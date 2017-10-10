Дуров и отказ от таблеток: как принципы превратились в пародию

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov Image caption Когда-то Павел Дуров жил в Петербурге, где находится и головной офис VK

Основатель соцсети VK и мессенджера Telegram Павел Дуров по случаю своего 33-летия опубликовал на своей странице "Вконтакте" список вещей, от которых он отказался сам и призвал отказаться других.

Это не первый случай, когда предприниматель обращается к подписчикам с тем или иным манифестом, но нынешняя "октябрьская проповедь" стартапера-мультимиллионера вдохновила рекордное количество пародий.

Перечень Павла Дурова, опубликованный им по случаю достижения "возраста Христа".

7 вещей, от которых я отказался много лет назад, - и от которых рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием:

Алкоголь. Мясо животных. Таблетки и любые продукты фармацевтики. Никотин и другие наркотические вещества. Кофе, черный и зеленый чай, энергетики. Фаст-фуд, сахар, газированные напитки. Телевидение и его аналоги.

"Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: "Так принято", "Иначе нельзя", "Это неуважение". Я пишу это, чтобы показать: "так" можно. Если Вы ощущаете, что этот путь - правильный, игнорируйте Ваше окружение", - добавляет автор мотивационного поста.

Бизнесмен, вероятно, и сам не подозревал, какой ящик Пандоры открыл.

Пропустить Twitter пост , автор: @IkerAkinfeev Дурову следовало написать честно:



Вещь, от которой я отказался и рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием:

1. Жить в России — Духовная скрепонька (@IkerAkinfeev) 10 октября 2017 г.

И это только одна реакция от пародистов. Отъезд основателя социальных платформ за пределы России, как можно заметить ниже, в принципе стал почвой для горьких шуток.

Кому-то захотелось вспомнить по случаю, каких безумств можно ожидать от российской арт-поп-певицы Жанны Агузаровой.

Кто-то полагает, что работа - узаконенная форма рабства, поэтому, отталкиваясь от микропроповеди Дурова, описал все дни, когда человека не должно быть в офисе.

Пропустить Twitter пост , автор: @dfkthffhjy 7 вещей от которых я отказался:

1. Работа по пн

2. по вторникам

3. по средам

4. По четвергам

5. По пятницам

6. По субботам

7.По воскресениям — qweqwe (@dfkthffhjy) 10 октября 2017 г.

А для сети вьетнамских кафе "ВьетКафе" "семь пунктов" Дурова стали поводом вспомнить давнишнюю рекламу российского "Макдоналдса".

Особенно широко разошедшейся "фотожабой" стало приписанное ещё одному недавнему имениннику - Владимиру Путину - высказывание об увольнении семи губернаторов (теперь число ушедших с поста руководителей регионов, кстати, возросло до 10).

Однако хохмы разной степени искромётности - не единственное, на что вдохновил комментаторов пост Дурова.

Медиаресурс Republic призвал критически относиться к любым спискам, подобным дуровскому, и не пытаться перенимать советы по самосовершенствованию от преуспевающих стартаперов в режиме "карго-культа".

"Но какова ценность утверждения, что Дуров отказался от таблеток и мяса? Он не биолог, не врач и не диетолог. Все перечисленное в его посте - лишь занимательные факты из личной жизни человека Павла Дурова, к 33 годам добившегося невероятных успехов в бизнесе, факты, не имеющие к этому успеху никакого отношения", - пишет редакция этого интернет-СМИ.

Кто-то же использовал флешмоб для того, чтобы создать свои личные списки, от чего можно и нужно было отказаться - как, например, сделала создательница просветительского блога, автор ещё не изданного пособия "Наука секса для подростков" Татьяна Никонова.

Что до Дурова, то он и раньше удивлял общественность своими поступками: в своё время он неожиданно для рекламодателей отказался от промоушна алкоголя и табака в сети (тогда еще) "ВКонтакте", бросал из окна петербургского бюро компании пятитысячные рублёвые купюры, а в августе и вовсе призвал подписчиков выкладывать фотографии с обнажённым торсом, позируя для камеры без верхней одежды на балинезийском курорте.