Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Большую часть времени в Москве полицейские просто стояли

Мягкое поведение московской полиции стало неожиданностью для участников несогласованной акции в Москве. Русская служба Би-би-си спросила экспертов и политиков, с чем это может быть связано.

Сторонники Алексея Навального объявили акции протеста 7 октября в 80 городах России. Большинство из них не были согласованы властями.

Основная акция прошла в центре Санкт-Петербурга, в ней, по оценке корреспондента Би-би-си, приняли участие около тысячи человек. Акция закончилась многочисленными жесткими задержаниями. Правозащитный портал "ОВД-инфо" сообщил о 66 задержанных. Всего, по сообщению правозащитников, по всей России был задержан 271 человек.

В Москве к месту проведения несогласованной акции протеста были стянуты войска Росгвардии и сотрудники полиции.

Однако они не проводили массовых задержаний и не оттесняли толпу. Полиция даже несколько раз пропускала колонны протестующих через оцепление в центре столицы. Несколько человек проводили в автозаки, но, по данным Интерфакса, вскоре их отпустили без составления протокола.

Предыдущие митинги сторонников Навального в Москве закачивались иначе: на акциях Навального 26 марта и 12 июня были задержаны более тысячи и более 800 человек соответственно. Несколько человек были приговорены к реальным срокам.

Русская служба Би-би-си поговорила с экспертами и политиками о новой реакции московской полиции на несогласованные акции оппозиции и выслушала их версии. Правда, все они были сформулированы до начала жестких действий правоохранительных органов в Санкт-Петербурге.

Версия 1. Малочисленность акции

Акция сторонников Навального 7 октября в Москве собрала значительно меньше участников, чем предыдущие протесты в этом году в марте и в июне. Если весной и летом в центр города вышли десятки тысяч людей, то 7 октября - лишь несколько сотен.

Мероприятие оказалось проходным, считает политолог Михаил Виноградов. "Власть, при всей двойственности по отношению к Навальному, при том, что реализуется одновременно несколько линий [поведения], не стала давать какой-то серьезный повод для демонстрации силового оскала, исходя из того, что людей будет немного", - говорит он.

"В целом это разумный ход. Хотя в этой разумности есть некий сюрприз", - отмечает Виноградов.

Поскольку акция в Москве была немногочисленной, она не создавала угрозы общественного порядка, говорит политолог Дмитрий Орлов: "Если бы были нарушения существенные, я думаю полиция предприняла бы необходимые меры. Очевидно, если правоохранительные органы не вмешивались, значит, с их точки зрения, нарушения законодательства не было".

В отличие от акций 26 марта и 12 июня на этот раз протестующие не выходили на проезжую часть, отмечает бывший руководитель оперативного отдела управделами мэрии Москвы, главный редактор агентства "Моссовет" Юрий Загребной.

"Я думаю, что, если бы были попытки выйти перекрыть дорогу, все эти люди были бы задержаны и, мое личное мнение, задержаны были бы справедливо", - говорит он.

Версия 2. Отсутствие главы московской полиции

Замглавы ГУ МВД Москвы и начальник столичной полиции Вячеслав Козлов ушёл на пенсию за три дня до акции в поддержку Навального. О назначении нового руководителя официально еще не сообщалось.

Отставка могла повлиять на действия полиции, но была лишь одним из многих факторов, считает бывший депутат Геннадий Гудков. "Когда непонятна политика руководства, то нижние чины действуют по принципу "лучше ничего не делать, чем делать и ошибиться", - отмечает он, но подчёркивает, что это не единственная причина поведения полицейских.

Бывший член общественных советов при МВД и ГУ МВД Москвы, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов не видит связи между отставкой Козлова и мягкостью столичной полиции: "Генерал Козлов очень опытный профессионал, проводил митинги в Москве по 300 тысяч человек без единого задержания с конца 80-х.

Он лишь выполнял все эти 29 лет команды "мочить или толерантненько".

"Такие решения не принимаются сугубо одним только начальником полиции, будь то Москва или Петербург. Эти решения принимаются на уровне значительно выше", - говорит председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев.

Версия 3. День рождения президента

Акция сторонников Навального была приурочена ко дню рождения Владимира Путина 7 октября: российскому президенту исполняется 65 лет.

"Решили не омрачать день рождения солнцеликого нашего отца-стерха. Если были бы новости о задержаниях в международных СМИ, это было бы хуже для президента", - полагает Соловьев. Он отмечает, что кадры, где избивают мирных людей, стали бы плохим подарком президенту.

Image caption Митингующие беспрепятственно гуляли даже у охраняемого здания Госдумы

"Фактор дня рождения, наверное, так или иначе сказывался", - говорит Виноградов, рассуждая о действиях московской полиции, но призывает этот фактор не переоценивать.

Политолог Орлов считает, что если бы нарушения на акции были, знаменательная дата не остановила бы правоохранительные органы.

"Я не считаю, что проводить эту акцию в день рождения президента было удачной идеей Навального. Получается, что он мобилизует людей пусть даже против президента, но по поводу его дня рождения. Это несколько унизительно. Если он [Навальный] претендует на статус национального лидера и политика, который отражает настроения общенационального масштаба, не стоило позиционироваться относительно Путина", - говорит он.