100 лет Октября на "Красном Октябре": Навальный как новый Ленин?

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"Мы пойдем на Кремль! - И опьяненная толпа, как будто под воздействием наркотиков, вопит: "Пойдем! Пойдем!" Бог упаси нас от таких харизматических лидеров!"

В ходе дискуссии, организованной Би-би-си, посвященной 100-летию Октябрьской революции, российский историк Наталья Нарочницкая нарисовала мрачную картину бессмысленного народного бунта, который, по ее мнению, способен в любой момент поднять оппозиционный политик Алексей Навальный.

Дискуссия проходила в бывшем здании шоколадной фабрики "Красный Октябрь", в зале Digital October, и провел ее бывший корреспондент Би-би-си в Москве Алан Литтл.

В числе экспертов выступали экс-премьер и один из лидеров либеральной оппозиции Михаил Касьянов; бывший депутат Думы, ныне глава Европейского института демократии и сотрудничества Наталья Нарочницкая; бывший диссидент, ныне президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский; защитница прав человека из фонда "Открытая Россия" Полина Немировская.

В Великобритании 2017 год можно было бы назвать неофициальным годом российской культуры. В этом году вышло несколько солидных монографий по российской истории и современности, прошла серия выставок русского и раннего советского искусства.

Все эти мероприятия придали Октябрьской революции некий романтический ореол, подчеркивая инновационный характер и творческий потенциал этого исторического события.

Image caption В числе экспертов выступал экс-премьер и один из лидеров оппозиции Михаил Касьянов

В России, наоборот, революция воспринимается подчас как трагичный и во многом прискорбный эпизод, а постсоветский период - как попытка вывести страну на "нормальный ход истории".

Такое отношение отразилось и в вопросах, которые аудитория задавала нашим четырем экспертам: есть ли у России внешние враги или же это только предлог, чтобы отвлечь россиян от внутренних проблем?

Является ли Россия европейской страной или же у нее свой особый путь, отличный от Европы в эпоху постмодернизма? Как улучшить отношения c Западом?

Каково будущее российской оппозиции? Как преодолеть разрыв между богатыми и бедными? Что ожидает Россию в XXI веке?

Эти и другие вопросы поступили непосредственно от зрителей, которые оставили их за час до начала дискуссии в ходе коктейльного приема. У некоторых участников необычный формат передачи вызывал сомнения.

"Какой смысл писать вопрос, если я уже знаю, что они ответят?" - спросил меня один из участников. Однако некоторые ответы экспертов оказались совершенно неожиданными.

Например, советский диссидент и американский гражданин Эд Лозанский, которому Вашингтон в свое время предоставил политическое убежище, предупредил, что Россия может не расчитывать на помощь США в развитии демократии.

Правозащитница Полина Немировская из Фонда "Открытая Россиия" критиковала конгресс США за "антироссийские" расследования и попытку возобновить холодную войну.

Консервативный историк Наталья Нарочницкая решительно выступила против любых попыток свержения власти, но при этом выразила надежду, что в России появится "серьезная оппозиция". А бывший премьер-министр Михаил Касьянов, проводивший масштабные рыночные реформы в начале двухтысячных, заявил, что не видит своей ответственности в разрыве доходов между богатыми и бедными в России.

Наверное, главная ценность дискуссии в том, что она заставляет слушателя задуматься о событиях столетней давности и о сегодняшних постсоветских реалиях, об отношениях Запада и Востока, и, в конечном счете, о своей гражданской позиции.

Дискуссия будет транслироваться Всемирной Службой Би-би-си BBC World Service в субботу в восемь часов вечера по Москве.