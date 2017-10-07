Как гора родила мышь: 40 лет брежневской конституции

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7 октября 1977 года Верховный Совет на внеочередной сессии принял новую конституцию - четвертую за полвека и последнюю в истории СССР.

Близилось 60-летие "великого Октября". Принятие новой конституции сознательно приурочили к юбилейной дате.

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Документ готовился 15 лет, анонсировался с помпой, но когда 4 июня был опубликован проект и объявлено всенародное обсуждение, оказалось, что обсуждать, в общем, нечего. Новая конституция практически никак не изменила советскую реальность.

Дитя двух лидеров

Разработать новую конституцию предложил Хрущев на XXII съезде КПСС в октябре 1961 года. Там же приняли программу достижения коммунизма к 1980 году и "моральный кодекс" его строителя, а также решили вынести Сталина из мавзолея.

25 апреля 1962 года Верховный Совет СССР принял соответствующее постановление, утвердил конституционную комиссию в составе 97 человек и назначил ее главой "дорогого Никиту Сергеевича".

К августу 1964 года проект был готов, но через два месяца Хрущев перестал быть "верным ленинцем" и "выдающимся деятелем современности". Основной закон, связанный с его именем, принимать не стали.

Новое руководство, пришедшее после снятия Хрущева, отличалось консерватизмом. Раз то или иное решение состоялось, считали они, то публично отменять его не следует, но можно спустить на тормозах.

Председателем конституционной комиссии стал Леонид Брежнев, и после этого десять с лишним лет о ней никто не слышал.

Однако в 1970-х о конституции заговорили вновь. Есть разные мнения о том, почему советский лидер именно тогда решил вернуться к полузабытой идее. Некоторые исследователи полагают, что в первые годы он был занят подковерной борьбой за укрепление своей власти, а получив желаемое, захотел отметиться чем-нибудь историческим и знаковым.

Схоластика

Перед авторами конституции стояла почти невыполнимая задача: сказать нечто эпохальное, при этом ничего не меняя.

Брежнев охотно пользовался умом и перьями "придворных прогрессистов", правда, в практических делах опирался на других людей.

Конституцию сочиняли лучшие умы ЦК КПСС, относившиеся к либеральному крылу, в том числе будущий "архитектор перестройки" Александр Яковлев. Ставшую потом одиозной 6-ю статью о руководящей и направляющей роли КПСС, согласно воспоминаниям коллег, по личному указанию генсека облек в слова знаменитый журналист Александр Бовин.

Рабочую группу возглавлял секретарь ЦК Борис Пономарев, действительно высокообразованный человек, но не юрист, а историк.

Дискуссии в процессе работы на публику не выносились, лишь некоторые намеки на них можно было увидеть в теоретических партийных журналах.

Пока работа над проектом велась за закрытыми дверями, циркулировали слухи, будто новая конституция уравняет автономные республики с союзными, либо, наоборот, провозгласит формирование единой советской нации и заменит двухпалатный Верховный Совет однопалатным Государственным Советом. Но вопросов национально-государственного устройства решили не касаться.

Самой заметным новшеством в сравнении со "сталинской" конституцией 1936 года оказалась та самая 6-я статья. Но аппарат КПСС и раньше полновластно руководил всем - от посадки картофеля до искусства.

Нашла отражение доктрина развитого социализма, позволившая закрыть неудобный вопрос, когда же наступит коммунизм. Народу разъяснили, что самое совершенное общество в мире уже построено и ничего иного в сколько-нибудь обозримом будущем ждать не следует.

Впервые в качестве субъектов политики и экономики, наряду с общественными организациями, были упомянуты трудовые коллективы. С идеей повышения их роли во всех областях жизни продолжали носиться до самой перестройки, в 1983 году был даже принят специальный закон "О трудовых коллективах".

Партия-суверен, явление, неправовое по происхождению и природе, вписала себя в правовой контекст Андрей Медушевский, историк

Объявили СССР общенародным государством и соответственно переименовали Советы депутатов трудящихся в Советы народных депутатов.

Передвинули ближе к началу и расширили главу о правах и обязанностях граждан, добавив права на охрану здоровья, жилище и пользование благами культуры, но дословно повторив сталинскую формулу, что политическими правами можно пользоваться исключительно "в целях укрепления социалистического строя".

Добавили еще и обязанность "оберегать интересы Советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета".

В результате единственным сколько-нибудь значимым нововведением стало учреждение поста первого заместителя председателя президиума Верховного Совета. Это означало, что должность главы государства навсегда закрепляется за генеральным секретарем партии, а почти вся работа в президиуме перекладывалась на заместителя.

Ни к бытию простых людей, ни к реальной политике все это не имело отношения.

110 из 400 тысяч

По официальным данным, в ходе всенародного обсуждения проекта новой конституции прошли полтора миллиона собраний, в которых приняли участие свыше 140 миллионов человек, или 80% взрослого населения страны. Поступили около 400 тысяч поправок и предложений. Изменения, по большей части стилистического свойства, были внесены в 110 статей документа из 173.

Предлагалось, например, установить всем одинаковые пенсии, запретить торговлю продукцией с приусадебных участков и сдачу отдыхающим комнат в курортных городах, закрепить в конституции обязанность гражданина выпускать продукцию только высокого качества, заниматься общественной работой, воспитывать детей в духе любви к социалистическому отечеству, беречь природу и заботиться о собственном здоровье.

Поправку об обязанности государственных органов реагировать на заявления граждан внес тогда мало известный за пределами своего региона первый секретарь Ставропольского крайкома Михаил Горбачев.

Публично требовать свобод, насколько известно, никто не попытался. Подавляющее большинство отвергнутых поправок отражали советскую ментальность.

Прозвучало и было отклонено предложение передать Нагорный Карабах в состав Армении.

С чувством глубокого удовлетворения

Правообладатель иллюстрации Валентин Соболев/ТАСС Image caption Депутаты называли новую конституцию "симфонией разума и счастья"

Голосованию на сессии Верховного Совета предшествовали четыре дня выступлений.

Депутаты называли новую конституцию "симфонией разума и счастья" и "самой заветной, самой главной книгой, которую жаждет читать каждый читатель".

В среднем шесть раз в каждом выступлении упоминался Брежнев - "вдохновитель и творец конституции, которая от первой до последней строки пронизана его мыслями и пожеланиями, по-ленински глубокими и ясными, доступными пониманию каждого человека".

Рекорд поставил первый секретарь ЦК компартии Латвии Август Восс, похваливший лидера 12 раз. Меньше всех - по два раза - помянули его академики Александров и Амбарцумян.

Кто-то извлек из анналов и отнес к Брежневу слова Вячеслава Молотова, некогда адресованные Сталину: "Великое счастье нашего народа, что во главе партии и государства стоит…" Конечно, без ссылки на источник.

Побранили "лицемерие и ханжество хваленой буржуазной демократии, которая пытается щеголять в изрядно потрепанной амуниции защитницы так называемых прав человека".

Дополнительных предложений не прозвучало. Конституцию одобрили единогласно. Примерно через полгода утвердили новые конституции РСФСР и всех остальных республик.

Менять или корректировать?

Принимая конституцию 1977 года, участники сессии Верховного Совета выражали уверенность, что "и через века этот день будет вписан красной строкой в энциклопедии". На самом деле история отпустила ей 14 лет.

Он [проект конституции 1977 года] опасен своей бесполезностью. Можно назвать этот документ активно и даже агрессивно отсталым по своему духу и назначению Михаил Гефтер, философ, историк и публицист

Можно назвать этот документ активно и даже агрессивно отсталым по своему духу и назначению.

В ходе перестройки постоянно возникал вопрос, принимать ли новую конституцию или адаптировать прежнюю. И для реформаторов, и для консерваторов он имел символическое значение.

В декабре 1988 года были внесены поправки о Съезде народных депутатов и профессиональном Верховном Совете, в марте 1990-го года - о многопартийности и введении поста президента.

27 ноября 1989 года, за 17 дней до кончины, Андрей Сахаров вручил Михаилу Горбачеву свой проект Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии.

Анатолий Собчак вспоминал, что однажды попытался обсудить с Сахаровым целесообразность избрания Горбачева президентом, а тот ответил, что в сравнении с вопросом о новой конституции это не важно.

25 декабря 1991 года Конституция СССР прекратила существование вместе с государством, для которого была написана.

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