Дуров и отказ от таблеток: как принципы превратились в пародию
Основатель соцсети VK и мессенджера Telegram Павел Дуров по случаю своего 33-летия опубликовал на своей странице "Вконтакте" список вещей, от которых он отказался сам и призвал отказаться других.
Это не первый случай, когда предприниматель обращается к подписчикам с тем или иным манифестом, но нынешняя "октябрьская проповедь" стартапера-мультимиллионера вдохновила рекордное количество пародий.
Перечень Павла Дурова, опубликованный им по случаю достижения "возраста Христа".
7 вещей, от которых я отказался много лет назад, - и от которых рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием:
- Алкоголь.
- Мясо животных.
- Таблетки и любые продукты фармацевтики.
- Никотин и другие наркотические вещества.
- Кофе, черный и зеленый чай, энергетики.
- Фаст-фуд, сахар, газированные напитки.
- Телевидение и его аналоги.
"Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: "Так принято", "Иначе нельзя", "Это неуважение". Я пишу это, чтобы показать: "так" можно. Если Вы ощущаете, что этот путь - правильный, игнорируйте Ваше окружение", - добавляет автор мотивационного поста.
Бизнесмен, вероятно, и сам не подозревал, какой ящик Пандоры открыл.
И это только одна реакция от пародистов. Отъезд основателя социальных платформ за пределы России, как можно заметить ниже, в принципе стал почвой для горьких шуток.
Кому-то захотелось вспомнить по случаю, каких безумств можно ожидать от российской арт-поп-певицы Жанны Агузаровой.
Кто-то полагает, что работа - узаконенная форма рабства, поэтому, отталкиваясь от микропроповеди Дурова, описал все дни, когда человека не должно быть в офисе.
А для сети вьетнамских кафе "ВьетКафе" "семь пунктов" Дурова стали поводом вспомнить давнишнюю рекламу российского "Макдоналдса".
Особенно широко разошедшейся "фотожабой" стало приписанное ещё одному недавнему имениннику - Владимиру Путину - высказывание об увольнении семи губернаторов (теперь число ушедших с поста руководителей регионов, кстати, возросло до 10).
Однако хохмы разной степени искромётности - не единственное, на что вдохновил комментаторов пост Дурова.
Медиаресурс Republic призвал критически относиться к любым спискам, подобным дуровскому, и не пытаться перенимать советы по самосовершенствованию от преуспевающих стартаперов в режиме "карго-культа".
"Но какова ценность утверждения, что Дуров отказался от таблеток и мяса? Он не биолог, не врач и не диетолог. Все перечисленное в его посте - лишь занимательные факты из личной жизни человека Павла Дурова, к 33 годам добившегося невероятных успехов в бизнесе, факты, не имеющие к этому успеху никакого отношения", - пишет редакция этого интернет-СМИ.
Кто-то же использовал флешмоб для того, чтобы создать свои личные списки, от чего можно и нужно было отказаться - как, например, сделала создательница просветительского блога, автор ещё не изданного пособия "Наука секса для подростков" Татьяна Никонова.
Что до Дурова, то он и раньше удивлял общественность своими поступками: в своё время он неожиданно для рекламодателей отказался от промоушна алкоголя и табака в сети (тогда еще) "ВКонтакте", бросал из окна петербургского бюро компании пятитысячные рублёвые купюры, а в августе и вовсе призвал подписчиков выкладывать фотографии с обнажённым торсом, позируя для камеры без верхней одежды на балинезийском курорте.