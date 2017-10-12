Актеры в Голливуде тоже вспомнили, как к ним домогались

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеймсу ван дер Бику потребовалось много лет, чтобы начать говорить о том, что с ним произошло

Скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми против кинопродюсера Харви Вайнштейна, разгорается с новой силой с каждым днём.

И если изначально откровения актрис, ставших жертвами его приставаний, вызывали публичное сочувствие в основном со стороны других женщин, то сейчас начали раздаваться и мужские голоса, причём нашлись актёры, рассказавшие о своём столкновении с сексуальными аппетитами продюсеров.

Пока никто из них, впрочем, не назвал имена домогавшихся.

В четверг громом среди ясного неба для многих стали откровения Джеймса ван дер Бика - звезды сериала "Бухта Доусона" и инди-драмы "Правила секса".

Актёр "аплодировал" рассказавшим о домогательствах Вайнштейна актрисам за смелость и поделился своей историей.

Пропустить Twitter пост , автор: @vanderjames I understand the unwarranted shame, powerlessness & inability to blow the whistle. There’s a power dynamic that feels impossible to overcome — James Van Der Beek (@vanderjames) 12 октября 2017 г.

"Я осознаю несправедливое чувство стыда, бессилия и неспособности бить тревогу. Там есть властные отношения, которым невозможно сопротивляться", - написал ван дер Бик.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @vanderjames I’ve had my ass grabbed by older, powerful men, I’ve had them corner me in inappropriate sexual conversations when I was much younger... — James Van Der Beek (@vanderjames) 12 октября 2017 г.

"Меня хватали за зад влиятельные мужчины старшего возраста, они загоняли меня в угол с непристойными предложениями, когда я был гораздо моложе", - поделился 40-летний актёр.

Однако до него прервать молчание решились бывший футбольный игрок и комедийный актёр Терри Крюс, среди прочего, снявшийся и в суперпопулярном боевике "Неудержимые".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Терри Крюс говорит, что его обидчик знает, о чём идёт речь

Он сообщил, что случай Вайнштейна вызывает у него "посттравматический синдром", поскольку он сам был жертвой домогательств продюсера не далее как в прошлом году.

Пропустить Twitter пост , автор: @terrycrews My wife n I were at a Hollywood function last year n a high level Hollywood executive came over 2 me and groped my privates. (2/cont.) — terrycrews (@terrycrews) 10 октября 2017 г.

"Мы с женой были на приёме в Голливуде в прошлом году, и голливудский продюсер высокого уровня подошёл ко мне и схватил за причинное место", - отметил спортсмен.

Сначала, по его собственным словам, он хотел наброситься на обидчика, но потом просто ушёл с вечеринки и рассказал об инциденте всем в своём окружении.

"Это происходит не только в Голливуде. Если это происходит с вами - помните, что вы не одни", - добавил Крюс.

Комедиант и партнёр Крюса по фильму "Запасные игроки" Роб Шнайдер поделился схожей историей в беседе с порталом TMZ, рассказав об инциденте, произошедшем после одного из кастингов на заре его карьеры.

"Он вышел в халате и сел на стул, а потом сказал: "Ползи ко мне по полу". Это было омерзительно", - вспоминает актёр, не называя имени режиссёра и продюсера.

Шнайдер уточнил, что этот человек уже умер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роб Шнайдер не знал, как дать отпор продюсеру, который сделал ему непристойное предложение

До откровений упомянутых актёров у многих комментаторов сложилось впечатление, что голливудские мужчины предпочитают помалкивать об этой культуре сексуальных домогательств.

Даже одна из обвиняющих Вайнштейна - новозеландская модель Зоуи Брок - сказала, что её испугало "молчание" со стороны актёров.

"Хотелось бы услышать что-то от этих парней. Я их всех уважаю как артистов. У них есть дочери, это жутко", - заметила Брок в беседе с Guardian.

Редкие голоса

Тот факт, что 20 актёров оставили без ответа запрос издания на комментарий, может говорить и о том, как мало голливудских мужчин до Шнайдера, Крюса и ван дер Бика поднимали тему насилия со стороны продюсеров.

Ранее на этой неделе Кори Фельдман - актёр, ставший известным в тинейджерстве, а в зрелости решивший сконцентрироваться на музыке, - рассказал, что в малолетнем возрасте он сам и его ныне покойный лучший друг Кори Хэйм подвергались сексуальным домогательствам, причем со стороны разных влиятельных лиц.

В конце 1980-х после успеха ленты "Пропащие ребята" дуэт актёров-подростков снялся ещё в семи успешных фильмах.

Как утверждает Фельдман, не называемый им "голливудский магнат", пристававший к Хэйму, также привил тому пристрастие к наркотикам, которое и привело к его смерти от передозировки.

"Если что-то случается с тобой в детстве, это оставляет шрамы на всю жизнь", - добавил Фельдман, рассказывая, как и в его случае домогательства в столь юном возрасте оказались увязаны с первой пробой наркотиков.

В отличие от лучшего друга, ему удалось побороть наркозависимость.

Теперь же, после скандала с Вайнштейном, правозащитники и специалисты, занимающиеся реабилитацией после случаев насилия, надеются, что всё меньше людей в киноиндустрии будет закрывать глаза на потенциально травмирующее поведение "больших боссов".