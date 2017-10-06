Владельцы "Альфа-банка" судятся в США из-за "русского досье Трампа"

Правообладатель иллюстрации Джавахадзе Зураб/ТАСС Image caption Это уже не первый иск совладельцев "Альфа-банка" в связи с публикацией "досье Трампа"

Пресловутое "досье Трампа", которое составил по заказу вашингтонской компании Fusion GPS бывший британский разведчик Кристофер Стил и напечатал в январе сайт Buzzfeed, продолжает будоражить американские СМИ и привлекать судебные иски.

На этой неделе иск о защите чести и достоинства предъявили в вашингтонском федеральном суде Fusion GPS и ее основателю Грегу Симпсону российские бизнесмены, совладельцы "Альфа-банка" Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан.

По словам истцов, составленный Стилом документ огульно обвиняет их и "Альфу" в "преступной деятельности и сотрудничестве с попытками "Кремля" повлиять на выборы 2016 года".

"Но ни истцы, ни "Альфа" не совершили того, что безответственно приписывают им ответчики, - говорится дальше. - Напротив, истцы и "Альфа" невинно пострадали в ходе проводившейся ответчиками американской политической операции, которая не имела никакого отношения к истцам".

Целью операции был сбор компромата на Трампа.

Правообладатель иллюстрации Шарифулин Валерий/ТАСС Image caption Крупный акционер "Альфа-групп" Герман Хан также возглавляет инвестиционную компанию L1 Energy

Как пишут истцы, ответчики знали, что доклад Стила не был подвергнут проверке, но тем не менее не изъяли из него места, порочащие истцов, и в сентябре-октябре 2016 года принялись "навязывать его СМИ и журналистам... Они также не сделали попытки проверить достоверность доклада у истцов".

Три бизнесмена обвиняют ответчиков в том, что по их наущению Стил рассказывал представителям бумажной и сетевой прессы о материале, который он собрал на кандидата Трампа. В сентябре прошлого года он информировал журналистов из New York Times, Washington Post, Yahoo News и CNN.

Пока ответчики отказываются комментировать этот иск россиян, двое из которых - Фридман и Хан - также являются гражданами Израиля.

В мае те же бизнесмены подали аналогичный иск к Buzzfeed и четырем сотрудникам сайта в Верховный суд Нью-Йорка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер утверждал ранее, что попавший в СМИ документ частной компании, работающей в сфере безопасности, "не является продуктом американских спецслужб"

Авен и Фридман подают иск в вашингтонский федеральный суд не впервые. В 2000 году они пытались судить в Вашингтоне организацию Center for Public Integrity за статью Кнута Ройса, в которой утверждалось, что в начале 1990-х годов их банк якобы был замешан в отмывании российских и колумбийских доходов от наркоторговли и в перевозе наркотиков с Дальнего Востока в Европу.

Иск тянулся до 27 сентября 2005 года, когда федеральный судья Джон Бейтс выпустил 60-страничное решение, которым закрыл дело. Судья заявил, что, хотя в материале Ройса, видимо, имеются преувеличения и неточности, в его действиях не было элемента злого умысла, наличие которого требуется для того, чтобы признать его виновным в клевете на публичных фигур, каковыми являются истцы.

В феврале иск к Buzzfeed и его главному редактору Бену Смиту подали российский предприниматель Алексей Губарев и две его компании. Они посчитали клеветническим пассаж на последней странице "досье Трампа", датированного 13 декабря прошлого года.

В нем утверждалось, что в марте-сентябре 2016 года компании Губарева якобы "применяли ботнеты и порнографический трафик для того, чтобы пересылать вирусы, внедрять баги, похищать данные и проводить операции по изменению ПО против руководства Демократической партии".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В числе ответчиков по иску - главный редактор Buzzfeed Бен Смит

Как утверждается дальше, Губарев и "другой эксперт по хакингу, Сева Капсугович, оба под нажимом завербованные ФСБ, играли в этой операции существенную роль".

Как говорится в 12-страничном исковом заявлении Губарева, которое рассматривается в федеральном суде в Майами, ни одно из вышеуказанных заявлений в "досье" не отвечает истине. Никто из истцов не применял ботнетов и порнотрафика для проведения операций против Демпартии США или кого-нибудь другого, пишут адвокаты, и не устраивал кибератак.

По словам его адвокатов, Губарев не был завербован ФСБ ни под нажимом, ни без оного, не имеет понятия о том, кто такой Сева Капсугович, и в жизни его не видел.

37-летний Губарев, уже 15 лет проживающий на Кипре, также возбудил иск против составителя "досье" Стила в Лондоне.

Адвокаты Buzzfeed направили повестки бывшим и нынешним руководителям американских спецслужб, но в августе те дружно отказались отвечать на их вопросы. Сейчас адвокаты сайта пытаются убедить судью Урсулу Унгаро принудить силовиков, таких как бывший директор ФБР Джеймс Коми, дать показания.