Добрая машина пропаганды: Кремль создает инкубатор хороших новостей

Правообладатель иллюстрации TASS\Alexey Druzhinin Image caption В Кремле сочли, что избирателям нужно больше позитивных новостей

В Кремле разработали способ рассказывать избирателям больше позитивных новостей о работе властей, выяснила Русская служба Би-би-си. Накануне президентских выборов чиновники хотят улучшить социальное самочувствие граждан.

Экономическая ситуация в стране продолжает оставаться неблагоприятной, что значительно сказывается и на социальном самочувствии россиян, которым всего через пять месяцев предстоит выбирать президента. Чтобы выборы, в которых, как ожидается, примет участие Владимир Путин, не проходили в депрессивной обстановке, в администрации президента разработали план под условным лозунгом "жизнь налаживается".

Кремлевский куратор внутренней политики, первый замглавы администрации Сергей Кириенко уже провел совещания с федеральными органами власти и попросил их систематизировать сбор и предоставление информации, которую можно было бы использовать для демонстрации улучшения жизни, рассказали Русской службе Би-би-си два близких к Белому дому и один к Кремлю собеседника, не уполномоченные давать официальные комментарии СМИ по этому вопросу.

Такая же задача - подготовка докладов о положительных событиях - поставлена на отдельном совещании и руководителям регионов, говорят они. "Такая работа ведется постоянно. Мы информируем администрацию президента о значимых региональных мероприятиях", - сказали Би-би-си в пресс-службе губернатора Краснодарского края.

"В администрации президента откликнулись на просьбу министерств и ведомств, которые нуждаются в информационной поддержке реализованных проектов", - прокомментировал Русской службе Би-би-си чиновник администрации президента, не уполномоченный общаться с прессой. Полезно добиваться "популяризации изменений, которые положительно влияют на жизнь людей", добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент публикации материала не ответил Би-би-си о планах Кремля освещать больше позитивных новостей. В пресс-службе Белого дома от комментариев отказались.

Как это будет работать

Разработанная в Кремле схема выглядит следующим образом. После совещания с Кириенко каждое из отраслевых министерств организует постоянную работу по "информационному обмену" со всеми крупными компаниями и корпорациями своей отрасли. Вся информация поступает и аккумулируется в министерствах, а руководством регионов - в региональных администрациях. После чего они докладывают всю информацию в администрацию президента.

В компании и в региональные администрации уже начали поступать письма с просьбой готовить позитивные информационные поводы, говорят собеседники Би-би-си, осведомленные о работе Кремля и Белого дома, и подтверждают собеседники в компаниях промышленной, транспортной и энергетической отраслей (Би-би-си ознакомилась с содержанием одного из таких писем). Речь идет о десятках компаний, говорят собеседники Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации TASS\Svetlana Kholyavtchuk Image caption Сейчас телевидение показывет слишком много агрессии

Государство вкладывает бюджетные средства в поддержку малого и среднего бизнеса, создаются территории опережающего развития, действуют программы по поддержке села, открываются новые рабочие места и расширяется налогооблагаемая база, и многое другое, перечисляет чиновник правительства примеры позитивных проектов. Обо всем этом, по его словам, и нужно рассказывать.

То, что хочет администрация президента - это лишь видеть KPI, иметь в руках конкретные примеры результатов работы, что никак нельзя назвать "выдуманными новостями", объясняет чиновник правительства.

Получив информацию о проектах, Кремль собирается продвигать их освещение в государственных и лояльных Кремлю СМИ.

Не только СМИ

Позитивные новости - лишь часть информационной стратегии, разрабатываемой властями в преддверии выборов президента. Так, РБК писал, что в Кремле задумались о создании digital-стратегии для президентских выборов в 2018 году, и главным претендентом на ее реализацию может стать Mail.Ru Group.

По сообщению РБК, также в Кремле намерены создать 100 региональных каналов в сети "Телеграм", которые должны также работать на выборы. Однако, по словам источников издания, "100 телеграм-каналов в регионах" - не проект администрации, а частная инициатива бывшего чиновника Росмолодежи, директора Института актуальной экономики Никиты Исаева. Сам он не подтверждал и не отрицал авторство проекта.

"В Кремле понимают, что, если участвует в выборах, то побеждает Путин. Главное - сделать победу качественной, комфортной, красивой", - сказал Би-би-си Никита Исаев.

Зачем это надо

Российские государственные СМИ и так достаточно много рассказывают о достижениях власти и успешных проектах. Но этого в преддверии выборов оказалось недостаточно.

Апрельский опрос социологов "Левада-центра" показал, что число россиян, которые предъявляют все больше требований к власти, растет. В 2016 году лишь половина граждан говорила, что государство дает очень мало, и что с него можно требовать большего. В апреле 2017 года так на вопрос о достижениях государства отвечали уже почти две трети опрошенных, 62%.

"СМИ устроены так, что негативная информация всегда распространяется быстрее. Про аварию все напишут, а про реализованный инвестпроект нет, скажут "реклама", - объясняет смысл нового проекта чиновник администрации президента.

"Государственные СМИ, конкурируя с коммерческими, также часто фокусируются на "громких" сюжетах негативной природы", - посетовал чиновник.

Кроме того, из-за конфликта на юго-востоке Украины, войны в Сирии и сложных отношений с Западом даже государственные СМИ перегружены негативом. "У федеральных СМИ есть популярная тема - международная повестка. Там все хорошо, все понимают, что на Украине беда, в Сирии мы побеждаем, а Трамп - странный человек. А вот внутренняя повестка не дает столько положительных поводов", - говорит Никита Исаев.

"Это обычная практика периода федеральных выборов для задач избирательной кампании. В межвыборный период в такой плотной координации нет необходимости", - вспоминает в разговоре с Би-би-си бывший сотрудник администрации президента.

"Попытка создать проект такого инкубатора позитивных новостей есть, но я не вижу, что этот конвейер уже заработал, - говорит политолог Михаил Виноградов. - На телевидении пока слишком много агрессии, в том числе в политических ток-шоу. Научиться создавать формат, когда положительные новости воспринимались бы как действительность, пока никому не удается".