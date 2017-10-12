Актеры в Голливуде тоже вспомнили, как к ним домогались
Скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми против кинопродюсера Харви Вайнштейна, разгорается с новой силой с каждым днём.
И если изначально откровения актрис, ставших жертвами его приставаний, вызывали публичное сочувствие в основном со стороны других женщин, то сейчас начали раздаваться и мужские голоса, причём нашлись актёры, рассказавшие о своём столкновении с сексуальными аппетитами продюсеров.
Пока никто из них, впрочем, не назвал имена домогавшихся.
В четверг громом среди ясного неба для многих стали откровения Джеймса ван дер Бика - звезды сериала "Бухта Доусона" и инди-драмы "Правила секса".
Актёр "аплодировал" рассказавшим о домогательствах Вайнштейна актрисам за смелость и поделился своей историей.
"Я осознаю несправедливое чувство стыда, бессилия и неспособности бить тревогу. Там есть властные отношения, которым невозможно сопротивляться", - написал ван дер Бик.
"Меня хватали за зад влиятельные мужчины старшего возраста, они загоняли меня в угол с непристойными предложениями, когда я был гораздо моложе", - поделился 40-летний актёр.
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Однако до него прервать молчание решились бывший футбольный игрок и комедийный актёр Терри Крюс, среди прочего, снявшийся и в суперпопулярном боевике "Неудержимые".
Он сообщил, что случай Вайнштейна вызывает у него "посттравматический синдром", поскольку он сам был жертвой домогательств продюсера не далее как в прошлом году.
"Мы с женой были на приёме в Голливуде в прошлом году, и голливудский продюсер высокого уровня подошёл ко мне и схватил за причинное место", - отметил спортсмен.
Сначала, по его собственным словам, он хотел наброситься на обидчика, но потом просто ушёл с вечеринки и рассказал об инциденте всем в своём окружении.
"Это происходит не только в Голливуде. Если это происходит с вами - помните, что вы не одни", - добавил Крюс.
Комедиант и партнёр Крюса по фильму "Запасные игроки" Роб Шнайдер поделился схожей историей в беседе с порталом TMZ, рассказав об инциденте, произошедшем после одного из кастингов на заре его карьеры.
"Он вышел в халате и сел на стул, а потом сказал: "Ползи ко мне по полу". Это было омерзительно", - вспоминает актёр, не называя имени режиссёра и продюсера.
Шнайдер уточнил, что этот человек уже умер.
До откровений упомянутых актёров у многих комментаторов сложилось впечатление, что голливудские мужчины предпочитают помалкивать об этой культуре сексуальных домогательств.
Даже одна из обвиняющих Вайнштейна - новозеландская модель Зоуи Брок - сказала, что её испугало "молчание" со стороны актёров.
"Хотелось бы услышать что-то от этих парней. Я их всех уважаю как артистов. У них есть дочери, это жутко", - заметила Брок в беседе с Guardian.
Редкие голоса
Тот факт, что 20 актёров оставили без ответа запрос издания на комментарий, может говорить и о том, как мало голливудских мужчин до Шнайдера, Крюса и ван дер Бика поднимали тему насилия со стороны продюсеров.
Ранее на этой неделе Кори Фельдман - актёр, ставший известным в тинейджерстве, а в зрелости решивший сконцентрироваться на музыке, - рассказал, что в малолетнем возрасте он сам и его ныне покойный лучший друг Кори Хэйм подвергались сексуальным домогательствам, причем со стороны разных влиятельных лиц.
В конце 1980-х после успеха ленты "Пропащие ребята" дуэт актёров-подростков снялся ещё в семи успешных фильмах.
Как утверждает Фельдман, не называемый им "голливудский магнат", пристававший к Хэйму, также привил тому пристрастие к наркотикам, которое и привело к его смерти от передозировки.
"Если что-то случается с тобой в детстве, это оставляет шрамы на всю жизнь", - добавил Фельдман, рассказывая, как и в его случае домогательства в столь юном возрасте оказались увязаны с первой пробой наркотиков.
В отличие от лучшего друга, ему удалось побороть наркозависимость.
Теперь же, после скандала с Вайнштейном, правозащитники и специалисты, занимающиеся реабилитацией после случаев насилия, надеются, что всё меньше людей в киноиндустрии будет закрывать глаза на потенциально травмирующее поведение "больших боссов".