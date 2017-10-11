"Похожа на типичную девушку": как Каталония не ушла от Испании
Премьер-министр Испании Мариано Рахой отчитал главу Каталонии Карлеса Пучдемона за сознательное создание "путаницы" и сказал, что хотел бы восстановить уверенность в завтрашнем дне на всей территории Испании. Но не он один испытал странные ощущения от вчерашней речи каталонского лидера - в соцсетях людит по всему миру гадают, что стояло за словами Пучдемона.
"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", - заявил глава автономии, тут же отметив, что её власти приняли декларацию о независимости, но провозглашать её не стали, дабы продолжить переговоры с Маридом.
Рахой же пригрозил применить никогда за почти 40 лет существования современной испанской конституции не использовавшуюся статью 155, предполагающую приостановку прав автономии.
"Существует настоятельная необходимость найти выход из ситуации, в которой оказалась Каталония, - вернуть её к безопасности и спокойствию, и сделать это как можно быстрее", - добавил испанский премьер.
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Как в Испании, так и по миру декларации Пучдемона вызвали недоумение и сарказм - вопрос: "Провозгласила ли Каталония независимость" - стал одним из самых трендовых в мире за сутки.
В России за темой также следили очень пристально.
На вопрос "Да или нет" из Барселоны не звучало никакого ответа, и комментаторы неистовствовали.
Некоторые твиттеряне вклинили в своё отношение к происходящему в Каталонии сесистские стереотипы.
Комментаторы успели заметить и замешательство некоторых СМИ, которые не знали, как рапортовать о произошедшем.
Сами испанцы тоже отличаются искромётностью. Актёр Антон Лофер, например, предложил представить, как бы два инопланетянина попытались за пять секунд обсудить ситуацию в автономной области.
В уже довольно парадоксальной считуации некоторые углядели ещё один парадокс.
"Не признавая приостановление декларации независимости, Испания становится первым государством, признающим независимость Каталонии", - пишет Виктор Александре.
"Реакция Еврокомиссии на Каталонию", - пишет Филипп Роуз.
"Should I Stay or Should I Go ["Мне уйти или остаться"] - новый гимн Каталонии", - смеются в аккаунте CatalunyaGuai.
Би-би-си следит за дальнейшими шагами Барселоны и Мадрида и обязательно будет держать вас в курсе происходящего.