Обама, Трамп и поиск идентичности: о чем новый роман Салмана Рушди

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Салман Рушди: "Образ Дональда Трампа возникает в романе в числе многих других вещей"

Новый роман Салмана Рушди "Золотой дом" (The Golden House) описывает эпоху президентства Барака Обамы и приход к власти Дональда Трампа. У главного героя - миллиардера Нерона Голдена - очень много общего с нынешним президентом США.

Однако Рушди считает, что "Золотой дом" - роман не столько о Трампе, сколько о проблемах современного американского общества.

Роман вышел на английском языке в начале сентября. Он рассказывает историю семьи миллиардера Нерона Голдена, которая переезжает в Нью-Йорк из неназванного города. Позднее становится понятно, что мусульманская семья бежала из Мумбаи после неких трагических событий (Рушди сам родился в этом городе в мусульманской семье).

Действие происходит в сегодняшней Америке - начиная с первого президентского срока Барака Обамы и до прихода к власти Дональда Трампа. По словам автора, он намеренно поместил историю в такие временные рамки, чтобы "книга вышла в тот самый момент, который описывает".

"Социальный контекст романа - это путешествие от надежды к безысходности. История начинается с инаугурации Обамы и продолжается до сегодняшнего дня", - объяснил сам Рушди в интервью Би-би-си.

"Америка становится все более израненной и разобщенной, и расхождения эти увеличиваются с каждым днем. Восемь с половиной лет назад мы пережили момент общей надежды. Люди вроде меня верили, что все наладится. Вместо этого нас еще сильнее откинуло назад", - говорит писатель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Действие романа "Золотой дом" начинается в момент инаугурации Барака Обамы и охватывает все восемь лет его президентства

Критики уже назвали книгу Рушди историей о Дональде Трампе. У персонажа Нерона Голдена действительно есть некоторые черты нынешнего президента США.

Нерон - успешный мультимиллиардер с весьма неоднозначной репутацией. Часть своего состояния он заработал на строительном бизнесе. У Нерона русская жена, в романе он красит волосы и пользуется макияжем. Однако Рушди не согласен с тем, что его роман - это книга только о Трампе.

"Образ Дональда Трампа возникает в романе в числе многих других вещей. Эта история не о нем, а о странном миллиардере, который переезжает из Индии в США. Это просто сюжет. Но роман действительно очень реалистичный", - говорит он.

Действие предыдущей книги Рушди "Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей" тоже происходит в Нью-Йорке. Это сказочная история с отсылками к арабскому сборнику сказок "1001 ночи".

Рушди говорит, что, как только закончил работу над ней, решил, что следующая его история должна быть абсолютно противоположной по духу. Чтобы подготовиться, он читал произведения писателей-реалистов: Эдит Уортон, Джеймса Болдуина и Чарльза Диккенса.

"У Диккенса мне нравится то, что социальная ситуация описана удивительно точно, во всех деталях. И в эти обстоятельства он помещает очень живых, реалистичных героев. Мне хотелось сделать что-то подобное", - объясняет Рушди.

По словам писателя, после 19 лет жизни в США он хорошо понимает, чем живет американское общество. Чтобы "отразить дух времени", он поднимает проблему личной идентичности.

"Идея идентичности очень важна в современном мире, но ее везде понимают по-разному, - объясняет Рушди. - В Индии важнее всего религиозная идентичность из-за проблем между индуистами и мусульманами. Если же мы говорим о проблеме идентичности в США, то под ней чаще всего подразумевается вопрос расы или гендера. К ним я и хотел обратиться".

Переехав в США, все члены семьи меняют имена и подстраиваются под новые условия. Тема поиска новой идентичности возникает несколько раз. Например, один из сыновей Нерона пытается разобраться с собственной сексуальностью, чувствуя себя женщиной в мужском теле.

"Идея создания себя заново - одна из ключевых в американской литературе. Моя книга тоже о "переизобретении" себя", - поясняет Рушди, замечая, что "Золотой дом" уже сравнивают с "Великим Гэтсби" Фитцджеральда.

"Джея Гэтсби изначально звали не Джей Гэтсби. Нерон Голден изначально тоже не был Нероном Голденом. Эти люди выдумали себя сами. В случае с Гэтсби - из-за любви, в случае с Голденом - из-за желания избавиться от прошлого. В основе разные причины - любовь и страх, - но тема одна, которая стала классической для американской литературы".

Дата выхода романа на русском языке пока не известна.

Что о книге говорят критики?

"Роман "Золотой дом" - это не "Возвращение в Брайдсхед" и не "Великий Гэтсби", он слишком насыщенный и провокационный. Это скорее новые "Костры амбиций" Тома Вульфа. Нью-Йорк показан изнутри и снаружи. Это под силу только писателю, у которого, как у Рушди, множество сущностей - индийская, британская, а теперь и нью-йоркская".

Амината Форна, Guardian

"У Рушди для читателя всегда слишком много историй. В этой книге случилось точно так же. Роман перенасыщен сюжетами, линиями, подтекстами, отсылками к политике, литературе и поп-культуре. Мастерство автора заключается в том, что страшная история прошлого Голдена собирает это все вместе".

Арифа Акбар, Financial Times

"Вероятно, это отражение современной жизни, "где существуют несколько реальностей", а моральные установки одного человека становятся злом для другого. Это не том роман, о котором мы мечтали, но совершенно точно, что это книга, которую мы заслужили".

Моника Али, New York Times