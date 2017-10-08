Австралийские гонки на "солнечных автомобилях" в фотографиях

  • 8 октября 2017

Команды со всего мира соревнуются в большой трансконтинентальной гонке.

  • Члены команды готовятся к старту гонки в Дарвине, Австралия ALLSPORT/Getty Images

    В Австралии стартовали соревнования World Solar Challenge, к участию в которых допускаются только автомобили на солнечных батареях. 40 команд из 30 стран, среди которых представители Японии, США, Южной Кореи, Ирана и многих других, должны преодолеть дистанцию в 3000 км между Дарвином на севере страны и Аделаидой на юге.

  • Команда из западного Сиднея начинает гонку ALLSPORT/Getty Images

    "Солнечная" гонка проводится раз в два года. В этом году она отмечает юбилей - 30 лет. Участвуют в забеге студенты инженерных специальностей, которые собственноручно мастерят себе автомобиль.

  • Гонщик из Швеции прошел в соревнование ALLSPORT/Getty Images

    Предварительные забеги в субботу определили, кто выйдет на старт первым.

  • Бельгийская команда на старте гонок AFP/Getty Images

    Бельгийская команда показала лучшую среднюю скорость 83,4 км в час и заняла поул-позишен

  • Водитель автомобиля из Соединенного Королевства ALLSPORT/Getty Images

    Правила таковы: машина мощностью 1000 ватт должна преодолеть необходимое расстояние за 50 часов. Участникам разрешается взять с собой аккумулятор емкостью 5 киловатт, на котором можно протянуть лишь 10-ю часть пути. Остальное машина должна проехать на солнечных батареях или за счет рекуперации собственной кинетической энергии

  • Машина из Канады соревнуется с остальными ALLSPORT/Getty Images

    Выехав из Дарвина, команды каждый день будут пытаться преодолеть наибольшую дистанцию. После 17:00 отдых. Каждый устраивает привал в пустыне и располагается в том месте, куда доехал. Все команды должны быть полностью экипированы для подобной ночевки.

  • Далеко не у всех "солнечных автомобилей" начало было гладким Getty Images

    Семь команд столкнулись с техническими трудностями на самом старте, включая команду австралийского города Аделаида - конечной точки гонки

  • Японская "солнечная машина" ждет начала гонки Getty Images

    Некоторые австралийские, японские, немецкие, малайзийские и южнокорейские машины застряли на самом старте

  • Члены группы изучают Аполло 8, машину из Тайвани ALLSPORT/Getty Images

    На пути гонки семь обязательных проверочных пунктов

  • Команда из Стамбула покидает Дарвин ALLSPORT/Getty Images

    На контрольных точках разрешается проверить давление в шинах и почистить болид от мусора

  • Члены команд позируют над своими машинами ALLSPORT/Getty Images

    Команды соревнуются в трех категориях: challenge, cruiser, adventure. Самая быстрая команда должна доехать до города Аделаида на юге Австралии в четверг.

Новости по теме