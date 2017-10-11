Правительство рекомендовало урезать гранты Путина на 40%
В следующем году денег на президентские гранты для некоммерческих организаций может стать намного меньше: в проекте бюджета на них выделено на 3 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.
На президентские гранты для поддержки гражданского общества в 2018 году планируется выделить 4 млрд рублей, следует из проекта закона о бюджете на 2018, который правительство внесло в Госдуму.
Гранты от президента на развития гражданского общества - это бюджетные деньги, которые ежегодно распределяются между сотнями некоммерческих организаций. Их выдают уже более десяти лет, а после принятия закона об "иностранных агентах" в 2012 году, ограничивающего для НКО возможность получать деньги из-за рубежа, сумма их финансирования ежегодно росла. Так, в 2015 году на них выделялось 4 млн рублей, в 2016 - 4,5 млн рублей.
Курирует распределение грантов первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В 2017 году на гранты была выделена рекордная сумма в 7 млрд рублей.
Чувствительное сокращение
Сумма, заложенная в проекте закона о бюджете на 2018 года, на 41,5% ниже той, что была заложена на 2017 год. В текущем году уже выделяли дополнительные деньги на поддержку НКО, сказано в пояснительной записке к законопроекту о бюджете.
Сокращение президентских грантов может оказаться чувствительным для некоммерческого сектора, говорят эксперты в области НКО.
"Мы обеспокоены тем, что средства выделены в небольшом объеме. Но здесь не только мы, депутаты высказывались, что они видят, что в этом проблема. Члены общественной палаты также. Депутаты сегодня отмечали, что они будут биться за средства для некоммерческого сектора", - сказал Русской службе Би-би-си генеральный директор Фонда президентских грантов (главный распределитель выделенных средств) Илья Чукалин.
Президентские гранты - для многих регионов зачастую единственная форма поддержки независимых НКО, заявила Би-би-си руководитель фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. "Если бы работали другие уровни поддержки, местные, то сокращение [средств на президентские гранты] не было бы так чувствительно", - указывает Альшанская.
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По словам Альшанской, пока еще не работает программа доступа социально ориентированных НКО к оказанию социальных услуг и лишь единичные организации получают субсидии из региональных бюджетов, многие регионы создают новые НКО на базе государственных учреждений, чтобы не допустить ухода бюджетных средств в общественный сектор. "Пока не заработают полноценно меры поддержки НКО на местном уровне, сокращение президентских грантов мне кажется нецелесообразным, некоммерческий сектор окажется в искусственном кризисе", - считает Альшанская
Возможное увеличение
Впрочем, сумма в 4 млрд может оказаться не окончательной. Во-первых, есть возможность внести поправки в проект закона о бюджете ко второму чтению в Думе.
"Мы сейчас предоставим доклад Сергею Владиленовичу [Кириенко], будут дополнительные консультации. Никакой гарантии, что что-то изменится нет, бюджет принимается в тяжелых условиях, но мы не успокоимся на этой цифре. Будем вести консультации с минфином и, надеемся, что ко второму чтению эта цифра увеличится", - говорит Чукалин.
Депутаты из комитета Думы по делам некоммерческих объединений и религиозных организаций раскритиковали сокращение средств для НКО. "В условиях начавшегося выхода российской экономики из периода спада и рецессии, восстановления экономической активности субъектов хозяйственной деятельности, включая домохозяйства, одним из приоритетов становится развитие некоммерческого сектора, в частности, социально ориентированных некоммерческих организаций, и в целом расширение потенциала гражданского общества", - сказано в заключении комитета на проект бюджета.
Во-вторых, Чукалин не исключает, что в бюджете сумма на президентские гранты будет утверждаться в два этапа, как и в прошлом году. При принятии закона о бюджете на 2017 год на президентские гранты для НКО изначально были выделены 4,3 млрд рублей. Однако позже Путин своим указом увеличил эту сумму до 7 млрд рублей.
"Минфин всегда планирует бюджет исходя из того, чтобы везде сэкономить", - говорит Чукалин. По его словам, минфин просто автоматически "протянул сумму" с прошлого раза.
Кто получал гранты
Регулярно президентские гранты на НКО получает театральный фестиваль "Золотая маска". После вступления в силу закона об "иностранных агентах", несколько раз гранты получали правозащитные организации "Мемориал" и "Голос".
Одновременно почти все время с 2012 года распределение грантов от Путина сопровождалось скандалами. Крупные суммы получали одиозные околокремлевские организации вроде байкер-клуба "Ночные волки" и "Хрюши против".
В 2015 году эксперты Центра экономических и политических реформ проанализировали распределение грантов с 2006 года и пришли к выводу, что основным бенефициаром системы президентских грантов стала Русская православная церковь. По данным экспертов, за 2013-2015 гг. многочисленные гранты на «православные» проекты выиграли организации, непосредственно подконтрольные Московскому патриархату, а также близкие к РПЦ.
В администрации президента распределение грантов в бытность первым замруководителя администрации (2011-2016 гг.) курировал Вячеслав Володин. Сейчас этой сферой занимается сменивший его на этой должности бывший глава "Росатома" Сергей Кириенко.
На последний конкурс подали заявки 9543 НКО, это рекордное число заявок за все время существования грантов от президента.