Как россияне подтверждают теорию нобелевского лауреата по экономике

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Ричард Талер в понедельник получил Нобелевскую премию по экономике за вклад в изучение экономического поведения. Его работы объясняют, почему люди любят скидки, влезают в долги и не следят за расходами.

Но вклад Талера не только в описании решений - он показал, как можно манипулировать поведением людей, считают экономисты, опрошенные Би-би-си.

Талер стал родоначальником концепции "ментального учета" - это то, как люди мыслят, когда принимают то или иное экономическое решение. Например, купить ли вещь на распродаже со скидкой или в соседнем магазине без скидки по той же цене.

Российской экономисты уверены, что "ментальным учетом" можно объяснить множество явлений российской действительности, в том числе устройство пенсионной системы, отсутствие протестов при ужесточении регулирования интернета и склонность людей влезать в долги.

"Сплошь и рядом сталкиваемся с поведенческими особенностями, на которых играют и бизнес, и политики, и рекламщики, и телевизионщики, и пиар", - полагает заведующий лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Белянин.

Не могут заставить себя копить на пенсии

У людей недостаточно накоплений, когда они выходят на пенсию, - это огромная проблема для России и других стран, говорит профессор Российской экономической школы (РЭШ) и Университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов.

"Это такая проблема. Люди в принципе хотят сберегать, но вот именно сейчас никак не могут отложить [деньги]", - поясняет экономист. Как раз здесь и играют роль психологические проблемы, о которых писал Талер - например, недостаток самоконтроля.

Во многих странах, по словам Ениколопова, для того, чтобы заставить людей копить, используются хитрости. Людям предлагали заключить контракт, который обязывал их в будущем откладывать большую часть дохода на пенсии. То, что они принимали решение сегодня, а последствия наступали в будущем, упрощает выбор, объясняет он.

Та же логика, по мнению эксперта, применима к здравоохранению: люди обычно не идут к врачу, пока не возникают проблемы. Людям легче подписать какую-то бумагу и взять на себя обязательство пройти диспансеризацию через месяц. По словам Ениколопова, это как раз такие "маленькие хитрости", о которых писал Талер.

Не следят за расходами бюджета

"На Западе основные сферы применения его теории - это маркетинг, политика и общественная сфера", - говорит профессор финансов РЭШ Алексей Горяев. В пример он приводит то, что люди практически не следят за общественными тратами. Здесь также срабатывает концепция "ментального учета".

Горяев описывает такую ситуацию: в небольшом российском городе празднуют день города, на который приглашают известных артистов, что стоит недешево. Большинство людей это принимает - праздник, в город приехала звезда, поясняет эксперт.

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption Люди обычно воспринимают расходы на городские праздники как должное и не думают, что эти деньги можно было потратить на что-то еще, объсняют эксперты

Но если потраченную сумму преподнести иначе - например, разделить на каждого жителя города или подсчитать, сколько на эту сумму можно отремонтировать километров дорог, то люди могут выбрать что-то другое, полагает он.

"Это иллюстрация его теории ментального учета, - поясняет он. - Люди не соединяют в уме то, что деньги из одной категории могут быть потрачены на другую категорию". Они, согласно концепции, не воспринимают общественные деньги как "свои".

Тратят то, что берут взаймы

По словам Горяева, это перекликается с одним из любимых примеров Талера. Если человек идет в магазин и у него с собой наличные деньги, то их он будет тратить неохотно. А вот деньги с кредитной карты он потратит куда быстрее.

"Деньги заемные тратить проще, так как "деньги не мои". Кредитные деньги тратятся легче", - поясняет он.

Как раз сейчас в России экономисты зафиксировали рост кредитования: уставшие от кризиса россияне снова стали занимать, чтобы вновь покупать. Микрофинансовые организации сообщают о притоке клиентов, готовых брать микрокредиты под большие ставки.

Скидками легко привлечь покупателей

Практически все эксперты отметили, что одной из основных сфер применения работ Талера стал маркетинг и продажи.

В заявлении Нобелевского комитета приводятся в пример распродажи: люди, видя товары со скидкой на распродаже, оценивают их намного выше, чем такие же вещи, продающиеся по такой же цене, но без скидки.

По мнению Белянина из ВШЭ, с таким каждый человек сталкивается практически каждый день. "Мы видим в магазине, что позавчера вещь стоила 120 долларов, вчера 200, а сегодня у нас большой плакат - распродажа, снижение цены с 200 до 99 долларов", - описывает он.

"Ментальный учет", по его словам, работает так: человек, который видит такую скидку, покупает вещь, считая, что он лично стал богаче в два раза. Причем покупает он ее даже, если она ему не очень нужна.

Население не замечают, как ужесточается регулирование интернета

"Ментальный учет" работает и в политике, полагает Белянин. В пример он приводит ужесточение законодательства и регулирования в России и в других странах в сфере интернета. Любые ограничения вводятся постепенно, а объясняют их рациональными причинами. В итоге люди начинают воспринимать ограничения куда более спокойно.

"Если сказать, давайте интернет будет только по паспортам, IP человека, который заходит на запрещенный сайт, сразу отправляется в ФСБ", то это, по словам экономиста, вызовет волну протестов. Но все вводится постепенно, это вызывает какое-то возмущение, но в целом "покушение большинству кажется несильным", уверен Белянин.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption В России прошли митинги за свободу интернета, но на ситуацию они не повлияли

Причина блокировок кажется населению вполне легитимной. "В конце концов, большинство людей не одобряют ни терроризм, ни детскую порнографию", - объясняет эксперт.

Лучше лишний раз не спрашивать

Еще один пример из пенсионной сферы приводит и профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин. "Одна из практических идей Талера - это необходимость правильно делать "опцию по умолчанию" при принятии финансовых решений", - поясняет он.

Такая "опция по умолчанию", по словам Сонина, есть как в российской, так и в американской пенсионной системе.

В США действует накопительная пенсионная система, а средства работников, отложенные на пенсию, инвестируются. Сонин объясняет, что в США долгое время работник сам выбирал, куда вложить его пенсионные деньги.

"Как показали эксперименты Талера, принятие таких решений очень чувствительно к деталям того, в какой форме предложен выбор", - пояснил Сонин. В итоге Талер и его коллеги, по словам экономиста, уговорили политиков ввести "опцию по умолчанию".

"Я думаю, что, хотя российское правительство не опиралось напрямую на работы Талера, но оно выбирало из лучших образцов регулирования финансово развитых стран, в которых было влияние работ Талера и коллег", - полагает Сонин.

Такой "опцией по умолчанию" в российской действительности может быть, например, то, что многие будущие пенсионеры хранят накопительную часть пенсии в Внешэкономбанке, а не перевели их в частные пенсионные фонды - таких людей так и называют "молчуны".