Австралийские гонки на "солнечных автомобилях" в фотографиях

В Австралии стартовали соревнования World Solar Challenge, к участию в которых допускаются только автомобили на солнечных батареях. 40 команд из 30 стран, среди которых представители Японии, США, Южной Кореи, Ирана и многих других, должны преодолеть дистанцию в 3000 км между Дарвином на севере страны и Аделаидой на юге.