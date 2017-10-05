Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption По мнению каталонского лидера (на фото), король Испании Фелипе VI проигнорировал голоса милионов каталонцев, проголосовавших за независимость региона

Стремление к независимости Каталонии, послужившее толчком к проведению референдума, который прошел в Каталонии первого октября, зародилось задолго до правления Карлеса Пучдемона.

Желание главы правительства автономии выйти из состава Испании, видимо, настолько велико, что он готов поставить на карту собственную политическую карьеру.

Вопреки закону и конституции Испании Карлес Пучдемон заявил о том, что область объявит о независимости со дня на день, надеясь на поддержку со стороны других государств.

Несмотря на то, что в глазах испанских союзников - Брюсселя и Вашингтона - идея о суверенитете Каталонии, скорее всего, покажется провальной, скромный на вид сын деревенского пекаря Карлес Пучдемон, похоже, готов стоять на своем до конца.

Уроки испанского

Глава правительства Каталонии родился в городе Амер в 1962 году в годы диктаторского правления генерала Франсиско Франко. Карлес Пучдемон обучался в церковной школе-интернате на испанском языке, однако, как и большинство его сверстников, дома говорил по-каталонски.

По словам Хуана Матамалы, который учился в той же школе, что и будущий глава правительства, Карлос Пучдемон был юношей, с которым все находили общий язык, включая учеников старших классов.

Image caption Лидер Каталонии отлично ладил со сверстниками и старшеклассниками, вспоминает Хуан Матамала, который учился с ним в школе

Матамала работает в книжном магазине Les Voltes, который занимается продвижением каталанского языка и культуры в Жироне на протяжении последних 50 лет.

Юный Пучдемон едва ли походил на прирожденного лидера, однако он был одним из тех людей, которых невозможно забыть, вспоминает Хуан.

Карлес любил родной язык, изучал каталонскую филологию в университете Жироны и уже спустя некоторое время был назначен на пост редактора в одной из местных газет.

Image caption "Его с самого начала сильно интересовали новые технологии и интернет", - вспоминает Мигель Риера, который работал вместе с Пучдемоном в газете El Punt Avui

"Тот, кто легко заводит друзей"

Мигель Риера работал вместе с лидером Каталонии в борющейся за независимость газете El Punt Avui, в редакции которой коллеги часто засиживались далеко за полночь.

"Его с самого начала сильно интересовали новые технологии и интернет", - вспоминает Риера.

Возможно, это послужило развитию интереса каталонского лидера к социальным сетям, благодаря которым удалось успешно реализовать кампанию референдума.

"Он - человек, который легко заводит друзей", - говорит Риера, добавив, что его 25-летний сын получил травму от удара полицейского на одном из избирательных участков в прошлое воскресенье.

Карлес Пучдемон занимал должность мэра Жироны с 2011 по 2016 год, после чего вступил в должность председателя правительства Каталонии.

Среди сторонников президента, которые горят желанием сделать с Пучдемоном "селфи" на митингах, едва ли найдутся те, кто усомнится в его звездном статусе.

Его популярность носит внеклассовый характер: первоначально его поддерживали представители низших классов общества, вроде него самого. Но позднее он стал частью политического истеблишмента провинции, возглавив альянс правоцентристских партий.

"Пучдемон оказал важнейшее влияние на сегодняшнее положение Каталонии", - говорит Монтс Дабан, председатель Национальной ассамблеи Каталонии, выступающей за независимость автономной области.

"Он стал приятным сюрпризом для жителей Каталонии, которые уже давно боролись за независимость провинции и переживали в связи с тяжелым состоянием своего края", - добавляет он.

Image caption Мадридские газеты, в отличие от каталонских, не уделяют событиям в провинции первые полосы

Но его действия привели к конфликту с испанским законодательством. С точки зрения Мадрида, каталанский лидер сознательно и непоколебимо довел ситуацию до критической отметки и сжег все мосты с целью добиться одностороннего провозглашения независимости.

"Демократия не означает только лишь голосование - при диктатурах тоже случаются референдумы, - заявил источник в центральном правительстве в разговоре с корреспондентом Би-би-си. - Только при голосовании в соответствии с требованиями закона появляется гарантия демократии".

По его словам, сцены схваток с полицией у избирательных участков в день голосования полностью соответствовали планам Пучдемона.

"Нет сомнения, что это западня, потому что насилие бросает тень на испанское правительство", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи протестующих вышли на улицы Барселоны после голосования на референдуме, которое сопровождалась актами насилия

Карлес Пучдемон говорит о независимости куда более решительным и радикальным тоном, чем его более осторожный предшественник Артур Мас, который пытался провести "пробный" референдум в 2014 году, не признанный Мадридом.

В беседе с корреспондентом Би-би-си сразу после голосования в воскресенье Пучдемон сказал: "Я считаю, что мы отвоевали право на то, чтобы нас выслушали, но мне труднее понять это равнодушие или абсолютное отсутствие интереса к тому, что происходит здесь. Они нас никогда не хотели слышать".

"Как мы можем объявлять на весь мир, что Европа - рай демократии, если у нас избивают пожилых женщин и людей, которые не совершили ничего противозаконного? Мы не наблюдали такого жестокого и непропорционального применения силы со смерти диктатора Франко", - сказал каталонский лидер.

Он призвал к политическому посредничеству, однако испанское правительство немедленно отвергло эту идею.

Как объяснил мне источник в Мадриде, это стало бы посредничеством между испанским правительством и частью испанского государства… посредничеством между законом и теми, кто вывел себя за рамки законного поля.

"Посредничество по какому именно вопросу?" - спрашивает он.

Бунт

По словам того же источника, Пучдемон в своем желании объявить независимость игнорирует собственную партию, обращаясь в первую очередь к популистским низовым организациям, забросив непосредственное управление провинцией.

Пойдет ли он на риск раскола руководства движения за независимость, который может привести к его поражению?

Тем временем люди на улицах Барселоны и других городов провинции преисполнены надежд. Некоторые из сторонников независимости утратили всякий страх перед полицией, которую они считают повинной в жестокостях в день голосования.

Рукописный плакат в витрине магазина в Жироне гласит: "Кто посеет бунт, пожнёт свободу - 1 октября".

"Пучдемон, возможно, стал самым опасным человеком в Испании, потому что он движется в сторону одностороннего объявления независимости", - считает профессор политологии в университете Малаги Мануэль Ариас Малдональдо.

"Другое дело вопрос о том, контролирует ли он ход событий в Каталонии. Если это революция - а похоже, что так оно и есть - его власть слабеет, потому что он не может управлять событиями".