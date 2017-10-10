Скандал с Харви Вайнштейном: какие последствия ждут Голливуд?
Оскароносный продюсер Харви Вайнштейн оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами, что привело к его увольнению из основанной им же и его братом Weinstein Company.
Актрисса Мерил Стрип, которая однажды назвала его "богом" в своей речи на вручении ей премии "Оскар", заявила, что выдвинутые против Вайнштейна обвинения потрясли ее до глубины души. Актрисы Джуди Денч, Кейт Уинслет и Эмма Томпсон также публично осудили продюсера.
После того, как обвинения впервые появились на страницах New York Times, Вайнштейн принес извинения, однако позднее оспорил некоторые факты в статье, заявив, что она содержит в себе "ложную и дискредитирующую информацию".
Проступок одного из ведущих специалистов киноиндустрии может иметь самые серьезные последствия для всего Голливуда.
Вот пять вопросов, которые остро встают перед общественностью в свете этого скандала.
Что будет с Харви Вайнштейном?
Человек, чье имя стоит в титрах "Криминального чтива" и "Влюбленного Шекспира", не хотел покидать Weinstein Company, где он является одним из учредителей, но все равно был уволен.
Он извинялся, но держался бодро и грозился подать в суд на New York Times, с чьей публикации и начался скандал.
С тех пор от него ушли его адвокат Лиза Блум и консультант по юридическим вопросам Лэнни Дэвис. Пока остается неясным, собирается ли он воплощать в жизнь свои угрозы.
В Weinstein Company говорят, что решение об увольнении было принято "в свете новой вскрывшейся информации" - так что можно ожидать обнародования новых подробностей.
В 2004 году Вайнштейн был пожалован королевой в командоры Ордена Британской империи за его вклад в британскую киноиндустрию, и уже раздаются призывы лишить его почетного звания.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что хотя она и обеспокоена звучащими обвинениями, решения на счет орденов находятся вне компетенции Даунинг-стрит.
Тем не менее, не стоит исключать вероятность того, что со временем страсти улягутся, и Голливуд вновь примет его в свое лоно, как это уже происходило с другими скандальными звездами.
Что будет с Голливудом?
Увольнение Вайнштейна последовало вслед за тем, как целый ряд высокопоставленных лиц вынужден был оставить свои должности в результате сексуальных скандалов.
Среди них Роджер Эйлс, Билл О'Райли и Эрик Боллинг с Fox News, основатель сайта Ain't It Cool News Гарри Ноулз и комик Билл Кросби, который также обвинялся в сексуальном насилии.
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О'Райли заявлял, что это были "совершенно необоснованные претензии". Боллинг также утверждал, что обвинения в его адрес были "лживыми и чудовищно несправедливыми". Ноулз назвал выдвинутый против него иск "на 100% неправдой", после чего решил уйти с должности руководителя портала Ain't It Cool News.
"Мужчины в Голливуде должны немедленно измениться! - сказала актриса Роуз Макгоуэн в интервью Hollywood Reporter. - Репутация Голливуда страдает от того, что его общество меняется, растет и взрослеет, в то время как поведение его мужчин - нет. Выглядит это не очень хорошо".
Дженни Коннер, исполнительный продюсер серила "Девчонки" канала HBO, заявила в воскресенье New York Times: "Это поворотный момент. Пришло время посмотреть назад и сказать: с этого момента все будет по-другому!"
Что будет с Weinstein Company?
Хотя Вайнштейн уволен, внутреннее разбирательство продолжается. Компания заявляет, что наняла независимую юридическую фирму "для проведения тщательного и независимого расследования".
Это расследование может лечь на компанию серьезным финансовым бременем, отмечает Forbes. По данным издания, оно может обойтись в сумму от 20 до 40 млн долларов, а также привести к затруднениям в привлечении инвестиций в будущем.
Вайнштейн и его брат владеют 42% компании, но остается неясным, насколько эффективной была ее деятельность в последние годы.
Недавно руководители Weinstein Company взяли курс на телевизионные проекты, но будущее подписанных контрактов находится под вопросом, когда команда лишилась своего знаменитого и энергичного главы.
Треть правления компании, которое полностью состоит из мужчин, подала в отставку после выдвинутых обвинений.
Новостной портал Wrap сообщает, что компания планирует сменить название после увольнения Вайнштейна. По утверждению сайта, имя Вайнштейна было скомпрометировано в результате скандала, хотя и уточняется, что окончательное решение еще не принято.
Какие фильмы продюссировал Вайнштейн?
Вайнштейн известен своей способностью приводить малобюджетное независимое кино к оскаровским вершинам.
Исследование, проведенное в 2015 году сайтом Vocativ, показало, что за 1,4 тыс. выступлений на церемонии вручения "Оскара" имя Вайнштейна с благодарностью упоминали чаще, чем бога.
Один из главных его хитов - фильм "Влюбленный Шекспир", который победил в номинации "Лучший фильм" на "Оскаре" 1999 года. Уже было объявлено о съемках сиквела с Вайнштейном в качестве продюсера.
Weinstein Company также занималась дистрибуцией таких фильмов, как "Король говорит", "Английский пациент" и "Чикаго", каждый из которых получал "Оскар" в номинации "Актер года".
В этом году компания представила "Ветреную реку" - триллер с Джереми Реннером и Элизабет Олсен в главных ролях.
Фильм "Война токов", спродюсированный Вайнштейном с Бенедиктом Камбербетчем в роли Томаса Эдисона, также назывался среди претендентов на "Оскара" в этом году, несмотря на противоречивые отзывы критиков.
Что будет с его политическими связями?
Национальный комитет Демократической партии США (DNC) и ряд политиков-демократов уже заявили, что переведут пожертвования от Вайнштейна в адрес групп борющихся за права женщин. Продюсер оказывал поддержку Демократической партии на протяжении предвыборной кампании 2016 года.
"DNC направит более $30,000 в качестве компенсации от Вайнштейна таким организациям, как Emily's List, Emerge America и Higher Heights" - говорится в заявлении комитета.
Под вопросом остается судьба других его пожертвований.
В заявлении, выпущенном на прошлой неделе после появления обвинений, Вайнштейн сообщил, что год назад им был основан фонд с капиталом в 5 миллионов долларов, чьи средства должны расходоваться на стипендии для женщин-режиссеров в Школе киноискусства при Университете Южной Калифорнии.
"Возможно, это покажется совпадением, но фонд работает уже год" - заявил Вайнштейн.
В USC отказались отвечать на вопрос, продолжит ли школа сотрудничество с фондом.
Вайнштейн также является членом попечительского совета нью-йоркского представительства Британской академии киноискусства (BAFTA) и входит в правление американского благотворительного фонда Robin Hood, который называет себя "крупнейшей организацией по борьбе с бедностью в Нью-Йорке".
Обе организации пока не ответили на запросы Би-би-си.