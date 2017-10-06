ТВ-новости: конституционный кризис в Испании

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 6 октября:
- Каталонский тупик для Мадрида: главу региональной полиции обвиняют в мятеже. Конституционный кризис в Испании углубляется.
- Оружейное лобби в США предлагает изменить правила продажи спецустройств, способных превратить винтовки в автоматы - после того как Стивен Паддок расстрелял 58 человек, пришедших на концерт музыки кантри.
- Президент Трамп собирается расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, сообщают американские СМИ. Если Белый дом не подтвердит действующую с Тегераном договоренность, конгресс США в течение двух месяцев возобновит экономические санкции против Ирана.
- Хороша Кейт, да не Миддлтон! Каково рожать в британской системе здравоохранения, если вы не принцесса. Тема очередного #Londonблога Бена Тавенера.