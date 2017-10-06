Пресса Британии: Китаю нужны украинские военные технологии

В обзоре британских газет:

Авиационная дружба Украины и Китая

О сотрудничестве между Украиной и Китаем в производстве авиадвигателей для военной техники и связанных с этим подводных камнях рассказывает Financial Times.

В пригород китайского города Чунцин приехали десятки авиационных экспертов с Украины, чтобы помочь в запуске производственных конвейеров, на которых будут собираться одни из самых технически продвинутых авиадвигателей.

Несколько недель назад стало известно о покупке малоизвестной китайской компанией Skyrizon контрольного пакета акций украинского предприятия "Мотор Сич", которое явлется одним из крупнейших в мире производителей двигателей для военных транспортных самолетов и вертолетов.

Однако вскоре после того, как представитель украинских властей с энтузиазмом объявил о начале авиационного партнерства, суд в Киеве заморозил китайскую долю в "Мотор Сич". В прошлом месяце суд постановил, что соглашение является "сговором с целью ослабления страны", пишет FT.

Однако мотивы Украины для начала судебных разбирательств неясны. Некоторые эксперты указывают на озабоченность в Киеве и Вашингтоне тем, что страна потеряет важный военный ресурс в то время, пока продолжается вялотекущий военный конфликт с Россией. Также не последнюю роль играет и политическое противостояние в самой стране, отмечает издание.

Расследованием аспектов сделки занималась Служба безопасности Украины. По мнению СБУ, передача права собственности "зарубежным компаниям, которые намерены перевезти производственные объекты и производство за пределы Украины приведет к ликвидации и уничтожению" собственного производства авиадвигателей.

В решении суда также приводится статья из уголовного кодекса Украины о саботаже стратегических ресурсов, которые являются основополагающими для интересов безопасности государства. В "Мотор Сич" работают около 20 тыс. жителей Украины, а компания является единственным в стране производителем авиадвигателей. СБУ не стала раскрывать дальнейшие детали расследования, но, согласно информации, полученной у знакомых с ситуацией людей, обе стороны (китайская и украинская) работают над выработкой выхода из ситуации, сообщает газета.

Глава находящегося в Москве центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов рассказал в интервью FT, что проблемы "Мотор Сич" вытекают из местной политической борьбы, а могущественные группы в государственной оборонной отрасли хотели использовать продажу части предприятия китайцам, чтобы заполучить частный концерн, пишет FT.

По словам Skyrizon, с начала партнерства в 2015 году компания отправила более 100 своих специалистов в аэрокосмические технологические институты и компании в Харьков и Запорожье. Представитель властей Китая рассказал, что специалисты теперь умеют проверять, чинить и обслуживать импортированные двигатели, но производить их не умеют.

"За последние годы произошла технологическая передача огромных масштабов - сотни украинских специалистов отправились в Китай, чтобы наладить производство [для Skyrizon]", - цитирует издание слова сотрудника Высшей школы экономики и эксперта в области китайских вооруженных сил Василия Кашина. По его словам, Skyrizon сможет производить двигатели для беспилотников, вертолетов, тренировочных самолетов и, возможно, крылатых ракет, пишет газета.

"Мы не обязаны полностью раскрывать наши планы", - сказал представитель "Мотор Сич" Анатолий Малыш. При этом он отрицает, что планы включают в себя перенос производственных ресурсов, ноу-хау и специалистов в Китай. Единственная полученная предприятием выплата составила 100 млн долларов, и она предназначалась для "развития проекта", который, как сказал Малыш, испытывает затруднения. Skyrizon отказались от комментариев, сообщает издание.

Озабоченность из-за воровства технологий, особенно Китаем, является больной темой для российских и украинских компаний, которые продали множество высокотехнологичных систем Пекину, узнавая впоследствии, что их дизайн был скопирован.

Москва вновь начала продавать Китаю авиационные технологии (например, истребитель СУ-35) лишь в прошлом году. До этого действовал десятилетний мораторий - Россия обвинила Китай в копировании российских вооружений, например, истребителя СУ-27. Руслан Пухов из центра анализа стратегий и технологий сказал, что большинство китайских копий иностранных военных технологий были произведены в сотрудничестве с иностранными партнерами по лицензии, но об этом не распространялись по политическим причинам, отмечает FT.

"Проблемы Китая в том, что его оборонная промышленность не всегда бывает эффективной или достаточно продвинутой, чтобы копировать наиболее сложные системы вооружений. Необходима непосредственная помощь разработчика и производителя", - рассказал он изданию.

При всем при этом китайский рынок открывает возможности индустрии, которая пытается выжить после падения Советского Союза, резюмирует газета.

Гражданская война в Испании?

Испания, возможно, находится на пороге гражданской войны, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника ЕС Гюнтера Эттингера.

Он считает, что кризис в Каталонии, связанный со стремлением региона получить независимость, рискует вылиться в первый вооруженный конфликт в Западной Европе за последние несколько десятков лет.

"Есть вполне вообразимая вероятность гражданской войны в центре Европы. Надежда лишь на то, что между Мадридом и Барселоной завяжется диалог", - сказал политик. Использование словосочетания "гражданская война" особенно неприятно для Испании, которая пережила кровопролитную гражданскую войну в 1936-39 годах, пишет газета.

Для Каталонии это будет особенно болезненно услышать, поскольку регион сыграл одну из ключевых ролей в том конфликте. Выступая в Мюнхене, Эттингер призвал ЕС не вмешиваться в конфликт, а помощь в урегулировании ситуации можно оказать лишь в случае, если об этом попросят, приводит его слова газета.

Первое после санкций российское IPO в Лондоне

Миллиардер Олег Дерипаска намерен разместить на Лондонской и Московской фондовых биржах акции своего холдинга En+, что станет первым IPO российской компании после крымского кризиса 2014 года, пишет Daily Telegraph.

В прошлом богатейший человек России и близкий друг Владимира Путина надеется привлечь 1,5 млрд долларов, чтобы уменьшить долг, составляющий 5 млрд долларов.

На данный момент состояние Дерипаски оценивается в 5,1 млрд долларов. Он находится на 23 месте в списке богатейших людей России. В этом году он оказался в центре скандала с выборами в США, после того как его обвинили в связях с главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, которого он нанимал для продвижения российских интересов 10 лет назад. Дерипаска и Манафорт отрицают все обвинения.

Размещение акций En+ станет крупнейшим среди российских компаний после введенных западными странами санкций в отношении России. Три месяца назад российская золотодобывающая компания Polyus привлекла 800 млн долларов после вторичного размещения своих акций в Лондоне и Москве, отмечает газета.

Дерипаска будет уповать на то, что энергетический бизнес в Сибири и недорогой алюминий привлекут инвесторов, которые опасаются вкладывать в Россию из-за геополитической напряженности.

Размещение акций холдинга рассмотрит управление по финансовому регулированию, но, скорее всего, одобрение будет получено в следующем месяце, сообщает издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com