимос, Великобритания-Ирландия)
Поразительно, как за какие-то 7-8 лет режиссер малобюджетных абсурдистских притч ("Клык", "Альпы") из не самой могущественной кинематографической державы - Греции - превратился в одного из самых авторитетных в мире мастеров авторского кино.
Уже к своему дебюту на английском языке "Лобстер" (2015) он сумел привлечь целый сонм интернациональных звезд: Колин Фаррел, Рейчел Уайс, Джон Райли и Леа Сейду.
Тот же Колин Фаррел снялся и в новом фильме, где к нему присоединилась Николь Кидман. Такой взлет тем более поразителен, что, несмотря на звездный актерский состав, никаких уступок коммерческому голливудскому кино Лантимос не делает.
"Убийство священного оленя" - жесткая, с элементами психологического хоррора интерпретация древнего мифа об Ифигении - получила на Каннском фестивале этого года приз за лучший сценарий.
"С любовью, Винсент" (Loving Vincent) (Дорота Кобела, Хью Велчман, Великобритания-Польша)
В сопроводительных материалах фильм подается как "первый в мире полнометражный художественный анимационный фильм, написанный масляной краской".
Концепция кажется совершенно немыслимой: живопись - процесс куда более долгий, сложный и трудоемкий, нежели более привычные для анимации рисунок, акварель или гуашь, не говоря уже о современных компьютерных технологиях.
В данном случае, однако, такой подход был не только оправданным, но и единственно возможным. В основе фильма - судьба великого Винсента ван Гога, переданная через оживающие на экране его великолепные полотна.
Совершенно захватывающее зрелище - в равной мере для любителей живописи и кино.
"Манифест" (Manifesto) (Джулиан Розефелдьт, Германия-Австралия)
Кейт Бланшетт не раз доказывала свою актерскую универсальность - достаточно вспомнить, как она играла Боба Дилана в фильме "Меня там нет".
"Манифест" - настоящий бенефис актрисы. Здесь она играет 13 самых разных персонажей.
Но даже этого экстраординарного достижения было бы, пожалуй, недостаточно для включения фильма в список обязательного просмотра на кинофестивале.
Каждый из персонажей в исполнении Бланшетт - носитель того или иного фундаментального направления человеческой мысли, сформулированного в вынесенном в название фильма манифесте - от "Манифеста Коммунистической партии" Маркса и Энгельса до футуристического манифеста Томазо Маринетти, от программы дадаистов до манифеста группы датских кинорадикалов "Догма-95".
Таким образом, перед нами предстает история радикальной человеческой мысли последних двух веков.
"Нико-1988" (Nico-1988) (Сюзанна Никкиарелли, Италия-Бельгия)
Набирающий в последние годы силу поток байопиков о великих рок-звездах 1960-х пополнила новая лента о культовой певице и модели Кристе Пефген, известной под именем Нико.
Славу она обрела благодаря яркому сотрудничеству с легендарными Velvet Underground. Работа в группе Лу Рида и Энди Уорхола была очень короткой, даже мимолетной (она записала с ними всего один альбом), но затмила в сознании многих всю последующую жизнь Нико.
Жизнь эта была невероятно интересной, богатой самыми разными, в том числе трагическими событиями и творчески даже намного более плодотворной. Нико умерла в 1988 году, и именно эта дата дала название фильму.
Исполнительница главной роли - датская актриса Трине Дюрхольм - спела и все вокальные партии в фильме.
"Вечеринка" (The Party) (Салли Поттер, Великобритания)
В российской прессе после премьеры на Берлинском кинофестивале новой работы Салли Поттер ("Орландо", "Урок танго", "Человек, который плакал") в качестве перевода ее названия закрепилась "Вечеринка". Однако в не меньшей степени фильму подходит и название "Партия".
На домашней вечеринке собрались видные деятели одной из ведущих в Британии политических партий. Звездный актерский состав (Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Бруно Ганц и Киллиан Мерфи) разыгрывает блестящую, едкую, острую сатиру на политическую жизнь современной Британии.
Лучшие традиции традиции британской кинодрамы в сочетании с язвительным сюрреализмом Бунюэля. Снял картину российский кинооператор Алексей Родионов.
"Молодой Годар" (Redoubtable) (Мишель Хазанавичус, Франция)
Увенчанного "Оскаром" феноменального успеха "Артиста" Мишеля Хазанавичуса вполне достаточно, чтобы привлечь внимание к любой его следующей работе. Эта тем более интересна тем, что в центре ее - фигура одного из самых ярких, загадочных и противоречивых режиссеров мирового кино.
В основе фильма - роман-биография "Год спустя" (Un An Après) Анны Вяземски. Бывшая жена режиссера и вслед за нею автор фильма исследует самый интересный и яркий период в жизни и творчестве Годара - революционные 60-е, когда он не только создавал свои лучшие фильмы, но и вовсю был погружен в политическое протестное движение.
В главных ролях - Луи Гаррель, Стаси Мартен и Беренис Бежо.