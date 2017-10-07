Чего мы до сих пор не знаем о стрельбе в Лас-Вегасе?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция Лас-Вегаса провела панихиду по своему коллеге, погибшему во время стрельбы

Полиция Лас-Вегаса объявила, что изучила сотни зацепок, которые могли бы пролить свет на мотивы Стивена Паддока, застрелившего в Лас-Вегасе 58 человек и покончившего с собой, но так и не смогла их установить.

"Мы изучили буквально все - личную жизнь подозреваемого, его социальную активность, политическое мировоззрение, финансовое состояние и даже возможные связи с радикалами, о которых так много говорили", - заявил заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл.

Тем не менее полиция пока так и не смогла понять, почему состоятельный пенсионер пошел на такое преступление. Чего еще мы не знаем о случившемся даже сейчас, почти через неделю после самого кровавого массового убийства в истории США?

Почему Паддок это сделал?

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что сейчас полиция изучает содержимое компьютера и еще нескольких гаджетов, найденных в гостиничном номере, из которого Паддок стрелял по посетителям фестиваля кантри.

В том же номере полиция нашла записку с некими цифрами, однако следователи не сообщают, что именно эти цифры значат. Известно только, что они не считают найденную бумагу ни предсмертной запиской, ни манифестом наподобие тех, что иногда пишут массовые убийцы.

Кроме того, полиция провела обыск в двух домах, в которых жил подозреваемый, и забрала оттуда вещи, которые, как она считает, могут помочь в установлении мотивов стрелка. Однако подробной информации о том, что именно было изъято, полиция не приводит.

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На данный момент власти не нашли никаких оснований считать, что Паддок мог разделять какие-либо экстремистские взгляды. Он также не пытался позвонить в полицию и рассказать о своих мотивах, как это делал Омар Матин, убивший 49 человек в Орландо.

Комментируя ход расследования, заместитель директора ФБР Андрю Маккейб заявил, что это дело "несколько отличается от многих из тех, которые уже приходилось расследовать до этого".

Как долго он планировал преступление?

За последний год с небольшим Паддок обзавелся настоящим арсеналом, купив десятки пистолетов и винтовок и установив на некоторые из них специальные приспособления, позволяющие стрелять из полуавтоматического оружия почти со скоростью автомата.

Всего за 13 месяцев он купил 33 "ствола", из которых 24 принес в гостиницу Mandalay Bay вместе с несколькими тысячами патронов. Всего Паддоку пришлось поднять в номер на 32-м этаже отеля 10 чемоданов с оружием и боеприпасами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Лас-Вегасе установлены 58 крестов с именами погибших

Однако полиция утверждает, что он мог выбрать своей целью другие музыкальные фестивали совсем в других городах. Уже известно, что за неделю до стрельбы на фестивале кантри он бронировал люксовый номер в другом отеле Лас-Вегаса.

Окна того номера выходили на площадь, где как раз в то время проходил музыкальный фестиваль под названием "Жизнь прекрасна", среди хедлайнеров которого была, в частности, британская группа Muse.

Кроме того, американские журналисты утверждают, что Паддок интересовался и фестивалем Lollapalooza в Чикаго, который проходит в августе и традиционно собирающего сотни тысяч зрителей. Также он якобы изучал гостиницы в Бостоне.

Собирался ли он сбежать?

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо еще в середине недели заявил на пресс-конференции, что, по имеющимся данным, Паддок надеялся скрыться от полиции после совершения преступления. При этом шериф не уточнил, на каком основании сделан такой вывод.

Известно, что в машине Паддока нашли взрывчатку, еще полторы тысячи патронов и удобрения, которые могут использоваться для сборки самодельных взрывных устройств, что также дало основания полагать, что он планировал побег.

Однако, как сообщала полиция, в итоге подозреваемый покончил с собой после того, как номер, из которого он стрелял, взяла штурмом полиция. Эксперты-криминалисты скептически относятся к версии, согласно которой Паддок всерьез рассчитывал сбежать.

Так, Адам Лэнкфорт из университета Алабамы, изучающий случаи массовых убийств по всему миру, сказал Би-би-си, что к любым доказательствам планов стрелка скрыться с места происшествия стоит относиться как к абстрактным фантазиям.

Он напомнил, что Эрик Харрис и Дилан Клиболд, убившие в 1999 году 13 человек в школе "Колумбайн", тоже мечтали устроить еще одно массовое убийство, но вместо этого покончили с собой на месте преступления, даже не попытавшись сбежать.

Харрис в своем дневнике даже приводил подробный план второго массового убийства. Он мечтал, что в случае, если им удастся выжить после нападения на школу, он и Клиболд угонят самолет и разобьют его в Нью-Йорке.

По мнению Лэнкфорда, тот факт, что Паддок оборудовал номер видеокамерами, чтобы следить за передвижениями полиции, также говорит о том, что он не собирался убегать. "Обычно камеры ставят именно для того, чтобы не сдаться полиции живым", - уверен он.

Кроме того, Паддок заранее купил своей подруге авиабилет до ее родных Филиппин, а непосредственно перед стрельбой перевел на ее счет 100 тысяч долларов - видимо, для того, чтобы ей было на что жить после его смерти.

Были ли у Паддока сообщники?

Подругу Паддока, Марилу Дэнди, уже нашли и допросили. По данным полиции, с момента возвращения в США она активно сотрудничает со следствием. Оснований полагать, что она может быть причастна к стрельбе, у полиции нет.

По словам 62-летней Дэнли, она понятия не имела, что Паддок планирует такое преступление. Как призналась женщина, она видела, что на ее счет поступили деньги, но решила, что таким образом Паддок хочет с ней порвать.

Однако шериф Ломбардо не исключает, что какие-то сообщники у стрелка все же были. На соответствующий вопрос журналистов он ответил, что полиция исходит из предположения, что "кто-то все-таки должен был помогать" Паддоку.

При этом шериф не стал уточнять, на основании чего возникло такое предположение. Ранее местные власти заявляли, что Паддок был "одиноким волком" и что он несет всю ответственность за это преступление.

Приведет ли это нападение к ужесточению контроля над оружием?

Массовые убийства с применением стрелкового оружия обычно вызывают новый всплеск призывов к усилению мер контроля над продажей оружия, которые в итоге ни к чему не приводят и сходят на нет после того, как накал страстей ослабевает.

Статистика показывает, что в последние годы число американцев, возражающих против ограничений на владение огнестрельным оружием, неуклонно растет.

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Однако некоторые конгрессмены-республиканцы дали понять, что могут поддержать идею запрета на продажу особого устройства, которое позволило Паддоку превратить полуавтоматические винтовки в автоматы - то есть такие, которые позволяют вести огонь непрерывно, пока нажат спусковой крючок и в магазине остаются патроны.

12 из принадлежавших ему винтовок были оснащены специальным прикладом, который позволяет даже из полуавтоматической винтовки вести огонь плотностью от 400 до 800 выстрелов в минуту, что уже сравнимо со скорострельностиь автоматов.

ПрезидентСША Дональд Трамп, который во время своей избирательной кампании выступал против любых мер по ограничению продажи стрелкового оружия, пока воздерживается от высказываний на эту тему. В ходе своего визита в Пуэрто-Рико он сказал, что возможно, когда-нибудь настанет время для обсуждения этого вопроса.