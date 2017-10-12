Квартирный вопрос: чем на самом деле владеет Алексей Улюкаев

Правообладатель иллюстрации TASS\Artyom Korotaev Image caption Защиту Улюкаева рассмешило перечисление собственности экс-министра

Прокуратура объявила, что нашла у бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева десятки домов и участков. Как выяснила Русская служба Би-би-си, часть из найденного ему давно не принадлежат, а еще одну квартиру он не указал в своей декларации.

Перечисление владения экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, заняло довольно длительное время на заседании суда 3 октября. Прокуроры подробно перечисляли квартиры, дома и земельные участков, принадлежащих, по их версии, министру и его семье. Всего 15 квартир и 10 земельных участков.

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев после этого заявил, что столь подробное перечисление имущества подзащитного - это намеренное желание создать видимость его богатства: "Да это смешно. Они перечисляют одно и то же имущество по несколько раз".

Русская служба Би-би-си сравнила данные Росреестра, сведения о доходах экс-министра и список, зачитанный прокуратурой. Оказалось, что прокуроры рассказали про квартиру, сведения о которой не были указаны в сведениях о доходах экс-министра. Но одновременно прокуроры причислили к имуществу Улюкаева две квартиры и участок, которые уже несколько лет не принадлежат ни ему самому, ни его жене.

Вот что нашли правоохранительные органы у семьи Улюкаева.

Жилой комплекс "Золотые ключи-2"

В 5-комнатной квартире площадью 224,6 кв.м в ЖК "Золотые ключи-2" экс-министр сидит под домашним арестом. Квартира появилась в собственности Улюкаева в 2012 году, то есть еще до начала службы в правительстве, когда он работал первым зампредом Центробанка. До него квартирой в течение года владел пасынок экс-министра Тарас Усик. Улюкаев пользуется жильем вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми, указано в декларации экс-министра.

Квартиры похожей площади в этом доме продаются на сайте сian.ru от 80 млн рублей. Здание было построено в начале 2000-х компанией Mirax Group Сергея Полонского. Жилье в "Золотых ключах" покупал и Дмитрий Медведев, писал Forbes, а также, по данным издания "Большой город", там также жил патриарх Алексий II.

Правообладатель иллюстрации Google street view Image caption В своей пятикомнатной квартире в жилом комплексе "Золотые ключи-2" Алексей Улюкаев отбывает домашний арест.

Дача в поселке Вороновское (Москва)

У экс-министра есть дача в поселке Вороновское в Новой Москве. По словам прокурора, дом стоит 45 млн рублей. Именно там следователи нашли большую часть коллекции монет экс-министра. Совсем недалеко находится санаторий "Вороново" минэкономразвития.

Усадьба в деревне Абрамово (Смоленской область)

Улюкаев владеет усадьбой в глухой местности на берегу Угры в 250 км от Смоленска. Площадь участка - 1,5 га, а принадлежащего экс-министру дома, который удалось обнаружить Русской службе Би-би-си, около 500 кв. м. Помимо этого у Алексея Улюкаева неподалеку есть участок леса площадью больше 10 га. Сам экс-министр приезжал в деревню редко и занимался охотой и рыбалкой, а постоянно там проживали его работники, рассказал изданию utro.ru глава Вязищенского сельского поселения Темкинского района, где располагается деревня Абрамово. По его словам, дом Улюкаева "ничем не выдающийся".

В списке недвижимости, которая, по словам прокуроров, также принадлежит Улюкаеву есть еще два объекта. Оба они не были указаны в сведениях о доходах Улюкаева за 2015 год. По данным Росреестра, они уже несколько лет не принадлежат министру.

Квартира на Малой Лубянке, 16

Правообладатель иллюстрации Google street view Image caption Квартира в доме на Лубянке принадлежала Улюкаеву до прихода на службу в правительство

Двухкомнатной квартирой в здании бывшем доходном доме Улюкаев владел еще до службы в правительстве, в 2010-2012, но затем продал ее. Стоимость квартир в этом доме начинается от 35 млн рублей (данные сайта cian.ru). Бывший первый зампред Центробанка, судя по опубликованным декларациям, вполне мог себе ее позволить: так, за 2013 год он задекларировал более 80 млн рублей дохода.

Также прокуроры заявили, что Улюкаев владел земельным участком в поселке Марушкинское в СНТ "Стрелец" в Новой Москве недалеко от аэропорта "Внуково". Улюкаев действительно владел там участком площадью 600 кв. м, но только в 2007-2008 годах, следует из данных Росреестра. Как указал прокурор, Улюкаев также владеет участком в поселке Кратово в Московской области. Этой недвижимости нет в его декларации за 2015 год, русской службе Би-би-си не удалось обнаружить этот участок.

Суд зачитал и список недвижимости ближайших родственников Улюкаева - жены, взрослого сына от первого брака, отца и матери. Из декларации чиновника было известно только об имуществе его супруги, потому что недвижимость взрослых детей и родителей чиновники не декларируют.

Дачав Крыму

Юлии Хряпиной, супруге Улюкаевая, принадлежит 0,18 га в Крыму и два дома там же. Они расположены на побережье Черного моря недалеко от Гурзуфа. Хряпина - уроженка полуострова, и семья приобрела недвижимость еще до аннексии Крыма: этот дом есть в декларации чиновника за 2013 год.

Земли семьи Улюкаева граничат с бывшими виноградниками винодельческого комбината "Массандра", которые в январе 2016 года на аукционе купила компания "Элиас", связанная с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, писал РБК.

Image caption Улюкаев указал в декларации 5 крымских участков, но теперь они объединены в один

Следователь также упомянул квартиру Хряпиной в Подмосковном Раменском площадью 43 кв. м. Юлия не владеет ею с 2012 года - она подарила ее своей матери.

Незадекларированная квартира жены на улице Новаторов

Судя по сведениям о доходах, Юлии Хряпиной принадлежит также две квартиры, обнаружить которые Русской службе Би-би-си не удалось.

Однако следствие нашло у нее еще одну квартиру площадью 58,7 кв. м на улице Новаторов в Москве. Хряпина владеет ей с 2005 года, но ни в одной декларации семьи экс-министра жилья такой площади указано не было.

Квартиры такой площади в этом доме выставлены на продажу на cian.ru за 15 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации Google street view Image caption Юлия Хряпина владеет квартирой площадью 58,7 кв. м, которая не указана в декларации экс-министра

"Депутатский дом" на улице Улофа Пальме, 1

В знаменитом "депутатском доме" на Улофа Пальме, 1 в Москве пятикомнатная квартира площадью 220 кв. м есть у Дмитрия Улюкаева, сына экс-министра. Как сообщал "Московский комсомолец", весной 2016 года в квартире, где проживал сын экс-министра и его первая жена, произошел грабеж, были похищены коллекционные вещи, стоимость которых оценивалась в 1 млн рублей: серебряные монеты, копия картины Ван Гога кисти российского художника, казначейский билет Центрального банка Российской империи XIX века.

Родители Алексея Улюкаева владеют в "депутатском доме" двухкомнатной квартирой площадью 88,4 кв.

Правообладатель иллюстрации Google street view Image caption По данным ЕГРН, сын Улюкаева получил недвижимость в "депутатском доме" от Управделами президента в 2005 году, а родители - в 2004.

Квартира на Патриарших прудах

По данным следствия, сыну экс-министра Дмитрию Улюкаеву принадлежит четырехкомнатная квартира в доме №12 в центре Москвы на Малой Бронной. Дмитрий - взрослый сын Улюкаева от первого брака, сведения о его имуществе не должны были указываться в декларации министра, и об этой квартире ранее не было известно.

Правообладатель иллюстрации Google street view Image caption Квартирой на Малой Бронной владеет сын Улюкаева

Улюкаев, как и все министры, ежегодно указывал свои доходы в антикоррупционной справке, которая публикуется на сайте Кремля. За 2015 год его совокупный доход с супругой составил 74,9 млн рублей (это последний год, за который успел отчитаться Улюкаев до задержания и лишения должности).

Он никогда не был самым богатым членом правительства. Так, лидером по доходам среди членов правительства за 2015 год оказался министр по вопросам "открытого правительства", выходец из бизнеса Михаил Абызов, его доход составил 455,6 млн руб. Он и не лидер по количеству квадратных метров: так, первый вице-премьер Игорь Шувалов указал в декларации дома на 2014 и на 4174 квадратных метра, а также недвижимость в Австрии и Великобритании.

Много ли нашли у экс-министра?

Кроме того, обвинение Улюкаева зачитало подробную опись изъятых у него денег и ценных вещей. Из кабинета Улюкаева изъяли 250 тыс. долларов и несколько тысяч фунтов стерлингов, а на его даче в поселке Вороновское в Новой Москве было найдено 300 тыс. долларов наличными. Арестованы и счета экс-министра на сумму 49 млн, 56 млн и 7 млн руб.

У Улюкаева нашли четыре пары часов швейцарских марок стоимостью 1,543 млн, 75 тыс., 28 тыс. и 23 тыс. руб, а также слитки драгоценных металлов и сберкнижки.

Самая необычная находка - это внушительная коллекция монет. У Улюкаева изъяли золотые монеты 999 пробы, стоимость которых - от 2,2 до 6,6 млн руб., а также серебряные, которые были оценены в 13,7-341,6 тыс. руб., зачитал прокурор на заседании суда. Одна из монет номиналом 25 тыс. рублей весит больше 3 кг.

Коллекционирование монет - хобби экс-министра, заявила в суде адвокат Бурковская. Адвокат Квеидзе добавила, что Улюкаев купил их во время работы первым заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центробанка в 2000-2013 годах.

Это не самая внушительная находка правоохранительных органов при задержании подозреваемых в коррупции чиновников.

Так, монеты и деньги Улюкаева оказались гораздо более скромными, чем, например, содержимое кабинета экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, задержанного в 2015 году по подозрении в получении взятки.