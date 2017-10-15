Что не так с новыми российскими деньгами? Объясняют дизайнеры

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev\tass Image caption Многих возмутило, что на новых купюрах изображены символы аннексированного Крыма

Новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей вызвали оживленную реакцию у пользователей соцсетей и блогеров.

Новые деньги критикуют за дизайн (цвет, композицию и шрифты), а также за выбор изображенных на них объектов: Севастополя и острова Сахалин.

Кроме того, на купюре номиналом 200 рублей изображены символы Севастополя - крупнейшего города полуострова Крым, аннексированного Россией в 2014 году.

В результате Нацбанк Украины, считающей Крым своей территорией, запретил хождение в стране "севастопольских" купюр.

Русская служба Би-би-си составила список претензий к новым банкнотам и обсудила с российскими дизайнерами, насколько они справедливы.

Похожи на евро

Авторов новых купюр упрекают в копировании банкнот евро. По цветам они действительно похожи на валюту единой Европы.

Купюра достоинством в две тысячи рублей выполнена в синей гамме, похожей на банкноту в 20 евро, а двухсотрублевая купюра по цвету похожа на 100 евро.

Сходство между европейскими деньгами и новыми рублями отсутствует, сказала Русской службе Би-би-си глава пресс-службы Гознака, изготовляющего российские банкноты и купюры, Татьяна Никифорова.

Правообладатель иллюстрации Artyom korotayev\tass

По ее словам, зеленые и синие купюры в России уже были, только цвета были приглушенными. Выпуск ярких купюр не означает, что дизайнеры Гознака копировали евро, считает Никифорова.

"Я не нахожу ничего похожего на евро. Даже если они похожи на евро - и что?" - резюмировала она.

Купюры выглядят вторично по сравнению с другими странами, возражает в интервью Би-би-си совладелец дизайн-компании Letterhead Studio Юрий Гордон. "Ведущих дизайнеров" России до купюр не допускают: в Гознаке работают те, кто "попал в обойму", считает эксперт.

"Конечно, начальники хотят быть похожи на европейцев. Но на позапозавчерашних," - отметил Гордон.

Странный шрифт

Использованный на новых банкнотах шрифт очень похож на бесплатный шрифт Open Sans, который используется по умолчанию в браузерах, в мессенджере Telegram и в ряде систем управления контентом на сайтах, обращали внимание в соцсетях.

На купюрах был использован шрифт Segoe Ui, а не Open Sans, уточнили в Гознаке, изготовляющем рублевые купюры и монеты, в пятницу, 13 октября. Право на использование шрифта Гознак приобрел в установленном порядке, сообщила Татьяна Никифорова.

Юрий Гордон напомнил, что ранее Гознак уже обвиняли в нелегальном использовании шрифтов.

"Насчет бесплатных шрифтов на Гознаке есть давняя традиция. На предпредыдущих деньгах был шрифт, утянутый из библиотеки "ПараТайпа," - говорит Гордон.

Правообладатель иллюстрации ARTYOM KOROTAYEV/TASS Image caption Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивает, что символы для купюр выбирались в процессе голосования

В конце 1990-х годов крупнейший российский разработчик шрифтов "ПараТайп" обвинил Гознак в нелегальном использовании своего шрифта "Адвер готик" на купюрах образца 1997 года.

"Там действуют советские законы. Как будто мы все еще не присоединились к международным конвенциям по авторскому праву," - говорит Юрий Гордон.

В "ПараТайпе" неоднократно заявляли, что шрифт используется незаконно, однако до суда дело не дошло. По российскому законодательству денежные знаки не являются объектами авторского права.

Шрифт на деньгах должен быть в первую очередь не красивым, а функциональным, объясняют в Гознаке.

"Шрифт всегда берут тот, который считывает машина. Шрифт сам по себе не является защитным признаком, таким признаком является его рельефность. Шрифт стандартный, который есть во всех компьютерах. Мы слишком серьезная организация, чтобы воровать шрифты", - заверила Би-би-си Никифорова.

Полуостров Сахалин

Блогеры также обнаружили на банкнотах огрехи дизайна на грани с фактической ошибкой. Например, остров Сахалин на новых купюрах оказался полуостровом.

"Я не знаю, скольким социопатам, как я их называю, я вчера ответила [в соцсетях]. Обычно бывают обострения по весне и по осени. Сейчас обострение по поводу выхода банкнот," - отвечает на выпады блогеров Никифорова.

"Оккупюры"

На лицевой стороне купюры в 200 рублей изображен севастопольский памятник затопленным кораблям, на оборотной - Херсонес Таврический (древнегреческий полис, развалины которого находятся на территории современного Севастополя).

Символы для новых банкнот выбирали в ходе конкурса в 2016 году. Всего поступило более 5 тысяч заявок, их проредили до 76 предложений и выбрали победителей по итогам голосования в интернете.

"Символы были отобраны населением России", - объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя новые купюры на пресс-конференции 12 октября.

Media playback is unsupported on your device "Крымские" 200 рублей против фунтов с окошком: новые купюры в разных странах

День спустя национальный банк Украины запретил украинским банкам и другим финансовым учреждениям проводить операции с новыми российскими банкнотами и монетами, на которых изображены достопримечательности аннексированного Крыма.

Такое решение было принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, говорилось в заявлении украинского регулятора.

Юрий Гордон считает появление пейзажа аннексированной территории на национальных купюрах "позором". "Это "оккупюры", как говорит один мой приятель", - отметил он.

Появление Крыма на купюрах - это нормальный культурный процесс, возразил в беседе с Би-би-си Дмитрий Карпов - глава экспертного центра консорциума, объединяющего Британскую высшую школу дизайна, Московскую школу кино и архитектурную школу МАРШ.

"Это вопрос не столько политический, сколько социально-культурный. Люди почувствовали, что в ситуации, в которой они оказались, - между двух стран - их выбор был в эту [России] сторону. Купюра только подтверждает этот элемент: "Вы сейчас свои", - объяснил эксперт.

С похожими проблемами сталкиваются не только в России. "Были и сложности с эскизами Львова на польских официальных документах", - , напомнил Карпов.

До 1939 года Львов входил в состав Польши. После Второй мировой войны Советский Союз присоединил город к Украинской ССР. В 1991 года он остался в составе уже независимой Украины.

Другой пример: в 2008 году в Великобритании начали чеканить пенсы, на которых герб Великобритании в виде щита был "разбит" между монетами разного достоинства. Чтобы увидеть его целиком, нужно сложить пенсы вместе.

"Часть британских патриотов в этом увидела определенный месседж о разделении [страны на несколько частей]", - вспоминает Карпов.