Таиланд: траурный дресс-код во время прощания с королем Рамой IX
- 12 октября 2017
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В конце октября в Бангкоке пройдут траурные мероприятия по случаю кончины короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX). Церемония прощания с монархом, скончавшимся год назад, пройдет с 25 по 29 октября и завершится его кремацией. В это время в стране будет действовать строгий дресс-код.
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