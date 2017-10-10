Скандал с Харви Вайнштейном: какие последствия ждут Голливуд?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время церемоний вручения премии "Оскар" Харви Вайнштейна благодарили чаще, чем бога

Оскароносный продюсер Харви Вайнштейн оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами, что привело к его увольнению из основанной им же и его братом Weinstein Company.

Актрисса Мерил Стрип, которая однажды назвала его "богом" в своей речи на вручении ей премии "Оскар", заявила, что выдвинутые против Вайнштейна обвинения потрясли ее до глубины души. Актрисы Джуди Денч, Кейт Уинслет и Эмма Томпсон также публично осудили продюсера.

После того, как обвинения впервые появились на страницах New York Times, Вайнштейн принес извинения, однако позднее оспорил некоторые факты в статье, заявив, что она содержит в себе "ложную и дискредитирующую информацию".

Проступок одного из ведущих специалистов киноиндустрии может иметь самые серьезные последствия для всего Голливуда.

Вот пять вопросов, которые остро встают перед общественностью в свете этого скандала.

Что будет с Харви Вайнштейном?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сможет ли Голивуд простить Вайнштейна, как простил в свое время Гибсона?

Человек, чье имя стоит в титрах "Криминального чтива" и "Влюбленного Шекспира", не хотел покидать Weinstein Company, где он является одним из учредителей, но все равно был уволен.

Он извинялся, но держался бодро и грозился подать в суд на New York Times, с чьей публикации и начался скандал.

С тех пор от него ушли его адвокат Лиза Блум и консультант по юридическим вопросам Лэнни Дэвис. Пока остается неясным, собирается ли он воплощать в жизнь свои угрозы.

В Weinstein Company говорят, что решение об увольнении было принято "в свете новой вскрывшейся информации" - так что можно ожидать обнародования новых подробностей.

В 2004 году Вайнштейн был пожалован королевой в командоры Ордена Британской империи за его вклад в британскую киноиндустрию, и уже раздаются призывы лишить его почетного звания.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что хотя она и обеспокоена звучащими обвинениями, решения на счет орденов находятся вне компетенции Даунинг-стрит.

Тем не менее, не стоит исключать вероятность того, что со временем страсти улягутся, и Голливуд вновь примет его в свое лоно, как это уже происходило с другими скандальными звездами.

Что будет с Голливудом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вайнштейн (в центре) с другими продюсерами картины "Влюбленный Шекспир" после своего триумфа на "Оскаре" в 1999 году

Увольнение Вайнштейна последовало вслед за тем, как целый ряд высокопоставленных лиц вынужден был оставить свои должности в результате сексуальных скандалов.

Среди них Роджер Эйлс, Билл О'Райли и Эрик Боллинг с Fox News, основатель сайта Ain't It Cool News Гарри Ноулз и комик Билл Кросби, который также обвинялся в сексуальном насилии.

О'Райли заявлял, что это были "совершенно необоснованные претензии". Боллинг также утверждал, что обвинения в его адрес были "лживыми и чудовищно несправедливыми". Ноулз назвал выдвинутый против него иск "на 100% неправдой", после чего решил уйти с должности руководителя портала Ain't It Cool News.

"Мужчины в Голливуде должны немедленно измениться! - сказала актриса Роуз Макгоуэн в интервью Hollywood Reporter. - Репутация Голливуда страдает от того, что его общество меняется, растет и взрослеет, в то время как поведение его мужчин - нет. Выглядит это не очень хорошо".

Дженни Коннер, исполнительный продюсер серила "Девчонки" канала HBO, заявила в воскресенье New York Times: "Это поворотный момент. Пришло время посмотреть назад и сказать: с этого момента все будет по-другому!"

Что будет с Weinstein Company?

Правообладатель иллюстрации Rex/Shutterstock Image caption Фильм "Король говорит" получил четыре "Оскара" в 2011 году

Хотя Вайнштейн уволен, внутреннее разбирательство продолжается. Компания заявляет, что наняла независимую юридическую фирму "для проведения тщательного и независимого расследования".

Это расследование может лечь на компанию серьезным финансовым бременем, отмечает Forbes. По данным издания, оно может обойтись в сумму от 20 до 40 млн долларов, а также привести к затруднениям в привлечении инвестиций в будущем.

Вайнштейн и его брат владеют 42% компании, но остается неясным, насколько эффективной была ее деятельность в последние годы.

Недавно руководители Weinstein Company взяли курс на телевизионные проекты, но будущее подписанных контрактов находится под вопросом, когда команда лишилась своего знаменитого и энергичного главы.

Треть правления компании, которое полностью состоит из мужчин, подала в отставку после выдвинутых обвинений.

Новостной портал Wrap сообщает, что компания планирует сменить название после увольнения Вайнштейна. По утверждению сайта, имя Вайнштейна было скомпрометировано в результате скандала, хотя и уточняется, что окончательное решение еще не принято.

Какие фильмы продюссировал Вайнштейн?

Правообладатель иллюстрации STX Image caption Элизабет Олсен и Джереми Реннер в новом фильме "Ветреная река"

Вайнштейн известен своей способностью приводить малобюджетное независимое кино к оскаровским вершинам.

Исследование, проведенное в 2015 году сайтом Vocativ, показало, что за 1,4 тыс. выступлений на церемонии вручения "Оскара" имя Вайнштейна с благодарностью упоминали чаще, чем бога.

Один из главных его хитов - фильм "Влюбленный Шекспир", который победил в номинации "Лучший фильм" на "Оскаре" 1999 года. Уже было объявлено о съемках сиквела с Вайнштейном в качестве продюсера.

Weinstein Company также занималась дистрибуцией таких фильмов, как "Король говорит", "Английский пациент" и "Чикаго", каждый из которых получал "Оскар" в номинации "Актер года".

В этом году компания представила "Ветреную реку" - триллер с Джереми Реннером и Элизабет Олсен в главных ролях.

Фильм "Война токов", спродюсированный Вайнштейном с Бенедиктом Камбербетчем в роли Томаса Эдисона, также назывался среди претендентов на "Оскара" в этом году, несмотря на противоречивые отзывы критиков.

Что будет с его политическими связями?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Харви Вайнштейн на церемонии вручения наград Британской киноакадемии в Лондоне в 2016 году

Национальный комитет Демократической партии США (DNC) и ряд политиков-демократов уже заявили, что переведут пожертвования от Вайнштейна в адрес групп борющихся за права женщин. Продюсер оказывал поддержку Демократической партии на протяжении предвыборной кампании 2016 года.

"DNC направит более $30,000 в качестве компенсации от Вайнштейна таким организациям, как Emily's List, Emerge America и Higher Heights" - говорится в заявлении комитета.

Под вопросом остается судьба других его пожертвований.

В заявлении, выпущенном на прошлой неделе после появления обвинений, Вайнштейн сообщил, что год назад им был основан фонд с капиталом в 5 миллионов долларов, чьи средства должны расходоваться на стипендии для женщин-режиссеров в Школе киноискусства при Университете Южной Калифорнии.

"Возможно, это покажется совпадением, но фонд работает уже год" - заявил Вайнштейн.

В USC отказались отвечать на вопрос, продолжит ли школа сотрудничество с фондом.

Вайнштейн также является членом попечительского совета нью-йоркского представительства Британской академии киноискусства (BAFTA) и входит в правление американского благотворительного фонда Robin Hood, который называет себя "крупнейшей организацией по борьбе с бедностью в Нью-Йорке".

Обе организации пока не ответили на запросы Би-би-си.