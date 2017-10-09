Вакцинация детей и женское образование: есть ли связь?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вакцинация от полиомиелита в Пакистане

В рамках спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы рассказываем о том, что на протяжении длительного времени женское образование не только способствовало росту независимости самих женщин, но и приводило к положительным изменениям в жизни их детей.

Как показывают исследования, в развивающихся странах очевидна прямая зависимость между уровнем образованности женщин и ситуации с вакцинацией детей - против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори и туберкулеза.

Считается, что четверть всех смертей детей в возрасте до пяти лет можно предотвратить с помощью своевременной вакцинации.

В странах Африки, расположенных южнее Сахары, смертность среди детей до пяти лет до сих пор остается высокой.

Согласно недавнему исследованию, проведенному в Нигерии, только 6% детей тех матерей, которые не получили школьного образования, проходят вакцинацию, тогда как средний уровень вакцинации детей в стране составляет 24%.

Ситуация в странах, где у большинства населения низкие доходы, во многом схожа.

Исследование, проведенное в Индии, показало, что чем выше уровень образования у женщины, тем вероятнее, что ее дети будут своевременно привиты.

Спецпроект "100 женщин"

В рамках ежегодного спецпроекта Би-би-си "100 женщин" мы рассказываем о жизни влиятельных и вдохновляющих своим примером женщин в XXI веке в разных странах.

В 2017 году мы просим женщин помочь найти решения четырех наиболее актуальных женских проблем - ограничений карьерного роста, женской неграмотности, уличных домогательств и сексизма в спорте.

С вашей помощью участницы проекта помогут найти практические решения проблем. Но мы хотим услышать и ваши идеи.

Примите участие в проекте через наши социальные сети, используя хэштег #100Women.

Безграмотность и вакцинация

Очень большое значение, как свидетельствуют результаты исследования, имеет то обстоятельство, есть ли у матери хотя бы начальное или среднее образование, поскольку дети матерей, не получивших даже начального образования, как правило, остаются непривитыми.

Также, как отмечают социологи, как правило, если женщина образована, это означает, что у нее и ее семьи доходы выше, а значит, с большей вероятностью есть доступ к качественным медицинским услугам.

Согласно докладу ЮНЕСКО 2015 года, если бы все женщины в странах с низкими доходами получали хотя бы среднее образование, то по меньшей мере 40% детей, которые сейчас остаются без прививок, проходили бы необходимую по возрасту вакцинацию.

Казалось бы, очевидно наличие прямой связи между образованием женщин и уровнем вакцинации детей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Девочке в Индонезии ставят прививку от кори

Однако, исследование, проведенное в США на основе данных о вакцинации почти 12 тысяч детей в период с 2003 года, показало, что женщины с университетским образованием менее склонны доверять вакцинации, чем женщины со средним образованием.

Исследователи предположили, что многие латиноамериканцы в США, которые чаще всего учатся в государственных школах и не продолжают образование в университетах, более склонны доверять рекомендациям врачей.

Также роль играет то, что у малообеспеченных семей, члены которых часто не имеют высшего образования, есть доступ к оплачиваемым государством медицинским услугам.

Такую же связь между образованием женщин и вакцинацией детей выявило исследование 2016 года Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Согласно выводам исследователей, в развитых странах женщины с высоким уровнем образования менее позитивно относятся к вакцинации собственных детей.

Слишком умные и самостоятельные?

Такое отношение к вакцинации объясняется тем, что образованные жители развитых стран склонны брать на себя ответственность в решении вопросов, касающихся в том числе здоровья детей.

Кроме того, в их странах риск смерти детей от болезней, которые можно предупредить с помощью вакцинации, значительно ниже, чем в развивающихся странах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эндрю Уэйкфилд (в центре), предположивший, что вакцина MMR способствует развитию аутизма, находит все новых и новых сторонников

Вспышка кори, произошедшая в этом году в Европе, связана в том числе и с отказом некоторых родителей прививать своих детей от кори, свинки и краснухи. Речь идет о вакцине MMR.

Решение родителей отказаться от прививок чаще всего связывают с опубликованным в 1998 году исследованием гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда, который предположил, что вакцина MMR может способствовать развитию у детей аутизма и болезни Крона.

Предположения ученого не нашли подтверждения, публикация была отозвана из журнала, однако эта теория до сих пор остается популярной в развитых странах.

Во Франции негативное отношение к вакцине против гепатита Б и вируса папилломы человека связано с предположением, что у этой вакцины есть серьезные побочные эффекты.

Противники использования вакцины считают, что она провоцирует множество болезней, в том числе аутоиммунные заболевания - например, склероз.

В Италии против вакцинации выступает лидер евроскептиков из партии "Движение пяти звёзд" Беппе Грилло.

Убедить родителей в необходимости вакцинации часто оказывается довольно сложной задачей, и эта работа требует гораздо больше усилий, чем может показаться на первый взгляд.

Как выяснили ученые из Университета Эдинбурга, кампании по развенчанию мифов могут иметь совсем противоположный эффект.

Так, в Британии кампании по развенчанию представления о наличии связи между вакцинацией и аутизмом привели к тому, что родители еще больше утвердились во мнении, что вакцинация опасна для здоровья их детей.