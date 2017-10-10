Путь Каталонии к независимости: ключевые факторы

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Референдум о независимости Каталонии спровоцировал кризис по всей Испании. Мы собрали несколько графиков, которые помогают понять, что происходит в автономной области и как это влияет на возможность выхода из состава королевства.

Последние несколько недель Каталония не сходит с полос мировых изданий. Референдум, не признанный ни Мадридом, ни Брюсселем, и заблокированный Конституционным судом королевства, все же состоялся.

По данным каталонских властей, большинство тех, кто пришел на участки, высказалось за отделение от Испании. Во вторник состоялось заседание каталонского парламента, на котором, как ожидалось, глава правительства автономии Карлес Пучдемон мог провозгласить независимость в одностороннем порядке, но этого не произошло.

После длинного выступления глава Каталонии призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании.

1. Сколько людей проголосовало?

По данным властей, 90% проголосовавших поддержали независимость, однако на участки пришло лишь 43% от общего числа людей, обладающих правом голоса.

2. Каталанский или испанский?

Движение за независимость опирается на сильное чувство региональной идентичности каталонцев - ее историю, обычаи, а также свой собственный язык. Но сколько людей в Каталонии каждый день говорят по-каталански?

В целом - около четырех из десяти, но есть значительные различия в зависимости от конкретного места. Почти три четверти жителей юго-запада области говорят на каталанском языке постоянно, однако в Барселоне таких - менее трех из десяти.

3. Богатые северяне

Каталония - сравнительно богатый уголок северо-восточной Испании. На 19% населения Испании, проживающего в автономной области, приходится более четверти экспорта страны. Это также одна из самых богатых частей страны по доходам населения.

ВВП Каталонии - четвертый по величине на душу населения в Испании. Но богатство региона стало поводом для раздоров.

Каталония платит больше налогов, чем получает из бюджета. Некоторые считают это несправедливым, но испанское правительство утверждает, что более богатые регионы должны помогать бедным.

4. Каталонские товары на международном рынке

Это не только не вопрос налоговых поступлений, которых лишится Испания в случае отделения Каталонии. Автономия экспортирует в Испанию больше, чем любой регион королевства.

5. Экспорт в страны ЕС

Каталонское правительство понимает, что в случае обретения независимости ему нужно поддерживать связи с ЕС, лучше всего в качестве государства-члена. Каталонцы также понимают, что у Испании есть право вето на ее членство в Евросоюзе.

Это имеет значение главным образом потому, что две трети каталонского экспорта идет в другие страны ЕС. Это легко понять на примере одного из символов Каталонии - кавы (игристого вина). Фактически автономная область экспортирует в ЕС больше бутылок кавы, чем продается во всей Испании.