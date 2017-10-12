Пресса Британии: Рахой ведет опасную игру

В обзоре британских газет:

Мадрид не решит каталонскую проблему окриком и силой

Британские газеты продолжают обсуждать каталонский кризис, посвящая ему свои редакционные комментарии.

Газеты сходятся в том, что политический кризис должен разрешаться методом переговоров, а не давления или силы, если обе стороны не хотят усугубить ситуацию.

Guardian считает, что премьер-министр Испании не должен загонять в угол президента Каталонии. Именно так газета оценивает отказ от предложения Карлеса Пучдемона и называет стратегию Мариано Рахоя слишком рискованной.

Financial Times полагает, что союзники Испании в ЕС и за его пределами должны продолжать пытаться усадить обе стороны за стол переговоров. Прежде всего, потому что референдум, как бы к нему ни относиться, не дал каталонским лидерам мандата на отделение от Испании. Проголосовало на нем только 43% населения, а 90% выбравших независимость составляют все же не больше 33% населения страны, что явно не достаточно для дальнейших действий.

Guardian считает, что решение Пучдемона повременить с декларацией о независимости имело понятные тактические причины. Определенного плана дальнейших действий, "сценария для независимости" у него и его сторонников нет, как и нет лакуны в действующем законодательстве Испании.

Бизнес и финансовый сектор региона против отделения, так как независимость грозит экономической нестабильностью.

Но, похоже, пишет Guardian, теперь уже Мариано Рахой решил идти до конца и одержать полную победу над противниками. По мнению издания, премьер-министр Испании должен прекратить угрожать применением 155-й статьи конституции и введением прямого управления Каталонией из Мадрида. Продолжение давления может привести страну не только к конституционному кризису, но и к полной катастрофе.

Небольшие уступки, такие как признание каталонцев нацией, более широкая автономия на подобие той, что имеет Страна Басков, возможность собирать налоги - все это, по мнению британских газет, завоюет сердца жителей региона, но, по сути, будет скорее символическими изменениями.

А постоянный колумнист Guardian, писатель и известный идеолог левого движения Оуэн Джонс, считает, что для продуктивных переговоров и урегулирования кризиса Испании придется сменить правительство.

Он напоминает, что канадское и британское правительства в конце концов разрешили аналогичные референдумы в Квебеке и Шотландии, таким образом показав свое уважение к ценностям демократии и правам народов на самоопределение. Такого же права на легальный референдум, где можно будет выразить свою волю не под ударами полицейским дубинок, заслуживают и жители Каталонии.

Граждане Болгарии и Румынии продолжают переезжать в Британию

Внимание сразу нескольких газет привлекли свежие данные британского управления национальной статистики. Выяснилось, что в Британии сейчас проживает 413 тысяч граждан Болгарии и Румынии и за последние 3 года их число почти удвоилось.

Большинство из них работает на низкоквалифицированных работах в сфере обслуживания и строительства.

По словам чиновника департамента, которого цитирует Guardian, данные показывают, что Британия продолжает оставаться привлекательным рынком труда для граждан новых стран ЕС, и баланса в перемещении трудовых ресурсов из страны в страну нет, ведь в Румынии и Болгарии суммарно живет чуть больше 6 тысяч граждан Британии.

Также по словам представителя ОНС, которые цитирует Daily Mail, 37% граждан Болгарии и Румынии выполняют работу гораздо ниже их уровня образования и квалификации и получают за нее в среднем на треть меньше, чем британцы.

ОНС уточнил, что данные о гражданах ЕС из тех или иных стран, проживающих в Британии, важны для понимания того, кто окажется в уязвимом положении после "брексита".

Новые данные показывают, что Британия начинает входить в пятерку стран с самыми крупными румынскими диаспорами. Пока, по данным ООН, больше всего граждан Румынии живет в Италии (более 1 миллиона человек), а также в Испании и Германии.

По данным статистического бюро ЕС Eurostat, население самих Болгарии и Румынии продолжает неуклонно снижаться год от года.

На троллей и хейтеров в Британии охотится полиция

Times рассказывает о том, что британская полиция начала кампанию по борьбе с проявлениями ненависти в социальных сетях. Только за один день девять человек было арестовано по обвинениям в оскорблениях и травле в интернете.

По данным издания, в прошлом году по подозрению в троллинге в социальных сетях и на интернет-форумах были задержаны и допрошены более 3300 человек. За два года количество таких случаев выросло в два раза. Около половины дел было закрыто до предъявления обвинений.

Полицейские чиновники жалуются, что сотрудникам не хватает знаний для проведения расследований и предъявления обвинений. Им возражают представители правозащитных групп, отстаивающих свободу слова в интернете. Они считают, что охота за интернет-троллями объявлена безо всякой необходимости, а полиция тратит все больше времени, проводя расследования по факту комментариев в интернете, которые являются оскорбительными, но не носят криминального характера.

Правозащитники считают, что полиция должна заниматься такими делами лишь в исключительных случаях, когда речь идет об угрозах и реальных атаках.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com