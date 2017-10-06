Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маск заявляет, что его системы хранения энергии, получаемой от солнца, могут быть масштабированы для нужд Пуэрто-Рико

Основатель компании Tesla Илон Маск, известный своими проектами в области возобновляемых источников энергии, обещает восстановить разрушенную электроэнергетику Пуэрто-Рико, используя свои солнечные батареи.

Спустя несколько недель после разрушительного урагана "Мария" большая часть этого островного государства по-прежнему остается без электричества.

Маск написал в "Твиттере", что его технологии, обеспечивающие энергоснабжение нескольких малых островов, могут быть масштабированы для нужд Пуэрто-Рико.

Губернатор острова Рикардо Роселло написал в ответ: "Давайте обсудим".

"Вы хотите продемонстрировать миру возможности и адаптивность технологий Tesla? Пуэрто-Рико может стать таким флагманским проектом", - заявил губернатор Роселло.

Компания Маска Tesla известна прежде всего своими электромобилями, но имеет в своем составе и дочернюю структуру SolarCity, которая занимается производством солнечных батарей, способных аккумулировать значительные объемы электроэнергии.

В компании утверждают, что они обеспечивают энергией целые острова, такие как Тау в составе Американского Самоа. Там построена энергосеть на основе солнечных панелей, питающая весь остров и способная хранить запас энергии, которой хватает на три дня без солнца.

"Командой Tesla реализовано множество подобных проектов для малых островов по всему миру, но у данной технологии нет ограничений, так что она может быть воспроизведена и для Пуэрто-Рико" - заявил Маск в своем Твиттере.

Пропустить Twitter пост , автор: @elonmusk The Tesla team has done this for many smaller islands around the world, but there is no scalability limit, so it can be done for Puerto Rico too. Such a decision would be in the hands of the PR govt, PUC, any commercial stakeholders and, most importantly, the people of PR. — Elon Musk (@elonmusk) 5 октября 2017 г.

Однако затем он добавил, что подобный проект потребует поддержки властей Пуэрто-Рико - как раз то, о чем говорил губернатор острова.

Этот диалог напомнил о пари в "Твиттере" между Маском и австралийским разработчиком программного обеспечения, которое положило начало проекту по строительству крупнейшего в мире хранилища энергии в Южной Австралии.

Tesla при этом гарантировала, что батареи начнут работать через 100 дней после подписания контракта, на самом же деле конструкция была наполовину возведена уже через несколько дней после начала строительства.

Правообладатель иллюстрации Tesla / Solar City Image caption Представители Tesla утверждают, что их энергетическая сеть обеспечивает остров Тау электричеством на 100%

Примечательно, что губернатор Пуэрто-Рико использовал ту же фразу, что и сенатор штата Южная Австралия Сара Хансон-Янг, перед тем как австралийский проект стал реальностью: "Давайте обсудим".

Пуэрториканцы, пользующиеся солнечными батареями, - одни из немногих на острове, кто имеет стабильное электроснабжение.

На этой неделе агентство Рейтер рассказало о торговце цветами Гекторе Сантьяго, который шесть лет назад вложил в установку солнечных панелей 300 тысяч долларов.

"Тогда все называли меня сумасшедшим - настолько это было дорого. Но сейчас у меня есть электричество, а у них нет" - заявил он агентству.

Сообщается, что Tesla уже направила в Пуэрто-Рико системы батарей, способных снимать и хранить энергию с уже имеющихся на острове солнечных панелей, чтобы компенсировать дефицит электричества.

Илон Маск добился успеха во многих инновационных проектах.

Помимо его знаменитой Tesla Motors и проекта по освоению солнечной энергии, он также основал компанию SpaceX, которая разрабатывает многоразовые ракеты для космических полетов.

На прошлой неделе Маск обнародовал планы по созданию системы пассажирских ракетных перелетов между городами, которая позволит попасть из Лондона в Нью-Йорк за полчаса. Также инноватор-миллионер анонсировал экспедицию на Марс к 2024 году.