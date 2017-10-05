Пресса Британии: темные времена россйского ракетостроения

В обзоре британских газет:

Сложные времена российского ракетостроения

Спустя шесть десятилетий после того, как полет первого спутника возвестил о новой эре технологического могущества России, усовершенствованная версия выведшей ее на орбиту ракеты и сегодня остается главной силой оказавшейся в сложном положении космической программы страны, пишет Independent.

Удивительное советское мастерство времен холодной войны сменилось нынешним равнодушием со стороны Кремля, отмечает обозреватель издания.

Спутник весил менее 84 кг, а по размеру был чуть больше футбольного мяча. Его назвали ПС-1 (Простейший спутник 1). Когда он отправился в полет 4 октября 1957 года, он стал демонстрацией победного шествия России в космической гонке. К 1961 году СССР сделал еще один гигантский скачок, когда Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе.

Однако сейчас российская космическая программа живет прошлым. Ракета "Союз", единственный на данный момент способ доставлять экипажи на МКС, является модификацией ракеты Р-7, которая вывела первый спутник на орбиту.

Другая рабочая лошадка времен СССР - ракета "Протон", используемая для транспортировки коммерческих спутников на орбиту, была разработана в 1960-х годах. Обе ракеты прекрасно зарекомендовали себя благодаря своей надежности, но за последние годы их репутация оказалась подпорчена из-за целой серии неудачных запусков, пишет издание.

Недостатки, обнаруженные в "Протоне" и "Союзе" в 2016 году, оказались результатом производственных дефектов, допущенных на заводе в Воронеже, где производятся двигатели для обеих ракет. Корпорация "Роскосмос" отправила более 70 ракетных двигателей обратно на завод, чтобы дефектные компоненты были заменены. В результате этого на год приостановились полеты "Протона".

В итоге ниша, которую занимала страна в запуске коммерческих спутников, оказалась под угрозой. В прошлом году Россия впервые уступила пальму первенства США и Китаю по количеству ракетных запусков, отмечает газета.

Клиенты все чаще выбирают более новые, более экономичные и более доступные альтернативы. Например, ракету Falcon 9, производимую компанией Space X - она впервые начала использовать ракеты повторно, благодаря чему удалось снизить расходы.

Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил на этой неделе, что воронежский завод использовал некачественные сплавы из-за логистической ошибки, которая произошла после болезни одного из сотрудников склада, пишет Independent.

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, занимающийся выпуском "Протонов", также переживает непростые времена, оказавшись в центре уголовного расследования, связанного с предполагаемой растратой средств, рассказывает автор.

Между тем создание ракеты "Ангара", которая со временем должна прийти на смену "Союзу" и "Протону", откладывается, и ее будущее пока остается неясным. "Ангаре", возможно, будет сложно конкурировать с ракетами Space X.

И хотя "Союз" остается единственной ракетой, доставляющей людей на МКС после того, как была свернута американская программа "Шаттлов", Россия вскоре может потерять монополию - в следующем году пройдут испытательные полеты Dragon v.2 компании Space X и Starliner компании Boeing.

Фиаско Терезы Мэй

Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на съезде консервативной партии, которую она возглавляет, нашло широкое отражение в британской прессе. Не все члены партии остались довольны ее высказываниями, и, как сообщает Daily Telegraph, многие из них беспокоятся за судьбу партии.

Премьер задумывала свою речь для перезапуска своего премьерства с учетом ее "новой британской мечты", особенно после недавних расколов в ее кабинете. Однако один из министров рассказал, что Мэй скачет, спотыкаясь, в бездну после многочисленных неприятностей на сцене (выступление прерывалось кашлем; на сцену выбежал пранкер).

Другой министр поведал, что члены парламента от тори кружат вокруг нее, выжидая удобный момент, чтобы сместить ее с поста как можно скорее, утверждает газета.

Даже члены ее кабинета, хоть открыто и выражали полную поддержку, в частных беседах рассказали, что ее уход может быть ускорен. Даже самые преданные сторонники премьера в правительстве пришли к выводу, что она не должна вести партию на следующих выборах в парламент, хотя она заявила, что сделает это.

Бывшие министры и члены парламента накануне предупредили, что к Рождеству консерваторов может возглавить другой человек, если лидерство Мэй будет оспорено. Это может случиться уже в ближайшие выходные.

Предположительно, уже 30 членов парламента от консерваторов подписали петицию с требованием к премьеру уйти в отставку, но пока не оглашают ее, чтобы Мэй могла уйти на своих условиях.

В партии опасаются, что сильная лейбористская партия под управлением Джереми Корбина набирает популярность. Бывший министр от консерваторов сказал в интервью изданию: "Пора уже прекратить с этой агонией. Смотреть выступление было мучительно, и, как результат, обсуждения сейчас идут намного быстрее. Люди хотели, чтобы она ушла до 2019 года, но теперь это может случиться намного раньше".

"Есть озабоченность, что настоящей альтернативы на роль лидера нет, но, с другой стороны, если покончить с этим сейчас, то к рождеству кто-то новый появится", - цитирует издание.

Нефтяные сделки в обмен на Иран

Инвестиционные сделки, панибратство в области нефтяного рынка и сирийский конфликт станут главными темами в переговорах лидеров России и Саудовской Аравии, которые состоятся в Москве, пишет Financial Times.

В российскую столицу прибыла делегация короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Ожидается, что стороны подпишут соглашения между энергетическими компаниями на 3 млрд долларов. Это первая поездка саудовского монарха в Россию, и она знаменует собой новую веху дружбы между двумя крупнейшими в мире производителями нефти.

Ранее отношения между двумя странами омрачались взаимным недоверием, на смену которому пришло стратегическое сотрудничество, скрепленное экономикой, торговлей и геополитикой. Связи между странами стали крепче по мере ухудшения отношений с Западом, а влияние России на Ближнем Востоке возросло после ее вмешательства в сирийский кризис, пишет газета.

Связующим звеном дружбы стала заключенная в декабре прошлого года договоренность о снижении добычи нефти Россией и ОПЕК, в котором главная роль осталась за Саудовской Аравией. Благодаря этому нефтяные цены удалось поднять выше 50 долларов за баррель, что помогло укрепить бюджеты стран, строящих экономику на добыче нефти.

Разговор Владимира Путина и короля Салмана коснется войны в Сирии, в которой обе стороны поддерживают противоборствующие силы. Военное вмешательство Москвы с целью помочь президенту Башару Асаду два года назад помогло правительственным войскам получить преимущество, но также поставило Россию по одну сторону с Ираном - злейшим врагом Саудовской Аравии, отмечает издание.

Скорее всего, король Салман попытается получить заверения у Путина относительно роли Ирана в Сирии, куда Тегеран отправляет военных.

"Мне кажется, саудиты готовы согласиться оставить Асада у власти, если Москва приложит усилия по сдерживанию влияния Ирана в Сирии и других странах региона, - полагает преподаватель политических наук в американском университете Джорджа Мейсона Марк Кац. - Однако мне не понятно, есть ли у Москвы достаточное политическое влияние для этого. Саудиты готовы вести дела с Москвой, если она отойдет от Тегерана".

Хотя прагматизм Москвы обусловлен торговой и инвестиционной выгодой, которые предоставляет королевство, Эр-Рияд использует энергетические отношения, чтобы заполучить стратегического сторонника, пишет FT.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com