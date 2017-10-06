Россия как "новый хозяин Ближнего Востока"

Правообладатель иллюстрации YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images Image caption "Новый хозяин Ближнего Востока", - считают некоторые. Не слишком ли лестное определение?

Владимир Путин впервые принял в Москве саудовского короля Салмана ибн Абдель-Азиза аль Сауда.

К первому в истории визиту главы королевства готовились особенно тщательно. Параллельно в Москве прошел и совместный инвестиционный форум, в котором приняли участи около двух сотен компаний, включая саудовскую Saudi Aramco - крупнейшую нефтяную компанию мира, - и российские "Роснефть", "Газпромнефть" и "Сибур".

До недавнего времени казалось, что единственное, в чем Москва и Эр-Рияд не имеют серьезных разногласий, - это нефть. Хотя и тут не все гладко: когда в сентябре прошлого года на полях саммита "двадцатки" Саудовская Аравия и Россия подписали соглашение о стабилизации добычи, предполагалось, что вместе с участниками картеля Россия будет снижать добычу. Россия, вышедшая в то время на рекордные уровни добычи, сокращать ее не торопилась, что вызвало естественное недовольство в Эр-Рияде.

Однако само обстоятельство, что две крупнейшие нефтедобывающие державы мира все же сумели договориться, не осталось незамеченным. Аналитики предположили, что на этом российско-саудовское сближение не остановится. И вот король Салман приехал в Москву.

Ближневосточный вакуум

Надо сказать, что король Салман - не первый в списке глав ближневосточных государств, посетивших в последнее время Москву.

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху побывал в России за последние полтора года четыре раза. В Москву приезжал король Иордании, президент Турции и высокопоставленные чиновники из Египта. Месяц назад по странам региона ездил глава российского МИД Сергей Лавров.

Все это, по мнению некоторых аналитиков, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты постепенно теряют позицию ключевого союзника монархий Персидского залива, и не только их. Образовавшийся вакуум постепенно заполняет Россия, чье вмешательство в сирийский конфликт привнесло в региональную политику еще и военное измерение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российское вмешательство в войну в Сирии не всем пришлось по душе

Интересы Москвы присутствовали в регионе еще с советских времен. А Вашингтон, действительно, заметно отдалился от решения местных проблем, особенно в последние годы президентства Барака Обамы.

Американские военные принимали весьма ограниченное участие в операциях в Сирии и Ираке, как против сил Башара Асада, так и против боевиков группировки, называющей себя "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах мира, включая Россию)..

Решительность, с которой Россия взялась "наводить порядок" в Сирии, пришлась по душе одним и сильно не понравилась другим - в том числе и Саудовской Аравии.

Говорить же о "заполнении вакуума", как считает член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, не приходится по двум причинам: во-первых, значительная часть монархий Залива, а заодно Израиль и Турция, все равно находятся в американском лагере, и менять положение вещей не захотят. А во-вторых, чем заполнять этот вакуум, когда война закончится?

Россия не может предложить новые технологии, инвестиции, политическую поддержку в решении сложных вопросов региональной политики в Совбезе ООН. Россия может предложить оружие.

Оружейный бизнес

"Конечно же, для России было бы выгодно наладить плотное сотрудничество с Саудовской Аравией в этой области. Но и саудовцам не мешает диверсифицировать свои связи в этой области, и они это понимают", - говорит востоковед Елена Супонина.

Россия предлагает Саудовской Аравии танки, бронемашины, боевые вертолеты, зенитно-ракетные комплексы. Занять место на оружейном рынке королевства Москва пытается не первый десяток лет - в стране, которая ежегодно тратит на оборону более 60 миллиардов долларов, для российской техники должно найтись место. Однако пока твердыми контрактами российская "оборонка" похвастаться не может.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разговоры о продаже комплексов С-400 Эр-Рияду ведутся уже довольно давно, но контракты пока не подписаны

Накануне визита короля Салмана в прессе появились разговоры о возможных поставках Эр-Рияду противоракетных систем С-400, однако и здесь контракты пока не подписаны и, похоже, не будут подписаны в ходе этого визита.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов жаловался, что саудовцы "просто играли" с российскими партнерами: дескать, не продавайте Ирану противоракетные комплексы - тогда мы будем покупать ваше оружие.

В любом случае, даже если контракты на поставку оружия в Саудовскую Аравию будут подписаны на всю сумму - по некоторым данным, речь идет о трех с лишним миллиардах долларов, - это капля в море по сравнению с общей суммой сделок, заключенных во время недавнего визита в Эр-Рияд американского президента Дональда Трампа. По сообщениям Белого дома, Саудовская Аравия купит у США вооружения на 109,7 млрд долларов.

На сайте Кремля говорится, что "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания подписали соглашение на "общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения".

Собственно договора на поставку С-400 пока не видно, и хотя, по оптимистичным прогнозам, он будет подписан в течение ближайших месяцев, предыдущий опыт не позволяет многим обозревателям разделять этот оптимизм.

К тому же Россия не любит делиться военными технологиями, а Саудовская Аравия после принятия программы диверсификации экономики "Видение-2030" рассчитывает как можно больше локализовать производство.

В Москве также хорошо понимают, что главным поставщиком оружия в Саудовскую Аравию останутся Соединенные Штаты. Так что перспективы полноценного сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в этой сфере выглядят туманными.

Иранский угол

Такое широкомасштабное вооружение Саудовской Аравии не может не волновать главного регионального соперника Эр-Рияда.

Правда, Иран тоже закупает оружие у России, и ему уже поставлены противоракетные системы С-300, а летом этого года президент страны Хасан Роухани объявил об увеличении оборонного бюджета страны на 145%. Но даже в этом случае о сопоставимых с Саудовской Аравией цифрах речь не идет - в прошлом году Иран потратил на оборону менее 13 миллиардов долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп обещал пересмотреть ядерную сделку с Ираном, еще будучи кандидатом в президенты

Российско-саудовское сотрудничество, разумеется, раздражает Тегеран. "Но в Тегеране, хотя они очень негативно относятся к отношениям России и Саудовской Аравии, все-таки понимают политику, там сидят разумные люди. И обострять отношения с Россией из-за визита короля Салмана они не будут", - считает старший научный сотрудник института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

"Москва всегда выступала за примирение между Эр-Риядом и Тегераном, однажды даже удалось организовать встречу двух министров иностранных дел, но дальше этого дело не пошло, - говорит Елена Супонина. - Москва в любом случае не заинтересована в наличии такого конфликта и, наверно, попытается еще сыграть в нем посредническую роль".

К тому же в Тегеране не сомневаются, что Москва поддержит его в случае, если Соединенные Штаты, как обещает президент Трамп, выйдут из соглашения с Ираном, достигнутого при его предшественнике.

По мнению Владимира Сажина, это поставит США в положение изгоя, его не поддержат и остальные участники соглашения - Великобритания, Франция, Германия и Китай. А Россия заработает очередные очки в регионе.

"Саудовская Аравия хотела бы, чтобы Иран перестал быть раздражающим фактором в отношениях с Россией. Ее беспокоят поставки российского вооружения в Иран, действия сторонников России на территории Сирии - это "Хезболла" в первую очередь. Визит короля призван изменить российский подход к Ирану", - сказал в интервью Би-би-си профессор кафедры современного востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач.

Однако многие аналитики полагают, что менять свои отношения с Саудовской Аравией в угоду Ирану Россия не будет. В этом же убедился и израильский премьер, безуспешно пытавшийся в августе уговорить Владимира Путина организовать в Сирии 60-километровую буферную зону, чтобы держать силы "Хезболлы" и помогающих им иранских военных на удалении от израильской границы.

Всеобщий посредник

"Политика Москвы заключается в том, чтобы не создавать какие-то крепкие военно-политические союзы ни с Ираном, ни с режимом Асада, ни с Израилем, ни с Саудовской Аравией, а использовать возможности нормальных отношений со всеми странами", - утверждает Владимир Сажин.

"Это лавирование, причем высокопрофессиональное - поддерживать отношения сразу со всеми государствами региона невероятно сложно. Проще, как это делают США, объявить кого-нибудь врагом и сколачивать против него альянс. Россия так не действует", - соглашается Елена Супонина.

Россия продолжает взаимодействовать и с другими игроками в регионе, начиная от посредничества в разрешении конфликта вокруг Катара и заканчивая многолетними уже попытками примирить ХАМАС и ФАТХ на палестинских территориях.

Россия в лице "Роснефти" пытается сейчас заполучить стартовую площадку в Курдистане - российский нефтяной гигант недавно сообщил о намерении финансировать строительство газопровода в Европу через Турцию, который может заработать уже к 2020 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия проявляла интерес к курдской нефти еще до войны

Все это вкупе с заметным падением американской дипломатической активности в регионе привело некоторых аналитиков в возбужденное состояние, и они заговорили о России как о "новом хозяине Ближнего Востока".

Хозяин Ближнего Востока?

"Да, роль России на Ближнем Востоке возросла, но величать Россию "хозяином" региона я полагаю не только преждевременным, но и неверным. Там всегда будут присутствовать другие игроки, в том числе США. Налаживая отношения с Саудовской Аравией, Россия отнюдь не пытается вырвать ее с орбиты американского влияния. Это интересы, прежде всего экономические", - напоминает Елена Супонина.

Да, Москва договорилась с Эр-Риядом о стабилизации цен на нефть. Срок этого соглашения истекает в марте будущего года, и продление его, в принципе возможное, тем не менее будет определяться конъюнктурой нефтяного рынка на тот момент.

Российская операция в Сирии привела к тому, что Башар Асад остался в своем кресле и, по-видимому, останется в нем еще какое-то время: ключевые оппоненты сирийского режима, в первую очередь, США и Саудовская Аравия, похоже, согласились с таким положением вещей и на немедленном демонтаже режима Асада больше не настаивают.

Однако Асад не вечен, рано или поздно он уйдет. Что может предложить Россия Сирии после того, как на место Асада придет новый президент, а боевики "Исламского государства" окончательно рассеются по пустыням или перебазируются в другие регионы?

Насколько успешным будет посредничество Москвы в палестинском конфликте? Хватит ли у нее экономической мощи, чтобы перетянуть в свой лагерь Турцию, члена НАТО? Променяют ли монархии Залива надежную американскую помощь на неясные перспективы сотрудничества с Москвой - помимо всего прочего, их конкурентом на нефтяном рынке? Обладает ли Россия достаточными рычагами влияния на Иран, если отношения Тегерана и Запада, в первую очередь США, снова начнут портиться и иранская ядерная программа возобновится?

Ответьте на все эти вопросы утвердительно, и Россия действительно будет выглядеть региональным тяжеловесом.