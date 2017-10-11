"Похожа на типичную девушку": как Каталония не ушла от Испании

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники переговоров ранее изображали Карлеса Пучдемона и Мариано Рахоя слившимися в поцелуе. Теперь в Барселоне и Мадриде опять говорят о переговорах

Премьер-министр Испании Мариано Рахой отчитал главу Каталонии Карлеса Пучдемона за сознательное создание "путаницы" и сказал, что хотел бы восстановить уверенность в завтрашнем дне на всей территории Испании. Но не он один испытал странные ощущения от вчерашней речи каталонского лидера - в соцсетях людит по всему миру гадают, что стояло за словами Пучдемона.

"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", - заявил глава автономии, тут же отметив, что её власти приняли декларацию о независимости, но провозглашать её не стали, дабы продолжить переговоры с Маридом.

Рахой же пригрозил применить никогда за почти 40 лет существования современной испанской конституции не использовавшуюся статью 155, предполагающую приостановку прав автономии.

"Существует настоятельная необходимость найти выход из ситуации, в которой оказалась Каталония, - вернуть её к безопасности и спокойствию, и сделать это как можно быстрее", - добавил испанский премьер.

Как в Испании, так и по миру декларации Пучдемона вызвали недоумение и сарказм - вопрос: "Провозгласила ли Каталония независимость" - стал одним из самых трендовых в мире за сутки.

В России за темой также следили очень пристально.

На вопрос "Да или нет" из Барселоны не звучало никакого ответа, и комментаторы неистовствовали.

Пропустить Twitter пост , автор: @tomsk1990 Прямо сейчас половина аккаунтов пишет, что Каталония провозгласила независимость, половина — что глава Каталонии пошёл на попятный. Норм, чо — Мистер Гудвин (@tomsk1990) 10 октября 2017 г.

Некоторые твиттеряне вклинили в своё отношение к происходящему в Каталонии сесистские стереотипы.

Пропустить Twitter пост , автор: @DerArto Каталония похожа на типичную девушку, которая сказала, что уходит от тебя, начала собирать вещи и ждёт - когда же ты наконец её остановишь?! — Артём Дерягин (@DerArto) 11 октября 2017 г.

Комментаторы успели заметить и замешательство некоторых СМИ, которые не знали, как рапортовать о произошедшем.

Сами испанцы тоже отличаются искромётностью. Актёр Антон Лофер, например, предложил представить, как бы два инопланетянина попытались за пять секунд обсудить ситуацию в автономной области.

В уже довольно парадоксальной считуации некоторые углядели ещё один парадокс.

Пропустить Twitter пост , автор: @valex_cat No reconeixent la suspensió de la Declaració d’Independència, Espanya esdevé el primer Estat que reconeix la independència de Catalunya. — Víctor Alexandre (@valex_cat) 11 октября 2017 г.

"Не признавая приостановление декларации независимости, Испания становится первым государством, признающим независимость Каталонии", - пишет Виктор Александре.

"Реакция Еврокомиссии на Каталонию", - пишет Филипп Роуз.

"Should I Stay or Should I Go ["Мне уйти или остаться"] - новый гимн Каталонии", - смеются в аккаунте CatalunyaGuai.

Би-би-си следит за дальнейшими шагами Барселоны и Мадрида и обязательно будет держать вас в курсе происходящего.