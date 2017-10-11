Новый трейлер "Звездных войн": вопросы без ответов

Правообладатель иллюстрации Lucasfilm Image caption Кому будет служить Рей - добру или злу?

Первый полноценный трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" - фильма "Звездные войны: Последние джедаи" - прекрасно справляется со своей задачей - интригует новыми сценами звездной саги, намекая на неожиданные повороты сюжета, но оставляет в неведении. Что будет дальше с героями фильма?

После просмотра трейлера у нас появляется масса вопросов. Прежде всего о том, что произойдет дальше во вселенной "Звездных войн".

Внимание! Ниже могут быть спойлеры! А могут и не быть. Мы сами еще не знаем.

Перейдет ли Рей на Темную сторону?

Правообладатель иллюстрации Lucasfilm Image caption Кайло Рен: ни отца, ни матери

"Когда я нашел тебя, я увидел дикую необузданную мощь. Но помимо нее... Нечто поистине бесценное".

Эти слова верховного лидера Первого ордена Сноука в исполнении Энди Серкиса звучат в первых кадрах. До сих пор нам мало что было известно об этом персонаже. Наконец, мы можем рассмотреть его как следует.

О ком он говорит? О Кайло Рене (Адам Драйвер), встречающем нас в первых кадрах, или о Рей (Дэйзи Ридли), которая появляется в трейлере следом?

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Дальше мы видим, как она учится управлять силой на острове, где скрывается Люк Скайуокер (Марк Хэмилл).

"Всего лишь раз я видел такую силу, - говорит ошеломленный Люк, видимо, сравнивая Рей с Реном. - Тогда она не испугала меня. Но сейчас..."

Рей, видимо, предстоит вынести пытки Сноука, а потом она скажет: "Мне нужен тот, кто укажет мне путь в этом мире".

Похоже, говорит она это Рену, который в следующем кадре протягивает свою руку. Хитрый прием монтажа? Или эти двое действительно объединятся?

Убъет ли Кайло Рен генерала Лею?

Правообладатель иллюстрации Lucasfilm Image caption Принцесса Лея: я тебя породила, а ты меня убъешь?

"Пусть прошлое умрет", - говорит Рен, когда мы видем его в гуще космической битвы за штурвалом новой модели звездного истребителя TIE silencer. "Убей, если потребуется", - уточняет он.

И снова монтаж и склейка кадров: перед нами генерал Лея (мать Рена). В прошлом фильме саги Рен убил своего отца - Хана Соло. Ждет ли Лею та же участь?

"И ты станешь тем, кем тебе суждено", - говорит Рен напоследок.

Лея ничего не отвечает, но поднимает брови. Как, наверное, любой, кого вот-вот убьет собственный сын.

Media playback is unsupported on your device "Звездные войны": 5 вопросов, оставшихся у зрителя после трейлера

Большой палец Кайло ложится на большую красную кнопку. Он дрожит и с трудом сглатывает - как, наверное, любой, кто вот-вот убьет собственную мать.

Почему на Финне форма Первого ордена?

Правообладатель иллюстрации Lucasfilm Image caption Финн: "Свой среди чужих"?

Финн (Джон Бойега) в этом трейлере отступил на задний план, пропустив Рей и Кайло Рена.

Но в сцене сражения с капитаном Фазмой (Гвендолин Кристи) на Финне униформа Первого ордена. Он что - работает под прикрытием?

Что так напугало Порга?

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Порг - пушистое существо, которое путешествует с Чубаккой на "Тысячелетнем соколе" и выглядит как помесь пингвина и морской свинки, если добавить рыбий рот и глаза-мячи для гольфа.

В кадрах трейлера оно пронзительно кричит, явно чем-то напуганное. Как, наверное, кричал бы любой, кто несется через космос, удирая от эскадрильи истребителей TIE fighter.

Можно с уверенностью сказать, что плюшевые Порги станут бестселлерами этого сезона в магазинах игрушек. Или, если они для вас недостаточно трогательные, обратите внимание на милых остроухих ледяных лисиц, которые появляются в кадре чуть-позже.

"Эпизод VIII: Последние джедаи" в кинотеатрах с 15 декабря.