СМИ России: внутренняя политика переходит к ФСБ

В обзоре российских газет:

"Новая газета": ФСБ хочет управлять внутренней политикой

Зачисткой перед выборами "неподконтрольных ФСБ политических игроков" называет "Новая газета" обыски в офисе и квартирах сотрудников "Открытой России".

Одновременно это и отчет о проделанной работе, и демонстрация силы - как потенциальным "клиентам", то есть тем, к кому тоже могут прийти с обыском, так и своим конкурентам - в том числе, как предполагает газета, внутри администрации президента.

Давление на политических активистов, предполагает газета, должно показать Кремлю, что спецслужбы эффективнее справляются с проблемами, и именно за ними должно быть последнее слово в политических вопросах.

В той же стилистике силовой зачистки, отмечает "Новая", реализован административный арест Алексея Навального и Леонида Волкова накануне протестной акции в Санкт-Петербурге.

Газета также утверждает, что нынешняя ротация региональных элит де-факто была запущена ФСБ и открыта вместе с арестами губернаторов Александра Хорошавина, Вячеслава Гайзера и Никиты Белых.

А после домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова "с большим резонансом было заявлено", что ФСБ прямо контролирует и культурную политику.

Специального политического отдела на Лубянке пока формально нет, но влияние людей в штатском на принятие политических решений ощущается все сильнее и продолжает расти, отмечает издание.

"Спецслужбы близки к тому, чтобы получить прямой контроль над предвыборной кампанией, превратив администрацию президента в проводников своих решений. Это усиление происходит на фоне клановых конфликтов, в которые инвестированы основные силы остальных участников российского политического рынка", - заключает "Новая газета".

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РБК: в генсовет из губернаторов

Председателем генсовета "Единой России" может стать псковский губернатор Андрей Турчак, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю. По словам одного из них, есть и другие кандидаты, но именно у Турчака наибольшие шансы возглавить генсовет.

Эксперты РБК уверены, что это назначение и уход Сергея Неверова с поста председателя генсовета будет означать ослабление позиций Вячеслава Володина в партии власти и в предвыборной работе по президентской кампании. И хотя с Турчаком они работали в партийных структурах, "он не человек Володина", отмечают собеседники издания.

"Это начало кадровых сдвигов в партии, у нового секретаря будет большая координация с администрацией президента, но на обострение в партии и во фракции не пойдут, так как любая интрига - это "подстава первого лица", а этого никто не хочет", - рассуждает источник газеты в "Единой России".

В целом перемены эксперты объясняют естественным обновлением кадров, связанным с приходом команды первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. По одной из версий, при новом генсеке "Единая Россия" может вернутся к ситуации, когда баланс в ней достигался за счет нескольких групп влияния.

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"Ведомости": BMW построит завод в России

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить автосборочный завод полного цикла в России. Компании осталось определиться, делать это самой или с партнером, сообщают "Ведомости".

Основной вариант для его размещения - Калининградская область, где действует особая экономическая зона. Ее резиденты, по данным издания, получают бюджетные субсидии, сопоставимые с расходами по уплате таможенных платежей при ввозе комплектующих. В целом проект обойдется в сотни миллионов евро, уточняет газета.

"В России есть несколько технологических зон, где производятся автомобили, включая Московский, Калужский, Петербургский, Калининградский регионы, - рассказал старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм Кюнхайм. - Мы проанализировали все локации и сейчас находимся в стадии принятия решения". Этот процесс займет несколько недель или месяцев, пояснил он.

По словам источника газеты, на предприятии будет сварка и окраска кузовов. А вот штамповка кузовных деталей, а также производство двигателей и трансмиссий маловероятны из-за небольшой мощности производства.

"Ведомости" напоминают, что с 1999 года BMW выпускаются крупноузловым способом на мощностях калининградского "Автотора". Там выпускают модели 3, 5 и 7-й серий, кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6. Мощность производства - около 40 тысяч автомобилей в год.

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"Коммерсант": перепланировка для короля

В Большом Кремлевском дворце сделали перепланировку ради визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза аль-Сауда, пишет "Коммерсант".

Сам визит газета называет "беспрецедентным", так как "никогда в новейшей истории по причине приезда заграничного государственного деятеля не перестраивали Большой Кремлевский дворец".

Перепланировке, в частности, подвергся выход с парадной лестницы, ведущей от входа в Георгиевский зал на улицу к Благовещенскому подъезду (непарадный выход для членов делегаций, персонала и журналистов). По обе стороны лестницы как "знак уважения королю" у стен появились поручни.

Как пишет "Коммерсант", Эр-Рияд настаивал, что король должен передвигаться по Большому Кремлевскому дворцу на электромобиле, который сделан по спецзаказу в Саудовской Аравии.

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Обзор подготовила Марина Долматова, служба Мониторинга Би-би-си