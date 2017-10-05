10 фильмов Лондонского кинофестиваля: от Ван Гога до "Бармаглота"

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Последняя картина скончавшегося в прошлом году Аббаса Киаростами основана на рисунках, картинах и фотографиях великого режиссера

242 полнометражных художественных фильма, 28 мировых премьер, девять международных и 34 европейские премьеры - такова статистика очередного, 61-го Лондонского кинофестиваля.

Посмотреть все картины вряд ли возможно, рискнем предложить десятку по нашему выбору.

"24 кадра" (24 Frames) (Аббас Киаростами, Иран-Франция)

Великий иранский режиссер скончался летом прошлого года. Его последняя работа - по сути дела завещание, и до конца ее доводил уже сын мастера.

В этой картине Киаростами соединил воедино живопись, фотографию и кино. Фильм состоит из 24 миниатюр, каждая по 4,5 минуты.

В основе каждой - картина, рисунок или фотография Киаростами, оживающие на экране с помощью анимации.

Темы характерны для его прежних фильмов: снег, деревья, птицы, вода, ветер, изредка - люди: туристы в Париже, где он жил последние годы и где умер.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Как и предыдущий "Ливан", новый фильм израильского режиссера Самуэля Маоза "Фокстрот" основан на непрекращающейся в Израиле войне

"Фокстрот" (Foxtrot) (Самуэль Маоз, Германия-Израиль-Франция)

Международное признание израильскому режиссеру принес удостоенный Золотого Льва в Венеции фильм "Ливан" (2009) - основанная на его собственном опыте жесткая, замкнутая в клаустрофобном пространстве танка история четырех израильских солдат во время ливанской войны 1982 года.

"Фокстрот" продолжает ту же тему - Израиль и война. Войны, правда, мы не видим, да и сами солдаты - лишь короткий эпизод в почти двухчасовой картине.

Фокус видения режиссера смещается в "мирную" жизнь, в то, как война, со всей ее неизбежной жестокостью и несправедливостью, беспощадно бьет по тем, кто к этой войне, на первый взгляд, совершенно не причастен.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption В одной из главных ролей в новом фильме Михаэля Ханеке - ветеран французского кино Жан-Луи Трентиньян

"Хэппи-Энд" (Happy End) (Михаэль Ханеке, Франция-Австрия-Германия)

Мэтр европейского арт-хауса изящным и изобретательным способом воплотил в новой картине темы чуть ли не всех своих предыдущих. Саркастичный, хоть и не без симпатии взгляд режиссера на разваливающиеся человеческие связи в типичной буржуазной семье.

Действие происходит в приморском Кале, и хотя лагеря беженцев "Джунгли" мы не видим, главная для Европы последних лет тема мигрантов незримо, но ощутимо присутствует в фильме. Созвездие французских актеров: Изабель Юппер, Мэтью Кассовиц и Жан-Луи Трентиньян.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Искрометный "Бармаглот" - ранняя жемчужина молодого Терри Гиллиама

"Бармаглот" (Jubberwocky) (Терри Гиллиам, Великобритания, 1977)

Восстановленный Британским киноинститутом из оригинального негатива и включенный в программу Лондонского кинофестиваля "сольный" режиссерский дебют Гиллиама - единственная неновая картина, которую мы включили в этот список.

Включили потому, что за культовой славой комедий "Монти Пайтон", за громогласным успехом "Двенадцати обезьян", "Короля-рыбака" и "Братьев Гримм" первая картина Гиллиама как самостоятельного режиссера оказалась прочно забытой. Совершенно напрасно!

Поразительно, как только несколькими годами ранее приехавший в Британию американец схватил (разумеется, не без помощи своих коллег по "Монти Пайтону") суть искрометного абсурдистского английского юмора, к тому же и погруженного в мифологический английский фольклор.

Уже в "Бармаглоте" проявилась и главная тема Гиллиама - маленький человек, терроризируемый бюрократией. Зернышко хрестоматийной "Бразилии" проросло именно из "Бармаглота". Для всех любителей "Монти Пайтона" и поклонников Гиллиама - зрелище обязательное.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption "Убийство священного оленя" - жесткая, с элементами психологического хоррора интерпретация древнего мифа об Ифигении

"Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer) (Йоргос Лантимос, Великобритания-Ирландия)

Поразительно, как за какие-то 7-8 лет режиссер малобюджетных абсурдистских притч ("Клык", "Альпы") из не самой могущественной кинематографической державы - Греции - превратился в одного из самых авторитетных в мире мастеров авторского кино.

Уже к своему дебюту на английском языке "Лобстер" (2015) он сумел привлечь целый сонм интернациональных звезд: Колин Фаррел, Рейчел Уайс, Джон Райли и Леа Сейду.

Тот же Колин Фаррел снялся и в новом фильме, где к нему присоединилась Николь Кидман. Такой взлет тем более поразителен, что, несмотря на звездный актерский состав, никаких уступок коммерческому голливудскому кино Лантимос не делает.

"Убийство священного оленя" - жесткая, с элементами психологического хоррора интерпретация древнего мифа об Ифигении - получила на Каннском фестивале этого года приз за лучший сценарий.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Весь фильм "С любовью, Винсент" построен на оживших картинах Винсента Ван Гога

"С любовью, Винсент" (Loving Vincent) (Дорота Кобела, Хью Велчман, Великобритания-Польша)

В сопроводительных материалах фильм подается как "первый в мире полнометражный художественный анимационный фильм, написанный масляной краской".

Концепция кажется совершенно немыслимой: живопись - процесс куда более долгий, сложный и трудоемкий, нежели более привычные для анимации рисунок, акварель или гуашь, не говоря уже о современных компьютерных технологиях.

В данном случае, однако, такой подход был не только оправданным, но и единственно возможным. В основе фильма - судьба великого Винсента ван Гога, переданная через оживающие на экране его великолепные полотна.

Совершенно захватывающее зрелище - в равной мере для любителей живописи и кино.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption "Манифест" - бенефис актрисы Кейт Бланшетт

"Манифест" (Manifesto) (Джулиан Розефелдьт, Германия-Австралия)

Кейт Бланшетт не раз доказывала свою актерскую универсальность - достаточно вспомнить, как она играла Боба Дилана в фильме "Меня там нет".

"Манифест" - настоящий бенефис актрисы. Здесь она играет 13 самых разных персонажей.

Но даже этого экстраординарного достижения было бы, пожалуй, недостаточно для включения фильма в список обязательного просмотра на кинофестивале.

Каждый из персонажей в исполнении Бланшетт - носитель того или иного фундаментального направления человеческой мысли, сформулированного в вынесенном в название фильма манифесте - от "Манифеста Коммунистической партии" Маркса и Энгельса до футуристического манифеста Томазо Маринетти, от программы дадаистов до манифеста группы датских кинорадикалов "Догма-95".

Таким образом, перед нами предстает история радикальной человеческой мысли последних двух веков.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Фильм "Нико-1988" посвящен последним годам жизни культовой певицы и модели Нико

"Нико-1988" (Nico-1988) (Сюзанна Никкиарелли, Италия-Бельгия)

Набирающий в последние годы силу поток байопиков о великих рок-звездах 1960-х пополнила новая лента о культовой певице и модели Кристе Пефген, известной под именем Нико.

Славу она обрела благодаря яркому сотрудничеству с легендарными Velvet Underground. Работа в группе Лу Рида и Энди Уорхола была очень короткой, даже мимолетной (она записала с ними всего один альбом), но затмила в сознании многих всю последующую жизнь Нико.

Жизнь эта была невероятно интересной, богатой самыми разными, в том числе трагическими событиями и творчески даже намного более плодотворной. Нико умерла в 1988 году, и именно эта дата дала название фильму.

Исполнительница главной роли - датская актриса Трине Дюрхольм - спела и все вокальные партии в фильме.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption "Вечеринка" - острая, едкая сатира на политическую жизнь Британии

"Вечеринка" (The Party) (Салли Поттер, Великобритания)

В российской прессе после премьеры на Берлинском кинофестивале новой работы Салли Поттер ("Орландо", "Урок танго", "Человек, который плакал") в качестве перевода ее названия закрепилась "Вечеринка". Однако в не меньшей степени фильму подходит и название "Партия".

На домашней вечеринке собрались видные деятели одной из ведущих в Британии политических партий. Звездный актерский состав (Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Бруно Ганц и Киллиан Мерфи) разыгрывает блестящую, едкую, острую сатиру на политическую жизнь современной Британии.

Лучшие традиции традиции британской кинодрамы в сочетании с язвительным сюрреализмом Бунюэля. Снял картину российский кинооператор Алексей Родионов.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Молодой Годар был революционером не только в кино, но и в политике

"Молодой Годар" (Redoubtable) (Мишель Хазанавичус, Франция)

Увенчанного "Оскаром" феноменального успеха "Артиста" Мишеля Хазанавичуса вполне достаточно, чтобы привлечь внимание к любой его следующей работе. Эта тем более интересна тем, что в центре ее - фигура одного из самых ярких, загадочных и противоречивых режиссеров мирового кино.

В основе фильма - роман-биография "Год спустя" (Un An Après) Анны Вяземски. Бывшая жена режиссера и вслед за нею автор фильма исследует самый интересный и яркий период в жизни и творчестве Годара - революционные 60-е, когда он не только создавал свои лучшие фильмы, но и вовсю был погружен в политическое протестное движение.

В главных ролях - Луи Гаррель, Стаси Мартен и Беренис Бежо.