Трамп отменил бесплатную контрацепцию. И снова разозлил женщин

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Американские работодатели и страховщики получили право не оплачивать расходы своих сотрудниц на контрацептивы - согласно новому правилу, введенному администрацией Дональда Трампа, они могут отказаться платить, если это противоречит их религиозным или моральным убеждениям.

Белый дом утверждает, что новый закон затронет около 12 тысяч работающих женщин, правозащитники настаивают, что эта цифра может достигнуть 55 миллионов. В свою очередь американское объединение гражданских прав уже подало судебный иск против решения администрации Трампа.

По словам старшего адвоката Бриджит Амири, Белый дом пытается заставить женщин платить за религиозные взгляды своих работодателей и прикрывается правом на свободу вероисповедания.

Борьба за контрацепцию

Гормональные контрацептивы были изобретены в 1950-е годы - но у ученого Грегори Пинкуса и филантропа Кэтрин Маккормик ушло еще 10 лет на то, чтобы получить разрешение на промышленное производство таблеток. С этого момента в США началась борьба за разрешение их использовать.

Только в середине 60-х годов их, не без участия суда, позволили использовать неженатым парам. До этого таблетки были привилегией женщин, состоящих в браке. Право на использование оральных контрацептивов для всех американцев, опять-таки через суд, отвоевали только в 1972 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американские женщины уже начали выходить на акции протеста против новых правил

В 1990-х годах в США разрешили покупать по рецепту так называемую "утреннюю таблетку" экстренной контрацепции, она стала доступна в аптеках без рецепта в начале 2000-х.

В 2012 году администрация Барака Обамы решила рассматривать контроль за рождаемостью как профилактику, которую сделали обязательной частью медицинского страхования. Таким образом, американки получали противозачаточные средства бесплатно.

Белый дом посчитал, что предоставление бесплатных контрацептивов снизит количество абортов, увеличит уровень сексуального образования и снизит затраты налогоплательщиков - оплата перинатальной медицины и отпусков по уходу за ребенком обходится куда дороже, чем стоимость таблеток.

Консерваторы и сторонники христианских ценностей часто критиковали этот закон как противоречащий их религиозным убеждениям. В частности, до недавнего времени использование контрацептивов резко осуждала католическая церковь.

Синие против красных

Отношение к противозачаточным таблеткам, абортам и планированию беременности, в том числе, и на законодательном уровне в Америке, разнится от штата к штату, как правило, в зависимости от политических взглядов его населения.

"Синие" (по цвету демократической партии) штаты ввели в школах обязательные уроки сексуального образования. "Красные" (республиканские или так называемые штаты "Библейского пояса", расположенные на юге и в центрально-западной части США) делают акцент на религиозном воспитании школьников и христианских ценностях.

Поскольку общей для всех американских школ программы не существует, порой в школах "Библейского пояса" не только отсутствуют уроки сексуального образования, но и теории происхождения видов и основы учения Чарльза Дарвина.

Эмма Яневски, преподаватель английского языка:

В конце 1990-х я работала преподавателем английского языка в католической школе для девочек в Чикаго. Мои студентки не только стеснялись говорить о сексе как о грязном и постыдном занятии, но искренне считали, что таблетки для контроля беременности придумали для проституток, они cпособны вызывать рак груди и множество тяжелых заболеваний.

В это же время я сама страдала от кистоза - врач прописал мне противозачаточные таблетки, но мой работодатель - католическая церковь - отказывалась покрывать их стоимость, потому что это противоречило их религиозным убеждениям.

Фармацевт в аптеке отказалась отпускать - они не входили в мой страховой план. Я пришла клинику планирования семьи за новым рецептом и заплатила за свои контрацептивы 65 долларов. Моя месячная зарплата составляла тогда 2 тысячи долларов, половину из них я платила за аренду. Так что 65 долларов были внушительной суммой.

Кристина Волш, домохозяйка

Я вышла замуж в 19 лет, мы женаты уже 22 года, у нас пятеро детей и я никогда не делала абортов. Я также никогда не принимала таблеток для предотвращения беременности и мы никогда не пользовались презервативами.

Однажды я слушала радиопрограмму, где профессор из Джорджтаунского университета говорила о том, что женщины, рано вышедшие замуж и сразу родившие детей, малообразованны. Как правило, они так и не доходят до колледжа или университета и получают гроши на низкооплачиваемой работе.

Я дозвонилась на эту радиостанцию и сказала, что это неправда. Я была студенткой, я получила экономическое образование, я иногда работаю бухгалтером и помогаю людям заполнять налоговые декларации. Мы с мужем оба мормоны, мы ходим в церковь, и наша вера - это то, что держит нас вместе.

Благодаря ей мы никогда не задумывались над тем, стоит ли мне рожать или нет - мы всегда радовались нашим детям и никогда не имели наименьшего намерения их убивать.

Рro-choice и pro-life

Противников абортов в США называют pro-life ("за жизнь"). Сторонников запланированной беременности и родительства, соответственно, pro-choice ("за выбор"). Примечательно, что и те, и другие встречаются и в демократических, и в республиканских кругах.

Так, женатый конгрессмен-республиканец Тим Мерфи от штата Пеннсильвания, известный своими pro-life убеждениями, оказался в центре околосексуального скандала.

Его бывшая любовница сделала достоянием общественности их разговор, в котором она сообщила Мерфи о потенциальной перспективе стать отцом ее будущего ребенка. Он, в свою очередь, попросил ее сделать аборт.

Эта история стоила Мерфи карьеры - он не только сообщил о том, что больше не будет баллотироваться в Конгресс, но и прервал нынешнюю каденцию, до конца которой оставалось 15 месяцев.

Как регулируются аборты?

Аборты на всей территории США законодательно разрешены в первом триместре беременности с 1973 года, некоторые штаты обязывют женщин посещать психолога.

Один из самых либеральных штатов - Нью-Йорк - на законодательном уровне разрешил подросткам делать аборты без разрешения родителей. Эта процедура бесплатна, ее стоимость покрывает родительская страховка и проведение операции - строжайшая медицинская тайна.

Пока Нью-Йорк - единственный штат с подобного рода свободой. Еще в 27 штатах оплата контрацептивов гарантирована местным законодательством.

Среди наиболее агрессивно настроенных по отношению к абортам штатов - Арканзас, Айдахо, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Северная и Южная Дакоты, Юта, Западная Вирджиния, Вайоминг и Южная Каролина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Против абортов и контрацепции традиционно выступают многие католики

Так, законодатели Оклахомы обязывают врачей за час до совершения аборта показать женщине ультразвуковое изображение плода, подробно объяснить, что и где находится и дать послушать сердцебиение зародыша.

Пациентам с низким уровнем достатка за прерывание беременности в этих штатах придется платить за операцию из собственного кармана - законодатели запретили покрывать аборты из фонда федеральной программы здравоохранения для малообеспеченных MedicAid.

В Арканзасе женщины, ставшие жертвами сексуального насилия и вследствие этого забеременевшие, должны получить от насильника письменное разрешение на аборт.

В Техасе, Айдахо, Индиане, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске, Северной Дакоте, Оклахоме и Юте для аборта нужно приобрести дополнительную страховку.

В Алабаме зародышей в утробах беременных подростков, пытающихся получить разрешение на аборт в суде, должны представлять назначенные штатом адвокаты.

Вице-президент и конституция

Бывший губернатор Индианы, а теперь вице-президент США Майк Пенс - один из самых яростных и известных противников абортов. Он протестант-евангелист, никогда не скрывавший своих религиозных убеждений. На уровне местного законодательства взгляды Пенса в 2016 году воплотились в довольно строгом по отношению к абортам законодательном решении.

Так, для проведения операции, врач был обязан был получить от женщины биографические данные ее партнера, количество предыдущих абортов, дату последнего менструального цикла. После проведения процедуры родственники зародыша были обязаны кремировать или похоронить его как усопшего члена семьи.

Правозащитники Индианы обвиняли Пенса в негуманном отношении к женщинам, сговоре с похоронными бюро, которые в результате закона получали дополнительные рабочие места, и в увеличении стоимости абортов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майк Пенс в январе выступил на ежегодном марше против абортов

В сентябре этого года федеральная судья Таня Волтон Пратт признала законодательные инициативы Пенса антиконституционными и запретила их исполнение. Генеральный прокурор Индианы подал против ее решения иск, и теперь они встретятся в суде.

Пока продолжается судебная волокита, прерывание беременности в штате происходит без похорон и поиска места на кладбище.

Взгляды меняются

Задолго до президентства, в 90-е годы, Дональд Трамп говорил о праве женщины на аборт и контрацепцию как о норме, необходимости и свободном выборе женщин. В 2016, во время избирательной кампании, он резко поменял угол своих высказываний, встав на защиту нерожденных детей и пообещав отменить программу покрытия стоимости контрацепции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противники Трампа еще до того как он официально стал кандидатом в президенты продавали презервативы с его портретом

"Я - за жизнь, а когда-то высказывался за выбор (между абортом и отказом от него). Мои взгляды эволюционировали, и я постоянно об этом говорю. Между прочим, знаете, кто тоже в свое время изменил свое мнение по этому вопросу? Рональд Рейган", - говорил Трамп во время своей кампании.

Позднее он предлагал наказывать женщин за нелегальные аборты - без уточнения рода и силы наказания, но затем обвинил прессу в превратном толковании его заявлений - за такие аборты, по его словам, нужно наказывать врачей, которые их делают, а не самих женщин.

Одним из первых шагов Трампа на посту президента стал запрет государственного финансирования иностранных организаций, которые рассказывали широкой общественности об абортах как о допустимом методе контрацепции. Эти структуры были легализированы Бараком Обамой в 2009 году.