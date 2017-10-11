В каких странах девочкам сложнее всего получить образование

Правообладатель иллюстрации Unicef Image caption Южный Судан назван худшим местом в мире для образования девочек

Когда в богатых странах обсуждают школьное образование, чаще всего спорят о приоритетах, о том каким предметам следует уделять наибольшее внимание, кому нужна дополнительная помощь и на что нужно выделить больше государственных дотаций.

Но для семей во многих развивающихся странах вопросы об образовании могут быть гораздо более приземленными: например, где вообще учиться?

По данным ООН, за последние несколько десятилетий в борьбе с отсутствием школьных мест в некоторых из беднейших стран мира не было достигнуто почти никакого прогресса.

Качество образования также является огромной проблемой, и, по словам сотрудников организации, ее масштабы ужасают - более 600 миллионов детей в мире ходят в школу, но практически ничему не учатся.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нигер: четыре из пяти взрослых женщин - безграмотные

Хотя в богатых западных странах девочки часто опережают мальчиков в академических достижениях, в более бедных регионах мира, особенно в странах Африки к югу от Сахары, девочки гораздо чаще отстают или вообще не ходят школу.

В Международный день девочек, отмечаемый по инициативе ООН 11 октября, созданная лидером U2 Боно для борьбы с бедностью One Campaign составила рейтинг мест, где получить образование девочкам сложнее всего.

Зоны конфликтов

В этих 10 странах большая часть детей, у которых нет доступа к образованию - девочки.

Это страны со сложной политической и экономической ситуацией, где многие семьи страдают от нищеты, болезней, плохого питания, а также часто вынуждены бежать от войны и конфликтов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Беженцы, спасавшиеся от боев этим летом в Южном Судане

В таких странах от большинства девочек и девушек ожидается, что они будут работать, а не ходить в школу. И многие вступают в брак в раннем возрасте, что ставит крест на любой перспективе получить образование.

Данные ООН показывают, что в зонах конфликтов девочки более чем в два раза чаще оказываются лишены шансов на обучение.

Правообладатель иллюстрации Unicef Image caption Беженцы в Чаде: конфликт прервал образование десятков миллионов детей

Рейтинг основан на следующих показателях:

доля девочек без места в начальной школе

доля девочек без места в средней школе

доля девочек, заканчивающих начальную школу

доля девочек, заканчивающих среднюю школу

среднее количество лет обучения в школе

уровень неграмотности среди женщин

уровнень подготовки учителей

соотношение учителя-ученики

государственные расходы на образование

Для некоторых стран, таких как Сирия, данных для включения в рейтинг оказалось недостаточно.

Где девочкам сложнее всего получить образование:

1. Южный Судан: новейшая страна мира столкнулась с волной насилия и войнами, множество школ было разрушено, семьи вынуждены были покинуть свои дома. Почти три четверти девочек не попадают даже в начальную школу;

2. Центральноафриканская республика: один учитель на 80 учеников;

3. Нигер: безграмотными считаются 17% женщин в возрасте от 15 до 24 лет;

4. Афганистан: значительный гендерный разрыв, у мальчиков гораздо больше шансов попасть в школу, чем у девочек;

5. Чад: множество социальных и экономических барьеров для девочек и женщин на пути к получению образования;

6. Мали: только 38% девочек заканчивают начальную школу;

7. Гвинея: среднее время получения образования среди женщин старше 25 лет - менее года;

8. Буркина-Фасо: только 1% девочек заканчивает среднюю школу;

9. Либерия: почти две трети девочек в начальных классах не ходят в школу;

10. Эфиопия: две из пяти девушек выходят замуж до 18 лет.

Image caption Флоренс Чепту научилась читать в 60 лет, когда ее внук принес домой библиотечную книгу

Недостаток учителей - распространенная проблема в бедных странах. В прошлом году ООН заявила, что еще 69 миллионов учителей должны быть готовы к работе во всем мире к 2030 году, чтобы выполнить международный план по всеобщему образованию.

В докладе говорится, что получение девочками образования может принести большие экономические дивиденды.

Президент One Campaign Гейл Смит назвала проблемы в образовании для девочек глобальным кризисом, который увековечивает нищету.

"Более 130 миллионов девочек по-прежнему не учатся в школе - это более 130 миллионов потенциальных инженеров, предпринимателей, преподавателей и политиков, которых нет в прогрессивных слоях международного сообщества", - заявила она.