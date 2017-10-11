Каждый десятый ребенок в России и Британии страдает ожирением
Уровень детского и подросткового ожирения за последние 40 лет вырос в десять раз. Недавние исследования показывают, что по всему миру от лишнего веса страдает 124 млн детей.
Научный журнал Lancet представил подробный анализ, демонстрирующий ситуацию с ожирением в 200 странах. Исследование опубликовано 11 октября, во Всемирный день борьбы с ожирением.
В Великобритании ожирением страдает каждый десятый ребенок в возрасте от пяти до 19 лет.
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В России ситуация схожая: ожирение имеют около 10% мальчиков и девочек этого возраста.
Этот диагноз чаще всего сохраняется и во взрослом возрасте, что увеличивает вероятность других серьезных заболеваний, говорят эксперты.
За последние 40 лет количество женщин с тяжелыми формами ожирения увеличилось в России вдвое. Но, несмотря на то, что число людей с ожирением постепенно растет, национальные показатели России все еще на хорошем уровне.
По данным исследования, у 75% женщин и почти у 80% мужчин здоровый вес тела.
Аналитики из Всемирной федерации ожирения утверждают, что с 2025 года стоимость лечения заболеваний, вызванных лишних весом, превысит 950 млрд фунтов по всему миру.
Ожирение как новая норма
Уровень детского ожирения почти не меняется в большинстве развитых европейских стран, включая Великобританию. Тем не менее, в других регионах оно подбирается к тревожной отметке, говорит профессор Имперского колледжа в Лондоне Мажит Еззати.
Ученые убеждены, что основанная причина - реклама и доступность дешевой и жирной еды.
Число детей с ожирением интенсивнее всего растет в Восточной Азии. В Китае и Индии эти показатели резко подскочили в последние годы.
Самый высокий уровень детского ожирения зафиксирован в Полинезии и Микронезии. Там примерно половина детей и подростков страдает лишним весом.
Исследователи утверждают, что если существующая тенденция сохранится, то ожирение станет более частым диагнозом, чем недостаток веса.
Пиковых показателей недостаток веса достиг в 2000 году и с тех пор постепенно снижается.
В 2016 году в мире было 192 млн подростков с недостатком веса - все еще больше, чем молодых людей с ожирением. Но это соотношение постепенно меняется.
Переход от недоедания к ожирению в Восточной Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна произошел всего за несколько десятилетий.
У 213 млн молодых людей по всему миру в 2016 году был зафиксирован лишний вес, правда, не дошедший до порога ожирения.
Долгий путь
Как объясняет другой автор исследования, доктор Гарри Руттер из Лондоской школы гигиены и тропической медицины, "это большая проблема, которая в будущем станет еще серьезнее".
"Даже худые люди сегодня весят больше, чем десять лет назад. Мы не стали слабовольнее, более ленивыми или жадными. Дело в том, что меняется окружающий мир", - продолжает ученый.
Доктор Фиона Булл из Всемирной организации здравоохранения призвала бороться с "высококалорийными, но непитательными продуктами" и больше заниматься пропагандой физической активности.
Сегодня всего 20 стран в мире ввели дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара.
"Наша программа по сокращению сахара и правительственные "сахарные" сборы выводит нас в мировые лидеры по этому вопросу. Но это только начало долгого пути по преодолению проблемы поколения", - заявила доктор главный диетолог организации "Общественное здоровье Англии" Элисон Тедстоун.
"Очевидно, что недостаточно просто говорить людям, что делать. Образование и информирование очень важны, но чтобы снизить потребление калорий и приучить население к здоровому питанию, нужно гораздо больше усилий", - говорит она.