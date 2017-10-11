В каких странах девочкам сложнее всего получить образование
Когда в богатых странах обсуждают школьное образование, чаще всего спорят о приоритетах, о том каким предметам следует уделять наибольшее внимание, кому нужна дополнительная помощь и на что нужно выделить больше государственных дотаций.
Но для семей во многих развивающихся странах вопросы об образовании могут быть гораздо более приземленными: например, где вообще учиться?
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По данным ООН, за последние несколько десятилетий в борьбе с отсутствием школьных мест в некоторых из беднейших стран мира не было достигнуто почти никакого прогресса.
Качество образования также является огромной проблемой, и, по словам сотрудников организации, ее масштабы ужасают - более 600 миллионов детей в мире ходят в школу, но практически ничему не учатся.
Хотя в богатых западных странах девочки часто опережают мальчиков в академических достижениях, в более бедных регионах мира, особенно в странах Африки к югу от Сахары, девочки гораздо чаще отстают или вообще не ходят школу.
В Международный день девочек, отмечаемый по инициативе ООН 11 октября, созданная лидером U2 Боно для борьбы с бедностью One Campaign составила рейтинг мест, где получить образование девочкам сложнее всего.
Зоны конфликтов
В этих 10 странах большая часть детей, у которых нет доступа к образованию - девочки.
Это страны со сложной политической и экономической ситуацией, где многие семьи страдают от нищеты, болезней, плохого питания, а также часто вынуждены бежать от войны и конфликтов.
В таких странах от большинства девочек и девушек ожидается, что они будут работать, а не ходить в школу. И многие вступают в брак в раннем возрасте, что ставит крест на любой перспективе получить образование.
Данные ООН показывают, что в зонах конфликтов девочки более чем в два раза чаще оказываются лишены шансов на обучение.
Рейтинг основан на следующих показателях:
- доля девочек без места в начальной школе
- доля девочек без места в средней школе
- доля девочек, заканчивающих начальную школу
- доля девочек, заканчивающих среднюю школу
- среднее количество лет обучения в школе
- уровень неграмотности среди женщин
- уровнень подготовки учителей
- соотношение учителя-ученики
- государственные расходы на образование
Для некоторых стран, таких как Сирия, данных для включения в рейтинг оказалось недостаточно.
Где девочкам сложнее всего получить образование:
1. Южный Судан: новейшая страна мира столкнулась с волной насилия и войнами, множество школ было разрушено, семьи вынуждены были покинуть свои дома. Почти три четверти девочек не попадают даже в начальную школу;
2. Центральноафриканская республика: один учитель на 80 учеников;
3. Нигер: безграмотными считаются 17% женщин в возрасте от 15 до 24 лет;
4. Афганистан: значительный гендерный разрыв, у мальчиков гораздо больше шансов попасть в школу, чем у девочек;
5. Чад: множество социальных и экономических барьеров для девочек и женщин на пути к получению образования;
6. Мали: только 38% девочек заканчивают начальную школу;
7. Гвинея: среднее время получения образования среди женщин старше 25 лет - менее года;
8. Буркина-Фасо: только 1% девочек заканчивает среднюю школу;
9. Либерия: почти две трети девочек в начальных классах не ходят в школу;
10. Эфиопия: две из пяти девушек выходят замуж до 18 лет.
Недостаток учителей - распространенная проблема в бедных странах. В прошлом году ООН заявила, что еще 69 миллионов учителей должны быть готовы к работе во всем мире к 2030 году, чтобы выполнить международный план по всеобщему образованию.
В докладе говорится, что получение девочками образования может принести большие экономические дивиденды.
Президент One Campaign Гейл Смит назвала проблемы в образовании для девочек глобальным кризисом, который увековечивает нищету.
"Более 130 миллионов девочек по-прежнему не учатся в школе - это более 130 миллионов потенциальных инженеров, предпринимателей, преподавателей и политиков, которых нет в прогрессивных слоях международного сообщества", - заявила она.