Правительство рекомендовало урезать гранты Путина на 40%

Правообладатель иллюстрации TASS\Metsel Mikhail Image caption В прошлом году Сергей Кириенко добился рекордной суммы для НКО

В следующем году денег на президентские гранты для некоммерческих организаций может стать намного меньше: в проекте бюджета на них выделено на 3 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.

На президентские гранты для поддержки гражданского общества в 2018 году планируется выделить 4 млрд рублей, следует из проекта закона о бюджете на 2018, который правительство внесло в Госдуму.

Гранты от президента на развития гражданского общества - это бюджетные деньги, которые ежегодно распределяются между сотнями некоммерческих организаций. Их выдают уже более десяти лет, а после принятия закона об "иностранных агентах" в 2012 году, ограничивающего для НКО возможность получать деньги из-за рубежа, сумма их финансирования ежегодно росла. Так, в 2015 году на них выделялось 4 млн рублей, в 2016 - 4,5 млн рублей.

Курирует распределение грантов первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В 2017 году на гранты была выделена рекордная сумма в 7 млрд рублей.

Чувствительное сокращение

Сумма, заложенная в проекте закона о бюджете на 2018 года, на 41,5% ниже той, что была заложена на 2017 год. В текущем году уже выделяли дополнительные деньги на поддержку НКО, сказано в пояснительной записке к законопроекту о бюджете.

Сокращение президентских грантов может оказаться чувствительным для некоммерческого сектора, говорят эксперты в области НКО.

"Мы обеспокоены тем, что средства выделены в небольшом объеме. Но здесь не только мы, депутаты высказывались, что они видят, что в этом проблема. Члены общественной палаты также. Депутаты сегодня отмечали, что они будут биться за средства для некоммерческого сектора", - сказал Русской службе Би-би-си генеральный директор Фонда президентских грантов (главный распределитель выделенных средств) Илья Чукалин.

Президентские гранты - для многих регионов зачастую единственная форма поддержки независимых НКО, заявила Би-би-си руководитель фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. "Если бы работали другие уровни поддержки, местные, то сокращение [средств на президентские гранты] не было бы так чувствительно", - указывает Альшанская.

По словам Альшанской, пока еще не работает программа доступа социально ориентированных НКО к оказанию социальных услуг и лишь единичные организации получают субсидии из региональных бюджетов, многие регионы создают новые НКО на базе государственных учреждений, чтобы не допустить ухода бюджетных средств в общественный сектор. "Пока не заработают полноценно меры поддержки НКО на местном уровне, сокращение президентских грантов мне кажется нецелесообразным, некоммерческий сектор окажется в искусственном кризисе", - считает Альшанская

Возможное увеличение

Впрочем, сумма в 4 млрд может оказаться не окончательной. Во-первых, есть возможность внести поправки в проект закона о бюджете ко второму чтению в Думе.

"Мы сейчас предоставим доклад Сергею Владиленовичу [Кириенко], будут дополнительные консультации. Никакой гарантии, что что-то изменится нет, бюджет принимается в тяжелых условиях, но мы не успокоимся на этой цифре. Будем вести консультации с минфином и, надеемся, что ко второму чтению эта цифра увеличится", - говорит Чукалин.

Депутаты из комитета Думы по делам некоммерческих объединений и религиозных организаций раскритиковали сокращение средств для НКО. "В условиях начавшегося выхода российской экономики из периода спада и рецессии, восстановления экономической активности субъектов хозяйственной деятельности, включая домохозяйства, одним из приоритетов становится развитие некоммерческого сектора, в частности, социально ориентированных некоммерческих организаций, и в целом расширение потенциала гражданского общества", - сказано в заключении комитета на проект бюджета.

Во-вторых, Чукалин не исключает, что в бюджете сумма на президентские гранты будет утверждаться в два этапа, как и в прошлом году. При принятии закона о бюджете на 2017 год на президентские гранты для НКО изначально были выделены 4,3 млрд рублей. Однако позже Путин своим указом увеличил эту сумму до 7 млрд рублей.

"Минфин всегда планирует бюджет исходя из того, чтобы везде сэкономить", - говорит Чукалин. По его словам, минфин просто автоматически "протянул сумму" с прошлого раза.

Кто получал гранты

Регулярно президентские гранты на НКО получает театральный фестиваль "Золотая маска". После вступления в силу закона об "иностранных агентах", несколько раз гранты получали правозащитные организации "Мемориал" и "Голос".

Одновременно почти все время с 2012 года распределение грантов от Путина сопровождалось скандалами. Крупные суммы получали одиозные околокремлевские организации вроде байкер-клуба "Ночные волки" и "Хрюши против".

В 2015 году эксперты Центра экономических и политических реформ проанализировали распределение грантов с 2006 года и пришли к выводу, что основным бенефициаром системы президентских грантов стала Русская православная церковь. По данным экспертов, за 2013-2015 гг. многочисленные гранты на «православные» проекты выиграли организации, непосредственно подконтрольные Московскому патриархату, а также близкие к РПЦ.

В администрации президента распределение грантов в бытность первым замруководителя администрации (2011-2016 гг.) курировал Вячеслав Володин. Сейчас этой сферой занимается сменивший его на этой должности бывший глава "Росатома" Сергей Кириенко.

На последний конкурс подали заявки ​9543 НКО, это рекордное число заявок за все время существования грантов от президента.