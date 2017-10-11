Каждый десятый ребенок в России и Британии страдает ожирением

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Уровень детского и подросткового ожирения за последние 40 лет вырос в десять раз. Недавние исследования показывают, что по всему миру от лишнего веса страдает 124 млн детей.

Научный журнал Lancet представил подробный анализ, демонстрирующий ситуацию с ожирением в 200 странах. Исследование опубликовано 11 октября, во Всемирный день борьбы с ожирением.

В Великобритании ожирением страдает каждый десятый ребенок в возрасте от пяти до 19 лет.

В России ситуация схожая: ожирение имеют около 10% мальчиков и девочек этого возраста.

Этот диагноз чаще всего сохраняется и во взрослом возрасте, что увеличивает вероятность других серьезных заболеваний, говорят эксперты.

За последние 40 лет количество женщин с тяжелыми формами ожирения увеличилось в России вдвое. Но, несмотря на то, что число людей с ожирением постепенно растет, национальные показатели России все еще на хорошем уровне.

По данным исследования, у 75% женщин и почти у 80% мужчин здоровый вес тела.

Аналитики из Всемирной федерации ожирения утверждают, что с 2025 года стоимость лечения заболеваний, вызванных лишних весом, превысит 950 млрд фунтов по всему миру.

Правообладатель иллюстрации NCD Risk Factor Collaboration Image caption Красным показан наивысший уровень ожирения среди мальчков, оранжевым, желтым и зеленым - средний. Синим отмечены регионы, где ожирением страдают меньше 5% мальчиков

Правообладатель иллюстрации NCD Risk Factor Collaboration Image caption Карта ожирения среди девочек. В России этот уровень не превышает 10%

Ожирение как новая норма

Уровень детского ожирения почти не меняется в большинстве развитых европейских стран, включая Великобританию. Тем не менее, в других регионах оно подбирается к тревожной отметке, говорит профессор Имперского колледжа в Лондоне Мажит Еззати.

Ученые убеждены, что основанная причина - реклама и доступность дешевой и жирной еды.

Число детей с ожирением интенсивнее всего растет в Восточной Азии. В Китае и Индии эти показатели резко подскочили в последние годы.

Самый высокий уровень детского ожирения зафиксирован в Полинезии и Микронезии. Там примерно половина детей и подростков страдает лишним весом.

Исследователи утверждают, что если существующая тенденция сохранится, то ожирение станет более частым диагнозом, чем недостаток веса.

Пиковых показателей недостаток веса достиг в 2000 году и с тех пор постепенно снижается.

В 2016 году в мире было 192 млн подростков с недостатком веса - все еще больше, чем молодых людей с ожирением. Но это соотношение постепенно меняется.

Переход от недоедания к ожирению в Восточной Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна произошел всего за несколько десятилетий.

У 213 млн молодых людей по всему миру в 2016 году был зафиксирован лишний вес, правда, не дошедший до порога ожирения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые настаивают, что фастфуд - главная причина детского ожирения

Долгий путь

Как объясняет другой автор исследования, доктор Гарри Руттер из Лондоской школы гигиены и тропической медицины, "это большая проблема, которая в будущем станет еще серьезнее".

"Даже худые люди сегодня весят больше, чем десять лет назад. Мы не стали слабовольнее, более ленивыми или жадными. Дело в том, что меняется окружающий мир", - продолжает ученый.

Доктор Фиона Булл из Всемирной организации здравоохранения призвала бороться с "высококалорийными, но непитательными продуктами" и больше заниматься пропагандой физической активности.

Сегодня всего 20 стран в мире ввели дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара.

"Наша программа по сокращению сахара и правительственные "сахарные" сборы выводит нас в мировые лидеры по этому вопросу. Но это только начало долгого пути по преодолению проблемы поколения", - заявила доктор главный диетолог организации "Общественное здоровье Англии" Элисон Тедстоун.

"Очевидно, что недостаточно просто говорить людям, что делать. Образование и информирование очень важны, но чтобы снизить потребление калорий и приучить население к здоровому питанию, нужно гораздо больше усилий", - говорит она.