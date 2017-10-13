Почему многих людей пугает пятница 13-е

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Страшнее кошки зверя нет - если верить приметам

В доофисные времена люди недолюбливали пятницу. А если она выпадала на 13-е число, они считали себя вдвойне уязвимыми перед сверхъественными силами. Почему?

Истоки поверья покрыты пылью веков, хотя само оно живет и развивается: обогащает Голливуд, лишает гостиницы 13-х этажей, а самолеты - 13-х рядов.

Накануне очередной несчастливой пятницы я прогулялась по центру английского Бирмингема и расспросила прохожих, верят ли они в проклятие этого дня?

Джон Хеммер с женой Джилли радуются октябрьскому солнцу, сидя на скамейке на центральной площади.

"У меня мама родилась в пятницу 13-го, - говорит Джон. - Она всегда считала, что это удачный день. Я тоже так думаю".

Image caption Супруги Хеммер рады любой пятнице

Присевший неподалеку 26-летний Найл Джонстон смеется в голос.

"Чего только не придумают, чтобы людей отвлечь. Будто других проблем нет", - говорит он.

В тени собора я наконец нахожу человека, который верит в ужасы пятницы, выпавшей на 13-е. Аурора Марин приехала из Румынии.

"Не знаю, я просто чувствую", - объясняет она свою фобию.

Собравшиеся вокруг обмениваются недоверчивыми взглядами и выносят вердикт: Марин - в меньшинстве.

Image caption Для Найла Джонстона любой день - подарок

Но есть люди, для которых сегодня - потерянный день. Анн Мари Лаграм собирает народные поверья, и пятница 13-е вселяет в нее страх и трепет.

"Мне всегда немного не по себе в этот день, и я обязательно пишу дочери, чтобы была вдвойне осторожна", - говорит она.

Им бы эти пятницы взять да отменить

И пятница, и число "13" давно снискали дурную славу каждый сам по себе, рассказывает Стив Рауд, автор справочника суеверий Британии и Ирландии.

"Поскольку Христа распяли в пятницу, она всегда считалась днем покаяния и воздержания. Из верований выросло предубеждение: ничего не начинай, и не делай ничего важного по пятницам", - рассказывает Рауд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

На излете XVII века родилась городская легенда о 13-м человеке за столом. Считалось, что такое застолье навлекает беду, говорит этнограф Лаграм, поскольку численностью повторяет и Тайную вечерю, и шабаш ведьм.

"Увлечение фольклором в Викторианскую эпоху привело к скрещиванию двух поверий, и в календаре появился вдвойне несчастливый день".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Кто на черточку наступит, тот и Ленина погубит". Суеверия не знают границ.

Супруги Хеммер на скамейке в солнечном Бирмингеме наперебой припоминают прочно укоренившиеся поверья, вроде черной кошки через дорогу. Но откуда они взялись?

"Суеверия уходят корнями в эпоху, когда жизнь была полна неопределенности и люди чувствовали себя игрушкой в чужих руках, - говорит Рауд. - Тогда и появилось убеждение, что судьбу можно ублажить, если точно соблюдать хорошие приметы и избегать дурных".

Румынка Марин и ее друг Георгиан Дьякону быстро набросали свой список.

"Чтобы отвести беду, нужно по дереву постучать", - говорит Дьякону.

Марин боится черных котов: "Если встречу такого, делаю три шага назад".

Image caption Диакону и Алина Георгита не суеверны, а вот Марин верит в приметы

Мы заимствуем суеверия у других людей, чтобы совладать с внешними обстоятельствами, когда они вне нашей власти, говорит Майкл Эйткин, преподаватель психологии в Королевском колледже Лондона.

"И если человек что-то сделал и ему сразу повезло, он будет повторять это действие в дальнейшем, даже если оно не имеет никакого отношения к случившемуся", - полагает он.

Больше других в приметы верят люди опасных профессий и те, кто часто полагается на удачу, говорит Рауд. И действительно, обряды некоторых футболисты поражают своей изощренностью.

Хемминг из солнечного Бирмингема замечает, что человеку, раз поверившему в примету, легче следовать ей, чем выбить ее из головы.

"Когда тебе говорят, что нельзя наступать на люки, стыки плит и трещины в асфальте, а ты идешь на важную встречу - проверять, наверное, не захочется", - соглашается он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У поверия, запрещающего ставить ботинки на стол, - воспитательная цель, говорит Рауд

Истоки многих суеверий - в стремлении к общественной гармонии, говорит Рауд.

"Открытый зонт в помещении приносит несчастье, а лопата или дикая птица в доме - к смерти", - перечисляет он приметы, в реальности, по его мнению, призванные привить людям правила уважительного общежития.

"То же с ботинками на столе - их место на полу", - добавляет ученый.

Приметы обогатили язык крылатыми выражениями. "Между ними кошка пробежала", "тьфу-тьфу чтобы не сглазить" и "фига в кармане" не претят Рауду, хоть он и считает себя "наверное, самым несуеверным человеком в стране".