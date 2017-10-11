Узбекский президент одолжил самолет у олигарха. Ну и что?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президенту Узбекистана приходится много путешествовать. Без самолета никак

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Сочи на встречу Совета глав государств СНГ. На личном самолете российского миллиардера Алишера Усманова.

Кстати, тем же самолетом узбекский президент добирался в середине сентября в Нью-Йорк, где выступал на Генассамблее ООН и принимал участие в деловом форуме.

Мирзиёев и Усманов связаны родственными узами - племянница супруги Мирзиёева была замужем за племянником Усманова до его гибели в автокатастрофе в 2013 году. На свадьбе другого племянника в конце сентября этого года Усманов танцевал с женой Мирзиёева.

Эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов предлагает не удивляться. "Считайте, что это семейный самолет", - говорит он. - В этом есть особенность переходного периода от, так сказать, феодально-прогрессивного режима Ислама Каримова к прогрессивно-капиталистическому режиму Мирзиёева".

На самом деле, причин, по которым Мирзиёев воспользовался чужим самолетом, может быть множество. Это и соображения безопасности, и неготовность президентского борта, и его почтенный возраст. Аркадий Дубнов полагает, что новый самолет президента Узбекистана просто еще не готов, хотя наверняка уже заказан и строится.

Не приходится сомневаться и в том, что в Узбекистане у Алишера Усманова есть интересы, и немалые. Визит Шавката Мирзиёева в Москву в апреле этого года увенчался заключением инвестиционных контрактов на 12 миллиардов долларов. Некоторые наблюдатели в Ташкенте полагают, что как минимум половину этих денег в Узбекистан вложат подконтрольные Усманову структуры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Яхта Алишера Усманова - одна из крупнейших в мире

Да и сам Усманов недавно сказал, что вместе с другими миллиардерами-выходцами из Узбекистана давно бы перевернул страну, если бы покойный президент Каримов лучше относился к бизнесменам.

Непрозрачная власть

Гораздо больше вопросов вызывает решение узбекского президента, причем вопросы эти, главным образом, этического свойства.

"Ни сам президент, ни правительство никоим образом не комментируют происходящее. Хотя у наблюдателей сразу возникают вопросы о непрозрачности отношений между президентом и Усмановым, возможном конфликте интересов - на каких условиях этот самолет зафрахтован, по какой причине президент прибегает к частным услугам, - отмечает научный сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований Алишер Ильхамов. - Использование частного самолета - это одна проблема, а отсутствие комментариев со стороны власти - это сигнал, в каком состоянии находится система управления в стране".

Одной из важных причин происходящего эксперт считает отсутствие в узбекском законодательстве положений, обязывающих правительственных чиновников сообщать о потенциальных конфликтах интересов.

"Понятие "конфликт интересов" плохо приживается в высших эшелонах власти, в правительстве, - считает Алишер Ильхамов. - Я не уверен, что оно не приживется у населения, которое пока находится в неведении и не знает, что регулятивные механизмы для ограничения злоупотреблений существуют".

Частный бизнес и государство

В верхах, разумеется, об этом знают, однако отношения государства и частного бизнеса в сфере защиты от злоупотреблений не регулируются законодательно.

"Возникает новый феномен: сговор между представителями власти, теми, кто принимает решения по финансам, по распределению ресурсов, и частным бизнесом, - говорит Алишер Ильхамов. - И часто то, что мы называем "частным сектором", особенно в высших его эшелонах - это продолжение той самой государственной элиты. Или государственная элита открывает параллельный бизнес, а потом откачивает ресурсы в руки членов своего клана, или олигархи проникают во власть и берут под контроль тех, кто уже там находится".

История эта на постсоветском пространстве не новая, но в Узбекистане особую роль сыграла авторитарная структура власти, порождающая коррупционные процессы. Именно поэтому попытки разрешить проблему карательными методами работают плохо, если работают вообще.

Ситуацию с коррупцией в Китае можно считать косвенным подтверждением этого тезиса - несмотря на активное преследование коррупционеров, включая расстрелы особо крупных взяточников, в целом ситуация не слишком меняется.

Роль гражданского общества

Алишер Ильхамов отмечает еще одно важное обстоятельство: в процессе своего становления гражданское общество в Узбекистане главным образом концентрировалось на "предметах первой необходимости" - гражданских свободах. Требования о подотчетности и прозрачности власти были отодвинуты на второй план.

"Не только власть должна проявлять инициативу, но и гражданское общество, но оно в Узбекистане задавлено и не имеет возможности что-нибудь высказать в открытую", - говорит он.

В таких условиях вопрос, что плохого в том, что узбекский президент летает на самолете российского олигарха, действительно, мало актуален.