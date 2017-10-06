Россия как "новый хозяин Ближнего Востока"
Владимир Путин впервые принял в Москве саудовского короля Салмана ибн Абдель-Азиза аль Сауда.
К первому в истории визиту главы королевства готовились особенно тщательно. Параллельно в Москве прошел и совместный инвестиционный форум, в котором приняли участи около двух сотен компаний, включая саудовскую Saudi Aramco - крупнейшую нефтяную компанию мира, - и российские "Роснефть", "Газпромнефть" и "Сибур".
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До недавнего времени казалось, что единственное, в чем Москва и Эр-Рияд не имеют серьезных разногласий, - это нефть. Хотя и тут не все гладко: когда в сентябре прошлого года на полях саммита "двадцатки" Саудовская Аравия и Россия подписали соглашение о стабилизации добычи, предполагалось, что вместе с участниками картеля Россия будет снижать добычу. Россия, вышедшая в то время на рекордные уровни добычи, сокращать ее не торопилась, что вызвало естественное недовольство в Эр-Рияде.
Однако само обстоятельство, что две крупнейшие нефтедобывающие державы мира все же сумели договориться, не осталось незамеченным. Аналитики предположили, что на этом российско-саудовское сближение не остановится. И вот король Салман приехал в Москву.
Ближневосточный вакуум
Надо сказать, что король Салман - не первый в списке глав ближневосточных государств, посетивших в последнее время Москву.
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху побывал в России за последние полтора года четыре раза. В Москву приезжал король Иордании, президент Турции и высокопоставленные чиновники из Египта. Месяц назад по странам региона ездил глава российского МИД Сергей Лавров.
Все это, по мнению некоторых аналитиков, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты постепенно теряют позицию ключевого союзника монархий Персидского залива, и не только их. Образовавшийся вакуум постепенно заполняет Россия, чье вмешательство в сирийский конфликт привнесло в региональную политику еще и военное измерение.
Интересы Москвы присутствовали в регионе еще с советских времен. А Вашингтон, действительно, заметно отдалился от решения местных проблем, особенно в последние годы президентства Барака Обамы.
Американские военные принимали весьма ограниченное участие в операциях в Сирии и Ираке, как против сил Башара Асада, так и против боевиков группировки, называющей себя "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах мира, включая Россию)..
Решительность, с которой Россия взялась "наводить порядок" в Сирии, пришлась по душе одним и сильно не понравилась другим - в том числе и Саудовской Аравии.
Говорить же о "заполнении вакуума", как считает член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, не приходится по двум причинам: во-первых, значительная часть монархий Залива, а заодно Израиль и Турция, все равно находятся в американском лагере, и менять положение вещей не захотят. А во-вторых, чем заполнять этот вакуум, когда война закончится?
Россия не может предложить новые технологии, инвестиции, политическую поддержку в решении сложных вопросов региональной политики в Совбезе ООН. Россия может предложить оружие.
Оружейный бизнес
"Конечно же, для России было бы выгодно наладить плотное сотрудничество с Саудовской Аравией в этой области. Но и саудовцам не мешает диверсифицировать свои связи в этой области, и они это понимают", - говорит востоковед Елена Супонина.
Россия предлагает Саудовской Аравии танки, бронемашины, боевые вертолеты, зенитно-ракетные комплексы. Занять место на оружейном рынке королевства Москва пытается не первый десяток лет - в стране, которая ежегодно тратит на оборону более 60 миллиардов долларов, для российской техники должно найтись место. Однако пока твердыми контрактами российская "оборонка" похвастаться не может.
Накануне визита короля Салмана в прессе появились разговоры о возможных поставках Эр-Рияду противоракетных систем С-400, однако и здесь контракты пока не подписаны и, похоже, не будут подписаны в ходе этого визита.
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов жаловался, что саудовцы "просто играли" с российскими партнерами: дескать, не продавайте Ирану противоракетные комплексы - тогда мы будем покупать ваше оружие.
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В любом случае, даже если контракты на поставку оружия в Саудовскую Аравию будут подписаны на всю сумму - по некоторым данным, речь идет о трех с лишним миллиардах долларов, - это капля в море по сравнению с общей суммой сделок, заключенных во время недавнего визита в Эр-Рияд американского президента Дональда Трампа. По сообщениям Белого дома, Саудовская Аравия купит у США вооружения на 109,7 млрд долларов.
На сайте Кремля говорится, что "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания подписали соглашение на "общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения".
Собственно договора на поставку С-400 пока не видно, и хотя, по оптимистичным прогнозам, он будет подписан в течение ближайших месяцев, предыдущий опыт не позволяет многим обозревателям разделять этот оптимизм.
К тому же Россия не любит делиться военными технологиями, а Саудовская Аравия после принятия программы диверсификации экономики "Видение-2030" рассчитывает как можно больше локализовать производство.
В Москве также хорошо понимают, что главным поставщиком оружия в Саудовскую Аравию останутся Соединенные Штаты. Так что перспективы полноценного сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в этой сфере выглядят туманными.
Иранский угол
Такое широкомасштабное вооружение Саудовской Аравии не может не волновать главного регионального соперника Эр-Рияда.
Правда, Иран тоже закупает оружие у России, и ему уже поставлены противоракетные системы С-300, а летом этого года президент страны Хасан Роухани объявил об увеличении оборонного бюджета страны на 145%. Но даже в этом случае о сопоставимых с Саудовской Аравией цифрах речь не идет - в прошлом году Иран потратил на оборону менее 13 миллиардов долларов.
Российско-саудовское сотрудничество, разумеется, раздражает Тегеран. "Но в Тегеране, хотя они очень негативно относятся к отношениям России и Саудовской Аравии, все-таки понимают политику, там сидят разумные люди. И обострять отношения с Россией из-за визита короля Салмана они не будут", - считает старший научный сотрудник института Востоковедения РАН Владимир Сажин.
"Москва всегда выступала за примирение между Эр-Риядом и Тегераном, однажды даже удалось организовать встречу двух министров иностранных дел, но дальше этого дело не пошло, - говорит Елена Супонина. - Москва в любом случае не заинтересована в наличии такого конфликта и, наверно, попытается еще сыграть в нем посредническую роль".
К тому же в Тегеране не сомневаются, что Москва поддержит его в случае, если Соединенные Штаты, как обещает президент Трамп, выйдут из соглашения с Ираном, достигнутого при его предшественнике.
По мнению Владимира Сажина, это поставит США в положение изгоя, его не поддержат и остальные участники соглашения - Великобритания, Франция, Германия и Китай. А Россия заработает очередные очки в регионе.
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"Саудовская Аравия хотела бы, чтобы Иран перестал быть раздражающим фактором в отношениях с Россией. Ее беспокоят поставки российского вооружения в Иран, действия сторонников России на территории Сирии - это "Хезболла" в первую очередь. Визит короля призван изменить российский подход к Ирану", - сказал в интервью Би-би-си профессор кафедры современного востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач.
Однако многие аналитики полагают, что менять свои отношения с Саудовской Аравией в угоду Ирану Россия не будет. В этом же убедился и израильский премьер, безуспешно пытавшийся в августе уговорить Владимира Путина организовать в Сирии 60-километровую буферную зону, чтобы держать силы "Хезболлы" и помогающих им иранских военных на удалении от израильской границы.
Всеобщий посредник
"Политика Москвы заключается в том, чтобы не создавать какие-то крепкие военно-политические союзы ни с Ираном, ни с режимом Асада, ни с Израилем, ни с Саудовской Аравией, а использовать возможности нормальных отношений со всеми странами", - утверждает Владимир Сажин.
"Это лавирование, причем высокопрофессиональное - поддерживать отношения сразу со всеми государствами региона невероятно сложно. Проще, как это делают США, объявить кого-нибудь врагом и сколачивать против него альянс. Россия так не действует", - соглашается Елена Супонина.
Россия продолжает взаимодействовать и с другими игроками в регионе, начиная от посредничества в разрешении конфликта вокруг Катара и заканчивая многолетними уже попытками примирить ХАМАС и ФАТХ на палестинских территориях.
Россия в лице "Роснефти" пытается сейчас заполучить стартовую площадку в Курдистане - российский нефтяной гигант недавно сообщил о намерении финансировать строительство газопровода в Европу через Турцию, который может заработать уже к 2020 году.
Все это вкупе с заметным падением американской дипломатической активности в регионе привело некоторых аналитиков в возбужденное состояние, и они заговорили о России как о "новом хозяине Ближнего Востока".
Хозяин Ближнего Востока?
"Да, роль России на Ближнем Востоке возросла, но величать Россию "хозяином" региона я полагаю не только преждевременным, но и неверным. Там всегда будут присутствовать другие игроки, в том числе США. Налаживая отношения с Саудовской Аравией, Россия отнюдь не пытается вырвать ее с орбиты американского влияния. Это интересы, прежде всего экономические", - напоминает Елена Супонина.
Да, Москва договорилась с Эр-Риядом о стабилизации цен на нефть. Срок этого соглашения истекает в марте будущего года, и продление его, в принципе возможное, тем не менее будет определяться конъюнктурой нефтяного рынка на тот момент.
Российская операция в Сирии привела к тому, что Башар Асад остался в своем кресле и, по-видимому, останется в нем еще какое-то время: ключевые оппоненты сирийского режима, в первую очередь, США и Саудовская Аравия, похоже, согласились с таким положением вещей и на немедленном демонтаже режима Асада больше не настаивают.
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Однако Асад не вечен, рано или поздно он уйдет. Что может предложить Россия Сирии после того, как на место Асада придет новый президент, а боевики "Исламского государства" окончательно рассеются по пустыням или перебазируются в другие регионы?
Насколько успешным будет посредничество Москвы в палестинском конфликте? Хватит ли у нее экономической мощи, чтобы перетянуть в свой лагерь Турцию, члена НАТО? Променяют ли монархии Залива надежную американскую помощь на неясные перспективы сотрудничества с Москвой - помимо всего прочего, их конкурентом на нефтяном рынке? Обладает ли Россия достаточными рычагами влияния на Иран, если отношения Тегерана и Запада, в первую очередь США, снова начнут портиться и иранская ядерная программа возобновится?
Ответьте на все эти вопросы утвердительно, и Россия действительно будет выглядеть региональным тяжеловесом.