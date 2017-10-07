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Акции сторонников Алексея Навального в Москве и Санкт-Петербурге оказались самыми немногочисленными за этот год.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си побывали на обоих митингах и посмотрели, кто пришел поддержать арестованного оппозиционера в день рождения президента Путина.

Санкт-Петербург: прогулки по проезжей части

"Если вы искренне думали, что пришли на согласованную акцию, вас обманули. Полиция будет задерживать нарушителей", - раздавалось из динамика над Марсовым полем.

Люди, собиравшиеся на митинг в поддержку Навального, оглядываются и подходят ближе. Там припаркован микроавтобус, возле него выставлены динамики под охраной полиции. Динамики вещают: "Чтобы не стать жертвой провокаторов, можете пройти в кинотеатр Родина на бесплатный сеанс фильма "Крым".

Media playback is unsupported on your device Сторонникам Навального предложили уйти с митинга и сходить на "Крым"

Толпа взрывается хохотом. "Это фиаско, братан!" - кричит девушка людям в микроавтобусе, цитируя известный мем. Больше энтузиазма на площади вызывает только мужчина в маске Путина.

"С днём рождения!" - обступают его одни митингующие. "Сколько же ты у нас украл за эти годы?" - спрашивают другие.

Митинг на Марсовом поле должен был стать главным событием заявленных сторонниками Алексея Навального акций протеста 7 октября. Власти не согласовали этот митинг, а за два дня до него на Марсовом поле начались ремонтные работы. Однако к началу акции, запланированной на шесть вечера, можно было спокойно пройти к протестующим. Полиция тоже особо не мешала.

Кроме как у динамика, полиции на площади почти не было. После шести вечера, по оценке корреспондента Би-би-си, на площади собралось около полутора тысяч митингующих. Это намного меньше, чем Навальный собирал в на акциях в марте и в июне этого года.

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Собравшиеся подняли красные таблички "Навальный 2018" (в поддержку выдвижения Навального в президенты) и кричали "Путин - вор" и "Свободу Навальному".

Политические лозунги на несанкционированных акциях незаконны, и обычно полиция довольно быстро пресекает подобные выступления оппозиции. Однако тут полиция не вмешивалась.

Вскоре толпа начинает куда-то двигаться. Многие идущие и сами не знают, куда все направились, но шествие становится весёлым: люди на красный свет перебегают улицу, без остатка заполняют тротуары, а потом занимают и проезжую часть. Полиции все ещё не видно, и на минуту люди будто верят, что их никто не остановит.

Машины гудят. "Это наш город!" - весело отвечают им.

Вдруг толпа мгновенно подается назад: люди бегут, увидев, как Литейный проспект впереди перекрыла полиция. "Космонавты" встают шеренгой, физически закрыв проход, появляются автобусы ОМОНа.

"Сцепку! Сцепку!" - пытаются организовать народ какие-то девушки, но толпа быстро редеет.

Среди протестующих много молодежи, для многих этот митинг - первый в жизни, и никто не понимает, как себя вести и куда бежать.

"Если эти 80%, который они получают на каждых выборах - это не результат каких-то махинаций, то зачем они сажают Навального каждые несколько месяцев? - говорит студент Никита. - Но ведь это палка о двух концах. Чем сильнее давить, тем сильнее народ будет давить в ответ".

Вскоре на Литейном проспекте начинают массово задерживать митингующих и журналистов. Правда, людей с камерами быстро выпускают.

Страшно кричит девушка, по ее лицу течёт кровь: закрывая в полицейском микроавтобусе, ее ударили дверью. Оставшиеся прячутся за забор сквера рядом и снимают на телефоны из-за решетчатой ограды.

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"Что здесь происходит?" - подходят к забору журналисты с камерой. "Адуха происходит", - отвечает им какой-то парень.

Юные лица преобладали в толпе с самого начала, а после появления полиции и в рядах протестующих и вовсе остаётся в основном молодёжь. Люди идут к площади Восстания - в мессенджерах пишут, что там новый очаг протеста.

"У вас люди друг друга не защищают, в сцепку не встают, - делится со мной молодой человек, спешащий по Невскому к новому митингу. - Никакой организованности. Я из Беларуси, у нас с этим лучше".

На Лиговском, у торгового центра "Галерея", собралось человек пятьсот. Здесь протестующие встречают обычных людей, вышедших из метро или магазинов.

"Путин - вор!" - заводят уже здесь. "Сумасшедших в психушку", - ругается в ответ пожилая женщина. Две девушки, вышедшие из кафе, остаются посмотреть, несмотря на регулярно совершающий вылазки в толпу ОМОН. "Бессмысленно это", - обсуждают другие зрители.

Вплоть до самой ночи протестующие решают, куда идти дальше и где гулять.

К вечеру Интерфакс со ссылкой на заявление МВД сообщил: задержаны 38 человек, все отпущены после беседы в отделении.

Москва: взаимовежливые полицейские

В Москве протестующие начали собираться к 14.00 на Пушкинской площади. Акция была заявлена как прогулка, однако сначала собравшиеся "гуляли" вокруг памятника.

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На прилегающих к площади бульварах к середине дня уже стояло множество полицейских автобусов.

У памятника Пушкину, по оценке корреспондента Би-би-си, собралось около тысячи человек, по официальной оценке ГУВД Москвы их было 700, штаб Алексея Навального сообщал о трех тысячах участников.

Периодически люди скандировали: "Четвертый срок [президента Владимира Путина]- тюремный", "Свободу Алексею Навальному". Некоторые пришли с надувными утками - символом мартовских и июньских протестов.

Дежурившие на площади сотрудники полиции по громкоговорителю убеждали собравшихся "не загромождать тротуары" и "быть взаимовежливыми".

В стороне от скопления людей стояли несколько представителей движения SERB, получившего известность после своих нападений на оппозиционеров, снятия мемориальной таблички с дома, где жил Борис Немцов, и разгрома стихийного мемориала на месте его гибели.

Спустя час после начала акции несколько сотен человек - в основном молодые люди - вышли на тротуары Тверской улицы и направились в сторону Кремля. Выходя с площади они скандировали "Мы хотим гулять!", "Не мешайте нам!"

Вдоль всего маршрута в сторону Моховой их сопровождали сотрудники полиции.

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В сторону Манежной площади протестующих не пропустила полиция. После этого участники шествия обогнули квартал, пройдя мимо служебного входа в Госдуму и припаркованных там машин ФСО, и под проливным дождем направились обратно к Пушкинской площади.

К пяти часам вечера число протестующих заметно уменьшилось, но некоторые активисты заявили, что останутся в центре до глубокой ночи.

За это время акции корреспондент Русской службы Би-би-си видел одно задержание: полицейские увели молодого человека с пересечения Тверской улицы и Страстного бульвара.

По данным ОВД-инфо, задержанных в субботу было двое. Одного из них вскоре отпустили из Тверского отдела полиции. Второй задержанный, по сведениям организации, - водитель машины, ездившей по Тверской улице с включенной на полную громкость аудиозаписью Алексея Навального. Его также вскоре отпустили.