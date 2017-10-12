Таиланд: траурный дресс-код во время прощания с королем Рамой IX

В конце октября в Бангкоке пройдут траурные мероприятия по случаю кончины короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX). Церемония прощания с монархом, скончавшимся год назад, пройдет с 25 по 29 октября и завершится его кремацией. В это время в стране будет действовать строгий дресс-код.

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