СМИ России: дело сотрудников Роскомнадзора покрыто тайной

В обзоре российских газет:

"Ведомости": "отставка методом повышения"

Президент Владимир Путин завершил осеннюю серию губернаторских отставок. Главный ее смысл - подготовка к президентским выборам 2018 года, но эффект может оказаться и более долгосрочным, считают эксперты "Ведомостей". По их словам, из этого поколения элиты, возможно, выйдет и тот, кто станет премьером в 2022-2023 годах, а затем и президентом в 2024-м.

"Да, есть задача омолодить губернаторский корпус с прицелом на будущее, есть задача сделать из "региональных князей" менеджеров. Но нет задачи назначать "молодых технократов" ради самих молодых технократов, отмечает близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин.

Новую серию назначений, по мнению экспертов газеты, можно ждать после президентских выборов, когда важные для финансово-промышленных групп регионы станут разменом в пакетных соглашениях различных групп влияния.

"Ведомости" напоминают, что ушедший в четверг в отставку руководитель Псковской области Андрей Турчак стал 11-м уволенным за последние 18 дней губернатором. На этом осенняя серия отставок завершена. Турчак - единственный, кто пошел на повышение: он стал врио секретаря генерального совета "Единой России".

Всего с начала года были досрочно уволены 16 губернаторов. Таким образом, среди прочего удовлетворяется запрос населения на обновление власти - его показывают все соцопросы, поясняет газета.

Значительная часть отставок объясняется необходимостью "зачистки" территорий, где элиты находятся в жестком противостоянии друг с другом или с губернатором, что может нанести ущерб президентской кампании, добавляют собеседники издания.

"Коммерсант": списания со "спящих" счетов

Банки не вправе списывать комиссии за обслуживание счетов, по которым не проведена ежегодная идентификация владельца и долго не проводятся операции. Такие разъяснения, пишет "Коммерсант", дал Центробанк. Газета уточняет, что сейчас по неиспользуемым счетам комиссии списываются, как и по действующим.

Особенно эта проблема актуальна для карточных счетов, которые не закрываются с окончанием срока действия карт (для этого нужно отдельное заявление), а комиссии за их обслуживание копятся годами, хотя самой карты уже нет, поясняет издание.

Несмотря на разъяснения регулятора, банки от комиссий отказываться не будут, уверены эксперты. Ведь чтобы вычленить среди всех клиентов банка клиентов с незавершенной повторной идентификацией, придется вносить серьезные изменения в программное обеспечение, а это долго и дорого.

Изменить ситуацию может лишь прямой запрет, считают эксперты издания.

РБК.ru: гостайна в деле сотрудников Роскомнадзора

Уголовное дело, по которому проходит пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и другие сотрудники ведомства, связано с деятельностью госпредприятия "Главный радиочастотный центр". Документы по этому делу засекречены, рассказал порталу РБК источник в ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с материалами следствия.

В начале октября на госпредприятии "Главный радиочастотный центр", которое подведомственно Роскомнадзору, прошли обыски. Сразу после этого на сотрудников ведомства Вадима Ампелонского, Александра Весельчакова и Бориса Едидина было заведено уголовное дело, рассказывал РБК источник в Следственном комитете. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

"Решение о закрытом рассмотрении дела по существу будет принимать судья на основании ходатайства прокуратуры", - отметил источник в ФСБ. По его словам, в деле есть материалы, касающиеся использования радиочастот и радиочастотных каналов, а также радиоэлектронных средств.

РБК: "малому бизнесу больше вменяют"

С 2018 года власти планируют на 3,9% повысить единый налог на вмененный доход, который чаще всего применяется малым бизнесом. Налог, рост которого был заморожен два года, решили проиндексировать по инфляции, пишет газета РБК со ссылкой на проект минэкономразвития.

В какой-то мере рост ЕНВД скажется на микробизнесе, но не стоит ждать волны массовых протестов предпринимателей, считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Такое медленное повышение связано в том числе и с грядущими выборами президента. Но после выборов, по его словам, налоги вырастут сильнее.

Режим ЕНВД, который для малых предприятий является альтернативой почти всем налогам, разрешается использовать в нескольких отраслях, в частности в розничной торговле, общественном питании, оказании бытовых услуг и т.д.

За налоговую базу берут вмененный доход, который рассчитывается как базовая доходность конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента (этот доход государство "вменяет", то есть он не зависит от фактической доходности конкретного бизнеса).

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"Ведомости" рассказывают, как на 700 млрд рублей (примерно $12,1 млрд). Его прогнозы поступлений от дивидендов госкомпаний, по мнению Счетной палаты, оказались нереалистичны и слишком оптимистичны.

Похожи на евро, но с крымской амфорой. "Медуза" собрала первую реакцию на новые купюры в 200 и 2000 рублей, которые представил Центробанк.

Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си