Китай: от военной реформы к переменам во власти

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Народно-освободительная армия Китая пертерпевает заметные перемены

Из всех заметных событий, характеризующих первый пятилетний срок Си Цзиньпина во главе Китая, военная реформа стоит особняком и ярко иллюстрирует вектор политического развития Китая.

В вопросах реформирования вооруженных сил председатель КНР с самого начала действовал решительно и не стеснялся в выборе средств и целей, что в итоге привело к значительным переменам в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Даже помимо чистки в рядах высшего командного состава, который погряз в коррупции и был уличен в таких позорных преступлениях, как торговля должностями, работа, проделанная Си Цзиньпином по реорганизации и модернизации армии впечатляет.

Его усилия были сосредоточены на том, чтобы ослабить влияние четырех так главных управлений НОАК, которые по сути являлись органами правительства и подрывали авторитет Центрального военного совета под руководством гражданских лиц.

Он также осуществил переход от централизованной системы управления армией советского типа к тому, что специалисты называют "объединенным командованием западного образца" и выдвинул "молодую гвардию" на ключевые позиции среди офицерского состава.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помимо поста председателя КНР Си Цзиньпин занимает должность главнокомандующего вооруженными силами

Потребуются годы, чтобы оценить значение этих реформ. И реформы, по всей видимости, будут продолжаться.

Судя по списку армейских и полицейских делегатов предстоящего съезда Коммунистической партии Китая, который определит состав будущих лидеров, мы станем свидетелями крупнейшего в истории КНР обновления высшего командования армии.

Тасовка колоды

90% из 300 военных делегатов впервые участвуют в работе съезда - это небывалый показатель.

В лучшем случае лишь 17% (7 из 41) представителей армии в Центральном комитете Компартии Китая 18 созыва сохранят свои места - это самое серьезное обновление военной партийной элиты в истории КНР.

В новое военное руководство, скорее всего, войдут давние соратники Си Цзиньпина - генералы Чжан Юся и Ли Цзочэн и адмирал Мяо Хуа, а также новые командующие армии, флота, ВВС и сил стратегической поддержки.

Помимо своей лояльности Си Цзиньпину, они известны своей долгой службой, боевым опытом и глубоким знанием современной военной теории.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Генерал Ли Цзочэн - давний друг председателя КНР Си Цзиньпина

Масштаб перестановок в высшем армейском командовании позволяет предположить, что страну также ждут серьезные перестановки во власти, направленные на укрепление власти Си Цзиньпина.

Контролируя вооруженные силы, Си Цзиньпин получил возможность приступить к массовой реформе партийного руководства на 19 съезде Коммунистической партии Китая.

Из 376 членов центрального комитета партии 18 созыва, 38 (то есть около 10%) уже были предъявлены обвинения в коррупции и других злоупотреблениях.

Среди них - один член Политбюро (бывший глава горкома КПК Чунцина Сунь Чжэнцай), 19 членов центрального комитета и 18 заместителей.

Кроме того, около 200 человек (53% состава ЦК Компартии) были отправлены на пенсию или отправятся вскоре - то есть не войдут в Центральный комитет следующего созыва.

Таким образом, обновление в составе комитета по сравнению с предыдущим съездом может составить 70% и стать крупнейшей кадровой реформой со времен девятого съезда Компартии 1969 года, проведенного в разгар Культурной революции.

Такая политика объясняет отставку целого ряда видных чиновников, а также дает возможность Си Цзиньпину заявить, что общая цель его антикоррупционной кампании состояла в том, чтобы восстановить веру в правящую партию, которая начала терять авторитет среди китайской общественности.

В то же время Си Цзиньпин и его ближайший соратник - видный борец с коррупцией Ван Цишань - не могут не понимать, что этой масштабной кампанией они заработали себе множество врагов.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Ван Цишань - важнейший союзник Си Цзиньпина

Реформа, начатая в армейском руководстве, закончится в гражданской администрации.

Оборотной стороной антикоррупционной борьбы является то, что обвинив такое количество чиновников в нарушениях, Си Цзиньпин и Ван Цишань опасаются растерять свой политический капитал, углубляя структурные реформы.

Возможно, этим объясняется стремление союзников заручиться поддержкой общественности, всячески демонстрируя, что их политическая повестка совпадает с интересами населения страны.

Поэтому и военная реформа направлена на усиление гражданского контроля над армией, а также углубление ее модернизации за счет повышения эффективности командования и пересмотра стратегических целей. По всей видимости, на предстоящем съезде будет объявлено о структурных переменах, призванных способствовать выполнению этих задач.

Как это скажется на составе всемогущего Постоянного комитета политбюро?

Вся президентская рать

Доверенные лица Си Цзиньпина в нынешнем политбюро - начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаншу и заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи - скорее всего, войдут в состав Постоянного комитета.

Протеже председателя КНР еще со времен его работы в провинции Чжэцзян, зарекомендовавшие себя, как преданные сторонники рыночных реформ - секретари региональных парткомов Чэнь Миньэр, Ли Цян и Цай Ци - готовы занять места в новом политбюро, а первые двое - возможные кандидаты и в Постоянный комитет.

Секретарь шанхайского горкома Хань Чжэн и директор комитета по финансовым и экономическим вопросам Лю Хэ - двое опытных экономистов-технократов, как ожидается, займут ключевые позиции в руководстве экономическим блоком после съезда партии.

Хотя их быстрое выдвижение во многом объясняется тесными связями с Си Цзиньпином, многие из этих политиков уже успели поработать в Центральном комитете.

То, что их кандидатуры отвечают основным требованиям, которые предъявляет действующая система, включая возраст, позволяет ожидать дальнейшего подъема этих политиков по карьерной лестнице.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ху Чуньхуа - воозможный кандидат в члены постоянного комитета

Большинство правящей элиты страны после 19 съезда Коммунистической партии Китая составят представители поколения, рожденного в шестидесятые годы.

Почти наверняка в состав нового политбюро и Постоянного комитета войдет несколько протеже предшественников Си Цзиньпина.

Сюй Цилян, который был ставленником Цзян Цзэмина, находится в хороших отношениях с Си Цзиньпином, поэтому с высокой долей вероятности сохранит свои посты в политбюро и в Центральном военном совете после съезда.

Таким образом, важнейшим станет вопрос, удастся ли Си Цзиньпину объединить политических оппонентов в рамках единой политической структуры.

Соблюдение устоявшихся правил и норм, а также мирный переход власти - важнейшие условия для будущего страны.

Для обозревателей в Китае и за его пределами намного важнее любых отдельных успехов или ошибок администрации то, насколько Си Цзиньпину с его командой удастся решить эту проблему за оставшиеся несколько недель.

Чэн Ли является директором и действительным членом Китайского центра Д.Л.Торнтона Брукингского института. Его последние работы: "Китайская политика эпохи Си Цзиньпина: переоценка принципа коллективного руководства" (2016) и "Сила идей: растущее влияние мыслителей и аналитических центров в Китае"(2017).